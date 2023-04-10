https://ria.ru/20230410/malchik-1864304689.html
В Тульской области поощрили мальчика, нашедшего сумку с деньгами и медалями
В Тульской области поощрили мальчика, нашедшего сумку с деньгами и медалями - РИА Новости, 10.04.2023
В Тульской области поощрили мальчика, нашедшего сумку с деньгами и медалями
Власти Щекинского района Тульской области наградили почетной грамотой девятилетнего Тимира, нашедшего сумку с деньгами и воинскими медалями, сообщил в соцсети... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T17:12
2023-04-10T17:12
2023-04-10T17:40
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Власти Щекинского района Тульской области наградили почетной грамотой девятилетнего Тимира, нашедшего сумку с деньгами и воинскими медалями, сообщил в соцсети "ВКонтакте" глава районной администрации Александр Гамбург. Ранее в соцсети "ВКонтакте" в группе "Подслушано Щекино" появилось сообщение о том, что на улице Ленина, 44, в городе Щекино нашли сумку с медалями и деньгами на сумму 200 тысяч рублей. Чуть позже пользователь Татьяна Устинова рассказала РИА Новости, что вещи обнаружил ее девятилетний сын Тимир, находку передали полиции. Она опубликовала фото, где сотрудники правоохранительных органов описывают найденное: это разложенные на столе деньги, а также молитвослов и несколько наград, в числе которых медали "За отвагу" и "За взятие Соледара". В УМВД по Тульской области подтвердили РИА Новости факт находки, отметив, что нашедший — школьник. Позже УМВД выразило благодарность мальчику "за активную гражданскую позицию, высокое чувство патриотизма и неравнодушное отношение к людям" и заявило, что намерено его поощрить. Сообщалось, что ведется работа по установлению личности владельца найденного имущества.На данный момент официальных сведений о том, что хозяина сумки нашли, от УМВД по Тульской области не поступало.
https://ria.ru/20230403/nagrada-1862709431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тульская область, общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Хорошие новости, Тульская область, Общество, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Тульской области поощрили мальчика, нашедшего сумку с деньгами и медалями
Тульского мальчика Тимира, нашедшего сумку с деньгами и медалями, наградили грамотой
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр — РИА Новости.
Власти Щекинского района Тульской области наградили почетной грамотой девятилетнего Тимира, нашедшего сумку с деньгами и воинскими медалями, сообщил
в соцсети "ВКонтакте" глава районной администрации Александр Гамбург.
«
"Сегодня за активную гражданскую позицию, высокое чувство патриотизма и неравнодушное отношение к людям наградили почетной грамотой, а также вручили памятный подарок Бахтиерову Тимиру. <…> Отдельные слова благодарности маме Татьяне Александровне за такого чудесного сына и за такое правильное воспитание", — написал чиновник.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" в группе "Подслушано Щекино" появилось сообщение о том, что на улице Ленина, 44, в городе Щекино нашли сумку с медалями и деньгами на сумму 200 тысяч рублей. Чуть позже пользователь Татьяна Устинова рассказала РИА Новости, что вещи обнаружил ее девятилетний сын Тимир, находку передали полиции. Она опубликовала фото, где сотрудники правоохранительных органов описывают найденное: это разложенные на столе деньги, а также молитвослов и несколько наград, в числе которых медали "За отвагу" и "За взятие Соледара". В УМВД по Тульской области подтвердили РИА Новости факт находки, отметив, что нашедший — школьник.
Позже УМВД выразило благодарность мальчику "за активную гражданскую позицию, высокое чувство патриотизма и неравнодушное отношение к людям" и заявило, что намерено его поощрить. Сообщалось, что ведется работа по установлению личности владельца найденного имущества.
На данный момент официальных сведений о том, что хозяина сумки нашли, от УМВД по Тульской области не поступало.
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