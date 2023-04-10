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Свыше 150 млн рублей направят на сохранение лесов от пожаров в МО
Свыше 150 млн рублей направят на сохранение лесов от пожаров в МО - РИА Новости, 10.04.2023
Свыше 150 млн рублей направят на сохранение лесов от пожаров в МО
В лесах Подмосковья с 10 апреля начался пожароопасный сезон. В текущем году в регионе выделили 157 миллионов рублей на мероприятия, связанные с охраной лесов от РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T19:26
2023-04-10T19:26
2023-04-10T19:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В лесах Подмосковья с 10 апреля начался пожароопасный сезон. В текущем году в регионе выделили 157 миллионов рублей на мероприятия, связанные с охраной лесов от возгорания. Об этом сообщил телеканал "360".Средства направят на закупку новой техники и оборудования, а также на страхование пожарных. Цель в текущем году – избежать крупных возгораний. В случае необходимости помощь будет предоставляться соседним регионам. В прошлом году такие меры поддержки оказывали пожарным Рязани.С помощью выделенных средств в Московской области обновят противопожарный парк. Госконтракты уже заключены на покупку 13 единиц техники, 695 единиц оборудования, 9,6 метра пожарных рукавов. Часть уже поступила в распоряжение лесных хозяйств. Также часть денег пойдет на выплаты страхования сотрудникам МЧС."Мы первыми в России приняли закон о личном страховании лесных пожарных за счет бюджета области. В этом году потенциальных получателей страховки 510 человек", – подчеркнул Игорь Брынцалов.Пожарные уже успели принять участие в массовых учениях. Они отработали навыки тушения огня с применением разных технических средств.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости.
В лесах Подмосковья с 10 апреля начался пожароопасный сезон. В текущем году в регионе выделили 157 миллионов рублей на мероприятия, связанные с охраной лесов от возгорания. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Средства направят на закупку новой техники и оборудования, а также на страхование пожарных. Цель в текущем году – избежать крупных возгораний. В случае необходимости помощь будет предоставляться соседним регионам. В прошлом году такие меры поддержки оказывали пожарным Рязани.
«
"Благодаря созданной в регионе системе охраны лесов от пожаров, которая, к слову, на сегодняшний день является одной из самых современных по всей стране, в прошлом году нам удалось предотвратить возникновение крупных возгораний", – отметил председатель мособлдумы Игорь Брынцалов.
С помощью выделенных средств в Московской области обновят противопожарный парк. Госконтракты уже заключены на покупку 13 единиц техники, 695 единиц оборудования, 9,6 метра пожарных рукавов. Часть уже поступила в распоряжение лесных хозяйств. Также часть денег пойдет на выплаты страхования сотрудникам МЧС.
"Мы первыми в России приняли закон о личном страховании лесных пожарных за счет бюджета области. В этом году потенциальных получателей страховки 510 человек", – подчеркнул Игорь Брынцалов.
Пожарные уже успели принять участие в массовых учениях. Они отработали навыки тушения огня с применением разных технических средств.