https://ria.ru/20230410/les-1864335725.html

Свыше 150 млн рублей направят на сохранение лесов от пожаров в МО

Свыше 150 млн рублей направят на сохранение лесов от пожаров в МО - РИА Новости, 10.04.2023

Свыше 150 млн рублей направят на сохранение лесов от пожаров в МО

В лесах Подмосковья с 10 апреля начался пожароопасный сезон. В текущем году в регионе выделили 157 миллионов рублей на мероприятия, связанные с охраной лесов от РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T19:26

2023-04-10T19:26

2023-04-10T19:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В лесах Подмосковья с 10 апреля начался пожароопасный сезон. В текущем году в регионе выделили 157 миллионов рублей на мероприятия, связанные с охраной лесов от возгорания. Об этом сообщил телеканал "360".Средства направят на закупку новой техники и оборудования, а также на страхование пожарных. Цель в текущем году – избежать крупных возгораний. В случае необходимости помощь будет предоставляться соседним регионам. В прошлом году такие меры поддержки оказывали пожарным Рязани.С помощью выделенных средств в Московской области обновят противопожарный парк. Госконтракты уже заключены на покупку 13 единиц техники, 695 единиц оборудования, 9,6 метра пожарных рукавов. Часть уже поступила в распоряжение лесных хозяйств. Также часть денег пойдет на выплаты страхования сотрудникам МЧС."Мы первыми в России приняли закон о личном страховании лесных пожарных за счет бюджета области. В этом году потенциальных получателей страховки 510 человек", – подчеркнул Игорь Брынцалов.Пожарные уже успели принять участие в массовых учениях. Они отработали навыки тушения огня с применением разных технических средств.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)