https://ria.ru/20230410/lisitsy-1864145013.html
Численность лисиц в Кроноцком заповеднике стала рекордной за десять лет
Численность лисиц в Кроноцком заповеднике стала рекордной за десять лет - РИА Новости, 10.04.2023
Численность лисиц в Кроноцком заповеднике стала рекордной за десять лет
Численность лисиц на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке за год выросла в три раза, заявили в пресс-службе резервата. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T08:25
2023-04-10T08:25
2023-04-10T08:32
хорошие новости
камчатка
кроноцкий заповедник
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр — РИА Новости. Численность лисиц на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке за год выросла в три раза, заявили в пресс-службе резервата.В заповеднике рост количества рыжих хищниц связали с числом зайцев. Отмечается, что численность лисиц в Кроноцком заповеднике стала рекордной за последние 10 лет. В прошлом сезоне их было около 700, сейчас — более 2300, уточнили в учреждении. Ученые считали животных по следам, которые остаются сразу после снегопада.
https://ria.ru/20230409/shubki-1864077172.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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камчатка, кроноцкий заповедник
Хорошие новости, Камчатка, Кроноцкий заповедник
Численность лисиц в Кроноцком заповеднике стала рекордной за десять лет
Численность лисиц в Кроноцком заповеднике на Камчатке за год выросла втрое
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр — РИА Новости.
Численность лисиц на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке за год выросла в три раза, заявили
в пресс-службе резервата.
В заповеднике рост количества рыжих хищниц связали с числом зайцев.
«
"Численность зайцев-беляков с прошлогодних 107 тысяч сократилась до 70. Это немало, учитывая, что ещё в 2020 году их было 20 тысяч. Численность популяции этого вида подвержена колебаниям. Впрочем, как и лисиц, количество которых, вероятно, из-за большого числа зайцев выросло за сезон в три раза", — уточнили в пресс-службе заповедника.
Отмечается, что численность лисиц в Кроноцком заповеднике стала рекордной за последние 10 лет. В прошлом сезоне их было около 700, сейчас — более 2300, уточнили в учреждении.
Ученые считали животных по следам, которые остаются сразу после снегопада.
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