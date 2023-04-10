https://ria.ru/20230410/makron-1864193209.html

Сенатор США ответил на слова Макрона о Тайване

Сенатор США ответил на слова Макрона о Тайване - РИА Новости, 10.04.2023

Сенатор США ответил на слова Макрона о Тайване

Американский сенатор от штата Флорида республиканец Марко Рубио после слов президента Франции Эммануэля Макрона против втягивания ЕС в конфликт из-за Тайваня... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:50

2023-04-10T11:50

2023-04-10T11:50

в мире

китай

сша

тайвань

эммануэль макрон

марко рубио

нэнси пелоси

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Американский сенатор от штата Флорида республиканец Марко Рубио после слов президента Франции Эммануэля Макрона против втягивания ЕС в конфликт из-за Тайваня пригрозил оставить Европу разбираться с Украиной самостоятельно и сфокусироваться на тайваньском вопросе. Макрон накануне после визита в Китай заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах. Сенатор также считает, что Вашингтону необходимо понять, от чьего лица выступил с таким заявлением Макрон, говорил ли он только за Францию или за весь Евросоюз как влиятельный в блоке лидер. Рубио отметил, что ЕС и Франция на протяжении последних лет значительно зависели от США в вопросе собственной обороны. Он заявил, что когда Париж решил направить войска в страны Северной Африки для борьбы с терроризмом, там не смогли их отправить самостоятельно. "Нам нужно было отправить их на самолетах туда и привезти обратно", - добавил американский сенатор. По его мнению, если весь ЕС решит придерживаться позиции Макрона в вопросе конфликтов и обороны, это позволит США сохранить довольно много финансов. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230409/oboronka-1864082795.html

https://ria.ru/20230407/tayvan-1863712141.html

китай

сша

тайвань

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, тайвань, эммануэль макрон, марко рубио, нэнси пелоси, евросоюз