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В центре американского Луисвилля произошла стрельба - РИА Новости, 10.04.2023
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16:34 10.04.2023 (обновлено: 18:02 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/luisvill-1864294734.html
В центре американского Луисвилля произошла стрельба
В центре американского Луисвилля произошла стрельба - РИА Новости, 10.04.2023
В центре американского Луисвилля произошла стрельба
В центре американского Луисвилля произошла стрельба, сообщила местная полиция в Twitter. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:34
2023-04-10T18:02
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. В центре американского Луисвилля произошла стрельба, сообщила местная полиция в Twitter."Мы подтверждаем сообщения о злоумышленнике, орудующем в 300-м блоке Ист-Мэйн. Пожалуйста, держитесь в стороне от этого района", — говорится в публикации.Полицейские уточнили, что пострадали множество человек.Луисвилль — самый большой город в штате Кентукки, расположенном в восточной части США.
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в мире, кентукки, сша
В мире, Кентукки, США
В центре американского Луисвилля произошла стрельба

Множество человек пострадали из-за стрельбы в центре американского города Луисвилля

© AP Photo / Reid CornellПолицейские автомобили на месте стрельбы в Луисвилле. 10 апреля 2023
Полицейские автомобили на месте стрельбы в Луисвилле. 10 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Reid Cornell
Полицейские автомобили на месте стрельбы в Луисвилле. 10 апреля 2023
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. В центре американского Луисвилля произошла стрельба, сообщила местная полиция в Twitter.
"Мы подтверждаем сообщения о злоумышленнике, орудующем в 300-м блоке Ист-Мэйн. Пожалуйста, держитесь в стороне от этого района", — говорится в публикации.
Полицейские уточнили, что пострадали множество человек.
Луисвилль — самый большой город в штате Кентукки, расположенном в восточной части США.
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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