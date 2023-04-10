https://ria.ru/20230410/luisvill-1864294734.html

В центре американского Луисвилля произошла стрельба

В центре американского Луисвилля произошла стрельба - РИА Новости, 10.04.2023

В центре американского Луисвилля произошла стрельба

В центре американского Луисвилля произошла стрельба, сообщила местная полиция в Twitter. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T16:34

2023-04-10T16:34

2023-04-10T18:02

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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. В центре американского Луисвилля произошла стрельба, сообщила местная полиция в Twitter."Мы подтверждаем сообщения о злоумышленнике, орудующем в 300-м блоке Ист-Мэйн. Пожалуйста, держитесь в стороне от этого района", — говорится в публикации.Полицейские уточнили, что пострадали множество человек.Луисвилль — самый большой город в штате Кентукки, расположенном в восточной части США.

https://ria.ru/20230410/strelba-1864127876.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, кентукки, сша