https://ria.ru/20230410/konsulstvo-1864194980.html
Посольство России прокомментировало идею о закрытии консульства на Аландах
Посольство России прокомментировало идею о закрытии консульства на Аландах - РИА Новости, 10.04.2023
Посольство России прокомментировало идею о закрытии консульства на Аландах
Инициатива о закрытии российского консульства на Аландских островах выглядит как стремление подорвать основы международно-правового режима, а спекуляции о... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:56
2023-04-10T11:56
2023-04-10T11:56
россия
финляндия
аландские острова
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 апр — РИА Новости. Инициатива о закрытии российского консульства на Аландских островах выглядит как стремление подорвать основы международно-правового режима, а спекуляции о дипломатическом составе представляются провокационными, заявили РИА Новости в понедельник в посольстве РФ в Финляндии. На сайте гражданских инициатив Финляндии проходит сбор подписей о закрытии консульства России на Аландских островах в связи с вступлением Финляндии в Организацию Североатлантического договора. По данным на 11.00 мск понедельника, инициатива набрала 19,3 тысячи подписей граждан из 50 тысяч, необходимых для рассмотрения парламентом страны. "Наличие отдельного диппредставительства в Мариехамне (столица Аландских островов) подчеркивает то значение, которое Россия придает международному статусу Аландов. Спекуляции о том, что консульство, в котором работает всего один дипломат, может нести какую-либо "угрозу", представляются надуманными и провокационными", - отметили в дипмиссии. "Попытки некоторых активистов поднять вопрос о закрытии российского представительства выглядят в этом контексте как стремление подорвать основы международно-правового режима островов, давно доказавшего свою эффективность. Полагаем, что в этом сейчас не заинтересован никто", - указали в посольстве России. Российские дипломаты в Хельсинки отметили, что консульство РФ в Мариехамне действует на основе соглашения СССР и Финляндии от 1940 года, которое, наряду с Аландской конвенцией 1921 года, составляет неотъемлемую часть международно-правовой базы демилитаризованного статуса Аландских островов. "На современном этапе дипломатическое представительство является российским вкладом в сложный международный механизм, который поддерживает уникальную аландскую модель, обеспечивающую на протяжении многих десятилетий стабильность и развитие архипелага в сложных геополитических условиях. Сами аландцы неоднократно высказывались в поддержку сохранения особого положения своего региона", - подчеркнули дипломаты. Аландские острова - автономная территория в составе Финляндии.
https://ria.ru/20230407/podarok-1863631804.html
https://ria.ru/20230406/prisoedinenie-1863356348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, аландские острова
Россия, Финляндия, Аландские острова
Посольство России прокомментировало идею о закрытии консульства на Аландах
Посольство России: идея о закрытии консульства на Аландах подрывает международные нормы
ХЕЛЬСИНКИ, 10 апр — РИА Новости. Инициатива о закрытии российского консульства на Аландских островах выглядит как стремление подорвать основы международно-правового режима, а спекуляции о дипломатическом составе представляются провокационными, заявили РИА Новости в понедельник в посольстве РФ в Финляндии.
На сайте гражданских инициатив Финляндии проходит сбор подписей о закрытии консульства России на Аландских островах в связи с вступлением Финляндии в Организацию Североатлантического договора. По данным на 11.00 мск понедельника, инициатива набрала 19,3 тысячи подписей граждан из 50 тысяч, необходимых для рассмотрения парламентом страны.
"Наличие отдельного диппредставительства в Мариехамне (столица Аландских островов) подчеркивает то значение, которое Россия придает международному статусу Аландов. Спекуляции о том, что консульство, в котором работает всего один дипломат, может нести какую-либо "угрозу", представляются надуманными и провокационными", - отметили в дипмиссии.
"Попытки некоторых активистов поднять вопрос о закрытии российского представительства выглядят в этом контексте как стремление подорвать основы международно-правового режима островов, давно доказавшего свою эффективность. Полагаем, что в этом сейчас не заинтересован никто", - указали в посольстве России.
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Российские дипломаты в Хельсинки
отметили, что консульство РФ в Мариехамне действует на основе соглашения СССР
и Финляндии от 1940 года, которое, наряду с Аландской конвенцией 1921 года, составляет неотъемлемую часть международно-правовой базы демилитаризованного статуса Аландских островов.
"На современном этапе дипломатическое представительство является российским вкладом в сложный международный механизм, который поддерживает уникальную аландскую модель, обеспечивающую на протяжении многих десятилетий стабильность и развитие архипелага в сложных геополитических условиях. Сами аландцы неоднократно высказывались в поддержку сохранения особого положения своего региона", - подчеркнули дипломаты.
Аландские острова - автономная территория в составе Финляндии.
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