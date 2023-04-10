https://ria.ru/20230410/lisitsy-1864145013.html

Численность лисиц в Кроноцком заповеднике стала рекордной за десять лет

Численность лисиц в Кроноцком заповеднике стала рекордной за десять лет - РИА Новости, 10.04.2023

Численность лисиц в Кроноцком заповеднике стала рекордной за десять лет

Численность лисиц на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке за год выросла в три раза, заявили в пресс-службе резервата. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T08:25

2023-04-10T08:25

2023-04-10T08:32

хорошие новости

камчатка

кроноцкий заповедник

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр — РИА Новости. Численность лисиц на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке за год выросла в три раза, заявили в пресс-службе резервата.В заповеднике рост количества рыжих хищниц связали с числом зайцев. Отмечается, что численность лисиц в Кроноцком заповеднике стала рекордной за последние 10 лет. В прошлом сезоне их было около 700, сейчас — более 2300, уточнили в учреждении. Ученые считали животных по следам, которые остаются сразу после снегопада.

https://ria.ru/20230409/shubki-1864077172.html

камчатка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

камчатка, кроноцкий заповедник