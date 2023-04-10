Сенатор США ответил на слова Макрона о Тайване
Сенатор США после слов Макрона о Тайване пригрозил оставить Европу разбираться с Украиной
Эммануэль Макрон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Американский сенатор от штата Флорида республиканец Марко Рубио после слов президента Франции Эммануэля Макрона против втягивания ЕС в конфликт из-за Тайваня пригрозил оставить Европу разбираться с Украиной самостоятельно и сфокусироваться на тайваньском вопросе.
Сенатор также считает, что Вашингтону необходимо понять, от чьего лица выступил с таким заявлением Макрон, говорил ли он только за Францию или за весь Евросоюз как влиятельный в блоке лидер.
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"Говоря о том, чтобы не втягиваться в другие, не наши конфликты, нужно спросить Европу, говорит ли он за них? Потому что мы достаточно сильно сейчас вовлечены в вопрос Украины, тратим много денег наших налогоплательщиков на европейский (конфликт - ред.)... И я это поддерживал, потому что думал, что быть союзниками для наших союзников соответствует международным интересам США. Но если позиция наших союзников, в частности, если Макрон говорит за всю Европу, и их позиция заключается в том, чтобы не выбирать стороны между США и Китаем по Тайваню, может, тогда и нам не стоит принимать чью-то сторону. Может, нам стоит просто сказать, что мы сфокусируемся на Тайване и угрозе со стороны Китая, а вы ребята разбирайтесь с Украиной и Европой. Нужно выяснить, говорит ли Макрон за Макрона, или Макрон говорит за Европу", - сказал Рубио в опубликованном на его странице в Twitter видео.
Рубио отметил, что ЕС и Франция на протяжении последних лет значительно зависели от США в вопросе собственной обороны. Он заявил, что когда Париж решил направить войска в страны Северной Африки для борьбы с терроризмом, там не смогли их отправить самостоятельно. "Нам нужно было отправить их на самолетах туда и привезти обратно", - добавил американский сенатор.
По его мнению, если весь ЕС решит придерживаться позиции Макрона в вопросе конфликтов и обороны, это позволит США сохранить довольно много финансов.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.