https://ria.ru/20230410/kitay-1864221356.html
В Кремле заявили, что Китай имеет право реагировать на провокации
В Кремле заявили, что Китай имеет право реагировать на провокации - РИА Новости, 10.04.2023
В Кремле заявили, что Китай имеет право реагировать на провокации
РФ становились свидетелями провокационных действий по отношению к КНР, они имеют право реагировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:05
2023-04-10T13:05
2023-04-10T13:14
китай
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. РФ становились свидетелями провокационных действий по отношению к КНР, они имеют право реагировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы с вами за очень короткий период становились свидетелями многократных действий, которые носили провокационный характер по отношению к Китайской Народной Республики. Разумеется, Китай имеет суверенное право реагировать на эти провокационные действия, в том числе проводить военные маневры в строгом в соответствии с международным законодательством, и все должны уважать право Китая, ровно как и других стран, на подобные действия", - сказал Песков журналистам.В субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что вооруженные силы Китая 8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки проводят учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня.Вооруженные силы Тайваня в воскресенье зафиксировали приближение к острову 70 самолетов Народно-освободительной армии (НОАК) Китая, 35 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Также МО острова заявило о приближении к Тайваню 11 кораблей НОАК.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230406/tayvan-1863365072.html
https://ria.ru/20230408/ssha-1863981609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире, дмитрий песков
Китай, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что Китай имеет право реагировать на провокации
Песков, комментируя учения КНР, заявил, что Китай имеет право реагировать на провокации
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. РФ становились свидетелями провокационных действий по отношению к КНР, они имеют право реагировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с вами за очень короткий период становились свидетелями многократных действий, которые носили провокационный характер по отношению к Китайской Народной Республики. Разумеется, Китай имеет суверенное право реагировать на эти провокационные действия, в том числе проводить военные маневры в строгом в соответствии с международным законодательством, и все должны уважать право Китая, ровно как и других стран, на подобные действия", - сказал Песков журналистам.
В субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК
Ши И сообщил, что вооруженные силы Китая 8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки проводят учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня
.
Вооруженные силы Тайваня в воскресенье зафиксировали приближение к острову 70 самолетов Народно-освободительной армии (НОАК) Китая, 35 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Также МО острова заявило о приближении к Тайваню 11 кораблей НОАК.
Пекин призвал власти Тайваня не подталкивать остров к опасной грани войны
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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