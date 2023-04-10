https://ria.ru/20230410/malchik-1864185243.html
В Пермском крае рассказали о состоянии мальчика, раненного семиклассником
В Пермском крае рассказали о состоянии мальчика, раненного семиклассником - РИА Новости, 10.04.2023
В Пермском крае рассказали о состоянии мальчика, раненного семиклассником
Медики дают благоприятные прогнозы по состоянию здоровья ученика школы под пермским Кунгуром, на которого с ножом напал семиклассник, сейчас состояние мальчика... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:25
2023-04-10T11:25
2023-04-10T11:25
происшествия
пермский край
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ПЕРМЬ, 10 апр - РИА Новости. Медики дают благоприятные прогнозы по состоянию здоровья ученика школы под пермским Кунгуром, на которого с ножом напал семиклассник, сейчас состояние мальчика оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. Ранее правоохранительные органы и местные власти сообщили, что в селе Асово Березовского округа в Пермском крае семиклассник "принес с собой в школу нож, которым причинил телесные повреждения другому ученику". После инцидента были возбуждены дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Пострадавшего отвезли в больницу. "Состояние пациента оценивается как удовлетворительное, врачи дают благоприятные прогнозы", — сказали в минздраве. В соцсетях пользователи указывали, что подросток якобы ударил школьника ножом шесть раз, в том числе два - в шею, при этом до этого мальчики будто бы не конфликтовали и даже "вроде бы дружили". Также уточнялось, что суд отправил подростка на два месяца в СИЗО. Кунгурский районный суд в понедельник не стал комментировать информацию, так как она касается несовершеннолетнего.
https://ria.ru/20230410/otravlenie-1864140246.html
пермский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край
Происшествия, Пермский край
В Пермском крае рассказали о состоянии мальчика, раненного семиклассником
Состояние мальчика, на которого с ножом напал семиклассник под Пермью, удовлетворительное
ПЕРМЬ, 10 апр - РИА Новости. Медики дают благоприятные прогнозы по состоянию здоровья ученика школы под пермским Кунгуром, на которого с ножом напал семиклассник, сейчас состояние мальчика оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Ранее правоохранительные органы и местные власти сообщили, что в селе Асово Березовского округа в Пермском крае семиклассник "принес с собой в школу нож, которым причинил телесные повреждения другому ученику". После инцидента были возбуждены дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ
(халатность) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Пострадавшего отвезли в больницу.
"Состояние пациента оценивается как удовлетворительное, врачи дают благоприятные прогнозы", — сказали в минздраве.
В соцсетях пользователи указывали, что подросток якобы ударил школьника ножом шесть раз, в том числе два - в шею, при этом до этого мальчики будто бы не конфликтовали и даже "вроде бы дружили". Также уточнялось, что суд отправил подростка на два месяца в СИЗО. Кунгурский районный суд в понедельник не стал комментировать информацию, так как она касается несовершеннолетнего.
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