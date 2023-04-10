https://ria.ru/20230410/les-1864181554.html

В лесах Липецкой области объявлен пожароопасный сезон

В лесах Липецкой области объявлен пожароопасный сезон - РИА Новости, 10.04.2023

В лесах Липецкой области объявлен пожароопасный сезон

В лесах Липецкой области объявлен пожароопасный сезон, он продлится до середины осени, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:18

2023-04-10T11:18

2023-04-10T11:18

липецкая область

игорь артамонов

природные пожары в россии

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ЛИПЕЦК, 10 апр – РИА Новости. В лесах Липецкой области объявлен пожароопасный сезон, он продлится до середины осени, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, в этом году региональные власти усилили меры по борьбе с возможными пожарами. Эффективность мер и средств, которые принимаются в Липецкой области для предотвращения возникновения пожаров в период летнего сезона, позволяют не допустить лесных пожаров на территории лесного фонда с 2015 года.Артамонов отметил, что объявление пожароопасного сезона не влечет за собой каких-либо ограничений для граждан – это период проведения противопожарных мероприятий в лесу: устройства минерализованных полос, установки противопожарных аншлагов, ремонта шлагбаумов, которые закроются в случае объявления особого противопожарного режима."Со стороны региональной власти в полном объёме принимаются меры, необходимые для обеспечения пожарной безопасности в лесах. Приобретается новая техника, обеспечивается патрулирование и оперативное реагирование на возможные возгорания", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230407/lipetsk-1863673644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, природные пожары в россии