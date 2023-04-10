https://ria.ru/20230410/makron-1864142885.html
Французы подняли на смех захотевшего перечить США Макрона
Французы подняли на смех захотевшего перечить США Макрона - РИА Новости, 10.04.2023
Французы подняли на смех захотевшего перечить США Макрона
Читатели французской Le Figaro отреагировали на слова президента Эммануэля Макрона, в очередной раз призвавшего Европу к "стратегической автономии". РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T07:54
2023-04-10T07:54
2023-04-10T07:54
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Читатели французской Le Figaro отреагировали на слова президента Эммануэля Макрона, в очередной раз призвавшего Европу к "стратегической автономии".Ранее французский лидер в интервью изданию Echos призвал к большей независимости Европы, выразив мнение, что она не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах."Вот о чем думают все, когда говорит наш президент: говорить, чтобы не сказать ничего", - заявил пользователь Betty Boop Dansante."На хорошем французском это называется выдавать желаемое за действительное", - заметил Anonyme."Именно Германия управляет Европой, а Германия является вассалом США. Восточноевропейские страны следуют за США. Макрон должен посвятить себя Франции и забыть о своей европейской мечте и своих утопиях в общей обороне (в ЕС. – ред.). Как можно быть таким ограниченным и отрицать реальность?" – задался вопросом Arcusgi."Франция подчинена Германии, которая сама является вассалом США. Это знают все, кроме Макрона, который живет иллюзиями и хочет заставить нас поверить в них", – согласился NORDMAN."Макрон или любой другой французский лидер будет подчиняться приказам американского сюзерена", - подчеркнул Steak-frites."Если предположить, что Макрон прав, ему остается только убедить остальные из 27 стран (ЕС. – ред.). Зная, что за шесть лет ему не удалось убедить ни одного из наших партнеров в правильности своих взглядов", - указал Hugues Henri."Хотеть быть независимым — это одно, а демонстрировать это — совсем другое", - отметил fauteavoltaire."Тем не менее странно, что Макрон говорит о европейской стратегической автономии в то время, когда все европейские страны как никогда раньше поддерживают американских глобалистов", - добавил еще один пользователь.
https://ria.ru/20230409/pushkov-1864069096.html
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в мире, сша, европа, германия, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, США, Европа, Германия, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Французы подняли на смех захотевшего перечить США Макрона
Читатели Figaro высмеяли идею президента Франции Макрона об автономии Европы
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости.
Читатели французской Le Figaro отреагировали
на слова президента Эммануэля Макрона, в очередной раз призвавшего Европу к "стратегической автономии".
Ранее французский лидер в интервью изданию Echos призвал к большей независимости Европы, выразив мнение, что она не должна втягиваться в противостояние США
и Китая
из-за Тайваня
и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах.
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"Вот о чем думают все, когда говорит наш президент: говорить, чтобы не сказать ничего", - заявил пользователь Betty Boop Dansante.
"На хорошем французском это называется выдавать желаемое за действительное", - заметил Anonyme.
"Именно Германия
управляет Европой, а Германия является вассалом США. Восточноевропейские страны следуют за США. Макрон должен посвятить себя Франции
и забыть о своей европейской мечте и своих утопиях в общей обороне (в ЕС
. – ред.). Как можно быть таким ограниченным и отрицать реальность?" – задался вопросом Arcusgi.
"Франция подчинена Германии, которая сама является вассалом США. Это знают все, кроме Макрона, который живет иллюзиями и хочет заставить нас поверить в них", – согласился NORDMAN.
"Макрон или любой другой французский лидер будет подчиняться приказам американского сюзерена", - подчеркнул Steak-frites.
"Если предположить, что Макрон прав, ему остается только убедить остальные из 27 стран (ЕС. – ред.). Зная, что за шесть лет ему не удалось убедить ни одного из наших партнеров в правильности своих взглядов", - указал Hugues Henri.
"Хотеть быть независимым — это одно, а демонстрировать это — совсем другое", - отметил fauteavoltaire.
"Тем не менее странно, что Макрон говорит о европейской стратегической автономии в то время, когда все европейские страны как никогда раньше поддерживают американских глобалистов", - добавил еще один пользователь.
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