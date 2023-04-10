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На Дальнем Востоке активно готовятся к наплыву туристов из Китая

На Дальнем Востоке активно готовятся к наплыву туристов из Китая - РИА Новости, 10.04.2023

На Дальнем Востоке активно готовятся к наплыву туристов из Китая

Возобновление группового "безвиза" с Китаем туроператоры на Дальнем Востоке ожидают в мае, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:45

2023-04-10T14:45

2023-04-10T14:45

туризм

туризм

новости - туризм

китай

ассоциация туроператоров россии (атор)

мир без границ

дальний восток

владивосток

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Возобновление группового "безвиза" с Китаем туроператоры на Дальнем Востоке ожидают в мае, сообщает АТОР.Китайские туроператоры активно ищут партнеров в Приморье. Именно Дальний Восток и Сибирь будут принимать большие группы путешественников из Поднебесной. Москва и Санкт-Петербург тоже получат свою часть "пирога", но чуть позже, отметили представители турфирм Хабаровска на встрече в региональном министерстве туризма.Главный вопрос, волнующий российские принимающие компании, — визовый. Групповой "безвиз" с Китаем до сих пор не восстановлен. Российская и китайская сторона должны обменяться перечнем туроператоров, которые смогут отправлять группы по своим спискам без необходимости получать разрешения на въезд в консульствах. Но обмен этими бумагами до сих пор не начался."По нашим оценкам, после этой процедуры потребуется еще месяц, чтобы туркомпании запустились в работу", — сообщили в ассоциации "Мир без границ". Там считают, что групповой "безвиз" между Россией и Китаем заработает в мае.Сейчас путешествие туристов из Китая в Россию возможно только при получении разрешения на въезд в консульстве. Стоимость визы, по данным местных туроператоров, выросла до 1650 юаней (около 240 долларов), что не вписывается в формат недорогой групповой поездки.Во Владивостоке также готовятся к приему гостей из Поднебесной."В феврале мэрия китайского города Суйфэньхэ пригласила российских туроператоров на встречу, чтобы продемонстрировать намерение в возобновлении туробменов. Также китайские партнеры приезжали, обсуждали возможности сотрудничества", — рассказала РИА Новости директор местного туроператора "Дороги мира" Анна Филимонова.Главная проблема — отсутствие группового "безвиза", подтверждает эксперт. "В местных чатах народ настроен на поездки уже в майские праздники, очень этого ждут. Есть запросы от туристов на поездки в Китай летом", — добавляет Филимонова.Тем более, что ехать недалеко: от Владивостока до ближайших автомобильных пунктов пропуска с Китаем "Краскино" и "Сосновая Падь" — всего три часа. Билет на самолет стоит от 20 до 40 тысяч рублей за перелет в оба конца.Сейчас в Поднебесную россияне едут лишь с коммерческими целями. "Были предприниматели из Самары, Санкт-Петербурга, Владивостока. Туристов — единицы", — отмечает директор туроператорской компании."Спрос есть, виз нет у россиян", — рассказывает Филимонова. Сейчас получить их сложно: нужно поймать "окно" для подачи документов, что занимает до двух недель — схема та же, как при получении визы в страны ЕС. Еще неделю готовится разрешение на въезд. "О возможности получить визу прямо в пункте пропуска знают не многие. Цена — тоже сдерживающий фактор, виза стоит 2600 рублей на одного путешественника", — отметила эксперт.

https://ria.ru/20220808/vladivostok-1807303132.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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