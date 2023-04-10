https://ria.ru/20230410/kosmos-1864242978.html

Россияне Прокопьев и Петелин выйдут в открытый космос 19 апреля

Россияне Прокопьев и Петелин выйдут в открытый космос 19 апреля - РИА Новости, 10.04.2023

Россияне Прокопьев и Петелин выйдут в открытый космос 19 апреля

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин совершат свой второй выход в открытый космос 19 апреля, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:44

2023-04-10T13:44

2023-04-10T13:53

космос - риа наука

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин совершат свой второй выход в открытый космос 19 апреля, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса"."В период с 7 по 9 апреля по программе полета российского сегмента станции выполнены: подготовка к выходу в открытый космос (ВКД-56) по российской программе, намеченному на 19 апреля", - говорится в сообщении.Их первый выход состоялся 17 ноября 2022 года. Второй откладывался несколько раз. Сначала из-за неисправности одного из скафандров его перенесли с 25 ноября на 15 декабря. В назначенную дату внекорабельную деятельность не удалось провести из-за разгерметизации системы охлаждения корабля "Союз МС-22".Повреждённый микрометеороидом корабль вернули на Землю в беспилотном режиме, а для экипажа отправили новый "Союз МС-23".

https://ria.ru/20230303/kosmonavty-1855550825.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)