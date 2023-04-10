https://ria.ru/20230410/kompensatsiya-1864299789.html
Жительница Волгограда отсудила компенсацию за плохое качество дороги
Жительница Волгограда отсудила компенсацию за плохое качество дороги - РИА Новости, 10.04.2023
Жительница Волгограда отсудила компенсацию за плохое качество дороги
Управляющая компания (УК) по решению суда выплатит 300 тысяч рублей жительнице Волгограда, которая сломала обе руки, упав на пешеходной дорожке с выбоинами и... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:55
2023-04-10T16:55
2023-04-10T16:55
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 10 апр – РИА Новости. Управляющая компания (УК) по решению суда выплатит 300 тысяч рублей жительнице Волгограда, которая сломала обе руки, упав на пешеходной дорожке с выбоинами и торчащей арматурой, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Волгоградской области. По информации ведомства, жительница Волгограда в апреле 2022 года оказалась в больнице с переломами рук, упав на пешеходной дорожке возле дома по улице Удмуртская. Волгоградка обратилась в прокуратуру с жалобой на управляющую компанию, которая не выполняла свои обязанности по содержанию дороги. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что тротуар действительно находился в плохом состоянии, там были выбоины, торчала арматура. Ведомство внесло в адрес руководителя управляющей компании представление об устранении нарушений, а также обратилось в суд о взыскании с УК 300 тысяч рублей в пользу пострадавшей компенсации морального вреда. "Решением Красноармейского районного суда Волгограда иск прокурора удовлетворен", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что УК уже отремонтировала пешеходную дорожку.
https://ria.ru/20230410/povodok-1864230663.html
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происшествия, жкх, волгоград, волгоградская область, россия
Происшествия, ЖКХ, Волгоград, Волгоградская область, Россия
Жительница Волгограда отсудила компенсацию за плохое качество дороги
В Волгограде УК выплатит женщине 300 000 рублей за сломанные руки из-за выбоин на тротуаре
ВОЛГОГРАД, 10 апр – РИА Новости.
Управляющая компания (УК) по решению суда выплатит 300 тысяч рублей жительнице Волгограда, которая сломала обе руки, упав на пешеходной дорожке с выбоинами и торчащей арматурой, сообщает
во вторник пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.
По информации ведомства, жительница Волгограда в апреле 2022 года оказалась в больнице с переломами рук, упав на пешеходной дорожке возле дома по улице Удмуртская. Волгоградка обратилась в прокуратуру с жалобой на управляющую компанию, которая не выполняла свои обязанности по содержанию дороги. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что тротуар действительно находился в плохом состоянии, там были выбоины, торчала арматура.
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Ведомство внесло в адрес руководителя управляющей компании представление об устранении нарушений, а также обратилось в суд о взыскании с УК 300 тысяч рублей в пользу пострадавшей компенсации морального вреда.
"Решением Красноармейского районного суда Волгограда иск прокурора удовлетворен", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что УК уже отремонтировала пешеходную дорожку.
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