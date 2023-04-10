Американский сенатор предупредил о скорой подготовке КНР к блокаде Тайваня
Сенатор Грэм: КНР может готовиться к блокаде Тайваня в ближайшие месяцы или недели
© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Китай может готовиться к блокаде Тайваня в ближайшие месяцы или недели, считает американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.
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"Я боюсь, что китайцы могут готовиться к блокаде Тайваня в ближайшие месяцы или недели", - сообщил он в интервью Fox News, призвав к ответным действиям со стороны Вашингтона.
В частности, Грэм предложил готовиться ввести блокаду на поставки в КНР с Ближнего востока, включая транспортировку нефти. Кроме того, сенатор считает необходимым усилить подготовку тайваньских военных, "вернуть ядерные ракеты в подводные лодки" США, а также усилить американское военное присутствие в регионе.
"Я верю в политику одного Китая, но я бы хотел сражаться за Тайвань", - добавил сенатор.
Ранее в воскресенье однопартиец Грэма в палате представителей конгресса США, возглавляющий комитет по международным делам, Майкл Маккол заявил, что возможности обороны Тайваня в настоящее время являются недостаточными для противостояния с КНР. Он также отметил, что Пекин может попытаться избежать военного противостояния с Тайванем, установив контроль над островом за счет влияния на намеченные в январе 2024 года выборы главы администрации острова.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.