https://ria.ru/20230410/kompensatsiya-1864299789.html

Жительница Волгограда отсудила компенсацию за плохое качество дороги

Жительница Волгограда отсудила компенсацию за плохое качество дороги - РИА Новости, 10.04.2023

Жительница Волгограда отсудила компенсацию за плохое качество дороги

Управляющая компания (УК) по решению суда выплатит 300 тысяч рублей жительнице Волгограда, которая сломала обе руки, упав на пешеходной дорожке с выбоинами и... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T16:55

2023-04-10T16:55

2023-04-10T16:55

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волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 10 апр – РИА Новости. Управляющая компания (УК) по решению суда выплатит 300 тысяч рублей жительнице Волгограда, которая сломала обе руки, упав на пешеходной дорожке с выбоинами и торчащей арматурой, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Волгоградской области. По информации ведомства, жительница Волгограда в апреле 2022 года оказалась в больнице с переломами рук, упав на пешеходной дорожке возле дома по улице Удмуртская. Волгоградка обратилась в прокуратуру с жалобой на управляющую компанию, которая не выполняла свои обязанности по содержанию дороги. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что тротуар действительно находился в плохом состоянии, там были выбоины, торчала арматура. Ведомство внесло в адрес руководителя управляющей компании представление об устранении нарушений, а также обратилось в суд о взыскании с УК 300 тысяч рублей в пользу пострадавшей компенсации морального вреда. "Решением Красноармейского районного суда Волгограда иск прокурора удовлетворен", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что УК уже отремонтировала пешеходную дорожку.

https://ria.ru/20230410/povodok-1864230663.html

https://ria.ru/20230404/volgograd-1862811532.html

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