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Россияне Прокопьев и Петелин выйдут в открытый космос 19 апреля - РИА Новости, 10.04.2023
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13:44 10.04.2023 (обновлено: 13:53 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/kosmos-1864242978.html
Россияне Прокопьев и Петелин выйдут в открытый космос 19 апреля
Россияне Прокопьев и Петелин выйдут в открытый космос 19 апреля - РИА Новости, 10.04.2023
Россияне Прокопьев и Петелин выйдут в открытый космос 19 апреля
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин совершат свой второй выход в открытый космос 19 апреля, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:44
2023-04-10T13:53
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин совершат свой второй выход в открытый космос 19 апреля, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса"."В период с 7 по 9 апреля по программе полета российского сегмента станции выполнены: подготовка к выходу в открытый космос (ВКД-56) по российской программе, намеченному на 19 апреля", - говорится в сообщении.Их первый выход состоялся 17 ноября 2022 года. Второй откладывался несколько раз. Сначала из-за неисправности одного из скафандров его перенесли с 25 ноября на 15 декабря. В назначенную дату внекорабельную деятельность не удалось провести из-за разгерметизации системы охлаждения корабля "Союз МС-22".Повреждённый микрометеороидом корабль вернули на Землю в беспилотном режиме, а для экипажа отправили новый "Союз МС-23".
https://ria.ru/20230303/kosmonavty-1855550825.html
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космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
Россияне Прокопьев и Петелин выйдут в открытый космос 19 апреля

"Роскосмос" объявил, что россияне Прокопьев и Петелин выйдут в открытый космос 19 апреля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКосмонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев
Космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин совершат свой второй выход в открытый космос 19 апреля, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"В период с 7 по 9 апреля по программе полета российского сегмента станции выполнены: подготовка к выходу в открытый космос (ВКД-56) по российской программе, намеченному на 19 апреля", - говорится в сообщении.
Их первый выход состоялся 17 ноября 2022 года. Второй откладывался несколько раз. Сначала из-за неисправности одного из скафандров его перенесли с 25 ноября на 15 декабря. В назначенную дату внекорабельную деятельность не удалось провести из-за разгерметизации системы охлаждения корабля "Союз МС-22".
Повреждённый микрометеороидом корабль вернули на Землю в беспилотном режиме, а для экипажа отправили новый "Союз МС-23".
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