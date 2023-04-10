https://ria.ru/20230410/lama-1864230930.html

Далай-лама извинился за инцидент с мальчиком

Далай-лама извинился за инцидент с мальчиком - РИА Новости, 10.04.2023

Далай-лама извинился за инцидент с мальчиком

Далай-лама XIV выразил сожаление по поводу видео, на котором он предложил мальчику "пососать язык", сообщил пресс-офис духовного лидера. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:23

2023-04-10T13:23

2023-04-10T15:15

религия

тибет

китай

индия

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Далай-лама XIV выразил сожаление по поводу видео, на котором он предложил мальчику "пососать язык", сообщил пресс-офис духовного лидера.Инцидент произошел 28 февраля в резиденции религиозного деятеля в Дхарамсале. На видео к далай-ламе подходит мальчик и спрашивает, может ли он обнять его. В ответ тот целует юного паломника в губы и предлагает ему "пососать язык". Ролик стал вирусным и вызвал резонанс.Уточняется также, что далай-лама "часто невинно и игриво дразнит людей, которых встречает, даже на публике и перед камерами". Но при этом он сожалеет о произошедшем.Буддисты считают далай-ламу (в переводе — "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году его признали реинкарнацией своего предшественника — далай-ламы XIII, а в 1940-м возвели на престол.После включения Тибета в состав Китая далай-ламе XIV в 1959 году пришлось бежать в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. Там же обосновалось "тибетское правительство в изгнании". За просветительскую деятельность в разных странах и миротворческие усилия далай-ламу в 1989 году удостоили Нобелевской премии мира.

https://ria.ru/20230409/koshki-1864086457.html

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тибет, китай, индия, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)