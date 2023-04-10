https://ria.ru/20230410/malchik-1864185243.html

В Пермском крае рассказали о состоянии мальчика, раненного семиклассником

В Пермском крае рассказали о состоянии мальчика, раненного семиклассником - РИА Новости, 10.04.2023

В Пермском крае рассказали о состоянии мальчика, раненного семиклассником

Медики дают благоприятные прогнозы по состоянию здоровья ученика школы под пермским Кунгуром, на которого с ножом напал семиклассник, сейчас состояние мальчика... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:25

2023-04-10T11:25

2023-04-10T11:25

происшествия

пермский край

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ПЕРМЬ, 10 апр - РИА Новости. Медики дают благоприятные прогнозы по состоянию здоровья ученика школы под пермским Кунгуром, на которого с ножом напал семиклассник, сейчас состояние мальчика оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. Ранее правоохранительные органы и местные власти сообщили, что в селе Асово Березовского округа в Пермском крае семиклассник "принес с собой в школу нож, которым причинил телесные повреждения другому ученику". После инцидента были возбуждены дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Пострадавшего отвезли в больницу. "Состояние пациента оценивается как удовлетворительное, врачи дают благоприятные прогнозы", — сказали в минздраве. В соцсетях пользователи указывали, что подросток якобы ударил школьника ножом шесть раз, в том числе два - в шею, при этом до этого мальчики будто бы не конфликтовали и даже "вроде бы дружили". Также уточнялось, что суд отправил подростка на два месяца в СИЗО. Кунгурский районный суд в понедельник не стал комментировать информацию, так как она касается несовершеннолетнего.

https://ria.ru/20230410/otravlenie-1864140246.html

пермский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, пермский край