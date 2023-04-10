Рейтинг@Mail.ru
Сенатор США ответил на слова Макрона о Тайване - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/makron-1864193209.html
Сенатор США ответил на слова Макрона о Тайване
Сенатор США ответил на слова Макрона о Тайване - РИА Новости, 10.04.2023
Сенатор США ответил на слова Макрона о Тайване
Американский сенатор от штата Флорида республиканец Марко Рубио после слов президента Франции Эммануэля Макрона против втягивания ЕС в конфликт из-за Тайваня... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:50
2023-04-10T11:50
в мире
китай
сша
тайвань
эммануэль макрон
марко рубио
нэнси пелоси
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860347755_0:0:1246:701_1920x0_80_0_0_71b4dd5dc8f91c6c282d06897e73cb6c.png
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Американский сенатор от штата Флорида республиканец Марко Рубио после слов президента Франции Эммануэля Макрона против втягивания ЕС в конфликт из-за Тайваня пригрозил оставить Европу разбираться с Украиной самостоятельно и сфокусироваться на тайваньском вопросе. Макрон накануне после визита в Китай заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах. Сенатор также считает, что Вашингтону необходимо понять, от чьего лица выступил с таким заявлением Макрон, говорил ли он только за Францию или за весь Евросоюз как влиятельный в блоке лидер. Рубио отметил, что ЕС и Франция на протяжении последних лет значительно зависели от США в вопросе собственной обороны. Он заявил, что когда Париж решил направить войска в страны Северной Африки для борьбы с терроризмом, там не смогли их отправить самостоятельно. "Нам нужно было отправить их на самолетах туда и привезти обратно", - добавил американский сенатор. По его мнению, если весь ЕС решит придерживаться позиции Макрона в вопросе конфликтов и обороны, это позволит США сохранить довольно много финансов. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230409/oboronka-1864082795.html
https://ria.ru/20230407/tayvan-1863712141.html
китай
сша
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860347755_62:0:997:701_1920x0_80_0_0_70e73dd74b150d3047af31d811fedfcb.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, тайвань, эммануэль макрон, марко рубио, нэнси пелоси, евросоюз
В мире, Китай, США, Тайвань, Эммануэль Макрон, Марко Рубио, Нэнси Пелоси, Евросоюз
Сенатор США ответил на слова Макрона о Тайване

Сенатор США после слов Макрона о Тайване пригрозил оставить Европу разбираться с Украиной

© Emmanuel Macron/YoutubeЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
© Emmanuel Macron/Youtube
Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Американский сенатор от штата Флорида республиканец Марко Рубио после слов президента Франции Эммануэля Макрона против втягивания ЕС в конфликт из-за Тайваня пригрозил оставить Европу разбираться с Украиной самостоятельно и сфокусироваться на тайваньском вопросе.
Макрон накануне после визита в Китай заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
Макрон призвал к большей независимости Европы в сфере обороны
9 апреля, 16:30
Сенатор также считает, что Вашингтону необходимо понять, от чьего лица выступил с таким заявлением Макрон, говорил ли он только за Францию или за весь Евросоюз как влиятельный в блоке лидер.
«
"Говоря о том, чтобы не втягиваться в другие, не наши конфликты, нужно спросить Европу, говорит ли он за них? Потому что мы достаточно сильно сейчас вовлечены в вопрос Украины, тратим много денег наших налогоплательщиков на европейский (конфликт - ред.)... И я это поддерживал, потому что думал, что быть союзниками для наших союзников соответствует международным интересам США. Но если позиция наших союзников, в частности, если Макрон говорит за всю Европу, и их позиция заключается в том, чтобы не выбирать стороны между США и Китаем по Тайваню, может, тогда и нам не стоит принимать чью-то сторону. Может, нам стоит просто сказать, что мы сфокусируемся на Тайване и угрозе со стороны Китая, а вы ребята разбирайтесь с Украиной и Европой. Нужно выяснить, говорит ли Макрон за Макрона, или Макрон говорит за Европу", - сказал Рубио в опубликованном на его странице в Twitter видео.
Рубио отметил, что ЕС и Франция на протяжении последних лет значительно зависели от США в вопросе собственной обороны. Он заявил, что когда Париж решил направить войска в страны Северной Африки для борьбы с терроризмом, там не смогли их отправить самостоятельно. "Нам нужно было отправить их на самолетах туда и привезти обратно", - добавил американский сенатор.
По его мнению, если весь ЕС решит придерживаться позиции Макрона в вопросе конфликтов и обороны, это позволит США сохранить довольно много финансов.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Тайвань должен выбрать между миром и войной, заявил экс-глава острова
7 апреля, 12:14
 
В миреКитайСШАТайваньЭммануэль МакронМарко РубиоНэнси ПелосиЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала