https://ria.ru/20230410/kosmos-1864131510.html
Исследование показало, сколько россиян мечтают о путешествии в космос
Исследование показало, сколько россиян мечтают о путешествии в космос - РИА Новости, 10.04.2023
Исследование показало, сколько россиян мечтают о путешествии в космос
Более трети россиян хотели бы совершить путешествие в космос, два года назад желающих было меньше, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T02:08
2023-04-10T02:08
2023-04-10T10:14
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Более трети россиян хотели бы совершить путешествие в космос, два года назад желающих было меньше, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости. При этом, сообщается в нем, сказать "Поехали!", сидя в космическом корабле, мужчины мечтают чаще женщин (45% против 26% соответственно), опрошенные до 34 лет - чаще старшего поколения (46% против 29%). "Респонденты с высоким доходом в своих мечтах смелее, чем те, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей: полететь к далеким планетам они хотят в полтора раза чаще (45% против 31%)", - подчеркивается в исследовании. По его результатам также стало известно, что растет число россиян, считающих Россию ведущей космической державой. Если в 2013 году таких среди респондентов было всего 8%, в 2021 году – 15%, то сегодня их - уже 19%.
https://ria.ru/20230403/kikina-1862114107.html
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россия, новости - туризм
Россия, Туризм, Новости - Туризм
Исследование показало, сколько россиян мечтают о путешествии в космос
SuperJob: более трети россиян хотели бы совершить путешествие в космос
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Более трети россиян хотели бы совершить путешествие в космос, два года назад желающих было меньше, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Похоже, возвращается время "космических мечтателей": в том, что хотели бы полететь в космос, признаются 38% россиян - на 7 процентных пунктов больше, чем в 2021 году", - указывается в исследовании, проведенном накануне Дня космонавтики среди 1600 респондентов – представителей экономически активного населения из всех округов страны.
При этом, сообщается в нем, сказать "Поехали!", сидя в космическом корабле, мужчины мечтают чаще женщин (45% против 26% соответственно), опрошенные до 34 лет - чаще старшего поколения (46% против 29%).
"Респонденты с высоким доходом в своих мечтах смелее, чем те, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей: полететь к далеким планетам они хотят в полтора раза чаще (45% против 31%)", - подчеркивается в исследовании.
По его результатам также стало известно, что растет число россиян, считающих Россию
ведущей космической державой. Если в 2013 году таких среди респондентов было всего 8%, в 2021 году – 15%, то сегодня их - уже 19%.
Анна Кикина: мечтаю выйти в открытый космос