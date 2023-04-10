https://ria.ru/20230410/luisvill-1864294734.html
В центре американского Луисвилля произошла стрельба
В центре американского Луисвилля произошла стрельба - РИА Новости, 10.04.2023
В центре американского Луисвилля произошла стрельба
В центре американского Луисвилля произошла стрельба, сообщила местная полиция в Twitter. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:34
2023-04-10T16:34
2023-04-10T18:02
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. В центре американского Луисвилля произошла стрельба, сообщила местная полиция в Twitter."Мы подтверждаем сообщения о злоумышленнике, орудующем в 300-м блоке Ист-Мэйн. Пожалуйста, держитесь в стороне от этого района", — говорится в публикации.Полицейские уточнили, что пострадали множество человек.Луисвилль — самый большой город в штате Кентукки, расположенном в восточной части США.
https://ria.ru/20230410/strelba-1864127876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кентукки, сша
В центре американского Луисвилля произошла стрельба
Множество человек пострадали из-за стрельбы в центре американского города Луисвилля