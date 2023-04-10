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В лесах Липецкой области объявлен пожароопасный сезон - РИА Новости, 10.04.2023
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Липецкая область
 
11:18 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/les-1864181554.html
В лесах Липецкой области объявлен пожароопасный сезон
В лесах Липецкой области объявлен пожароопасный сезон - РИА Новости, 10.04.2023
В лесах Липецкой области объявлен пожароопасный сезон
В лесах Липецкой области объявлен пожароопасный сезон, он продлится до середины осени, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:18
2023-04-10T11:18
липецкая область
игорь артамонов
природные пожары в россии
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ЛИПЕЦК, 10 апр – РИА Новости. В лесах Липецкой области объявлен пожароопасный сезон, он продлится до середины осени, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, в этом году региональные власти усилили меры по борьбе с возможными пожарами. Эффективность мер и средств, которые принимаются в Липецкой области для предотвращения возникновения пожаров в период летнего сезона, позволяют не допустить лесных пожаров на территории лесного фонда с 2015 года.Артамонов отметил, что объявление пожароопасного сезона не влечет за собой каких-либо ограничений для граждан – это период проведения противопожарных мероприятий в лесу: устройства минерализованных полос, установки противопожарных аншлагов, ремонта шлагбаумов, которые закроются в случае объявления особого противопожарного режима."Со стороны региональной власти в полном объёме принимаются меры, необходимые для обеспечения пожарной безопасности в лесах. Приобретается новая техника, обеспечивается патрулирование и оперативное реагирование на возможные возгорания", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, природные пожары в россии
Липецкая область, Игорь Артамонов, Природные пожары в России

В лесах Липецкой области объявлен пожароопасный сезон

© Фото : Пресс-службы правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : Пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 апр – РИА Новости. В лесах Липецкой области объявлен пожароопасный сезон, он продлится до середины осени, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, в этом году региональные власти усилили меры по борьбе с возможными пожарами. Эффективность мер и средств, которые принимаются в Липецкой области для предотвращения возникновения пожаров в период летнего сезона, позволяют не допустить лесных пожаров на территории лесного фонда с 2015 года.
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Артамонов отметил, что объявление пожароопасного сезона не влечет за собой каких-либо ограничений для граждан – это период проведения противопожарных мероприятий в лесу: устройства минерализованных полос, установки противопожарных аншлагов, ремонта шлагбаумов, которые закроются в случае объявления особого противопожарного режима.
"Со стороны региональной власти в полном объёме принимаются меры, необходимые для обеспечения пожарной безопасности в лесах. Приобретается новая техника, обеспечивается патрулирование и оперативное реагирование на возможные возгорания", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновПриродные пожары в России
 
 
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