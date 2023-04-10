https://ria.ru/20230410/kitay-1864130671.html

Американский сенатор предупредил о скорой подготовке КНР к блокаде Тайваня

Американский сенатор предупредил о скорой подготовке КНР к блокаде Тайваня - РИА Новости, 10.04.2023

Американский сенатор предупредил о скорой подготовке КНР к блокаде Тайваня

Китай может готовиться к блокаде Тайваня в ближайшие месяцы или недели, считает американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T01:55

2023-04-10T01:55

2023-04-10T01:55

китай

тайвань

сша

линдси грэм

нэнси пелоси

майкл маккол

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Китай может готовиться к блокаде Тайваня в ближайшие месяцы или недели, считает американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. В частности, Грэм предложил готовиться ввести блокаду на поставки в КНР с Ближнего востока, включая транспортировку нефти. Кроме того, сенатор считает необходимым усилить подготовку тайваньских военных, "вернуть ядерные ракеты в подводные лодки" США, а также усилить американское военное присутствие в регионе. "Я верю в политику одного Китая, но я бы хотел сражаться за Тайвань", - добавил сенатор. Ранее в воскресенье однопартиец Грэма в палате представителей конгресса США, возглавляющий комитет по международным делам, Майкл Маккол заявил, что возможности обороны Тайваня в настоящее время являются недостаточными для противостояния с КНР. Он также отметил, что Пекин может попытаться избежать военного противостояния с Тайванем, установив контроль над островом за счет влияния на намеченные в январе 2024 года выборы главы администрации острова. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230305/tayvan-1855916303.html

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китай, тайвань, сша, линдси грэм, нэнси пелоси, майкл маккол, в мире