https://ria.ru/20230410/kosmos-1864131510.html

Исследование показало, сколько россиян мечтают о путешествии в космос

Исследование показало, сколько россиян мечтают о путешествии в космос - РИА Новости, 10.04.2023

Исследование показало, сколько россиян мечтают о путешествии в космос

Более трети россиян хотели бы совершить путешествие в космос, два года назад желающих было меньше, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T02:08

2023-04-10T02:08

2023-04-10T10:14

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Более трети россиян хотели бы совершить путешествие в космос, два года назад желающих было меньше, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости. При этом, сообщается в нем, сказать "Поехали!", сидя в космическом корабле, мужчины мечтают чаще женщин (45% против 26% соответственно), опрошенные до 34 лет - чаще старшего поколения (46% против 29%). "Респонденты с высоким доходом в своих мечтах смелее, чем те, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей: полететь к далеким планетам они хотят в полтора раза чаще (45% против 31%)", - подчеркивается в исследовании. По его результатам также стало известно, что растет число россиян, считающих Россию ведущей космической державой. Если в 2013 году таких среди респондентов было всего 8%, в 2021 году – 15%, то сегодня их - уже 19%.

https://ria.ru/20230403/kikina-1862114107.html

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