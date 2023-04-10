МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Боевик "Джон Уик 4" вновь лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд. На этот раз сиквел культовой франшизы заработал 92,4 миллиона рублей, сообщает kinobusiness.com (данные неофициальные и предварительные). Киану Ривз играет килера-наемника, который нашел способ порвать с прошлым. Но у него появился влиятельный враг, а друзьям уже нельзя доверять. Антагониста сыграл Билл Скарсгард, известный по роли клоуна Пеннивайза в хорроре "Оно". Второй по количеству сборов стала мелодрама "Мое прекрасное несчастье". Касса — 44,6 миллиона рублей. Звезда диснеевского ситкома "Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди" Дилан Спроус сыграл чемпиона подпольных боев. Персонаж в любовь не верит. Пока в его жизни не появляется загадочная Эбби. "Бронза" у фильма, снятого по мотивам романа Александра Дюма — "Три мушкетёра: Д’Артаньян" с Венсаном Касселем в образе Атоса. Французская картина собрала в прокате 41,8 миллиона рублей. "Коты Эрмитажа" на четвертом месте. Мультфильм получил 27,8 миллиона рублей. В ленте рассказывается о двух друзьях — коте Винсенте и мышке Морисе. Они оказались в Эрмитаже. И второй не против полакомиться шедевром мировой живописи. Замыкают пятерку лидеров "Братья Супер Марио в кино" (страны СНГ без России и Белоруссии) с кассой 27 миллионов рублей. Проект основан на серии видеоигр. В центре сюжета водопроводчик Марио и его брат Луиджи. Они пытаются спасти принцессу.
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Боевик "Джон Уик 4" вновь лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд. На этот раз сиквел культовой франшизы заработал 92,4 миллиона рублей, сообщает kinobusiness.com (данные неофициальные и предварительные).
Киану Ривз играет килера-наемника, который нашел способ порвать с прошлым. Но у него появился влиятельный враг, а друзьям уже нельзя доверять. Антагониста сыграл Билл Скарсгард, известный по роли клоуна Пеннивайза в хорроре "Оно".
Второй по количеству сборов стала мелодрама "Мое прекрасное несчастье". Касса — 44,6 миллиона рублей. Звезда диснеевского ситкома "Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди" Дилан Спроус сыграл чемпиона подпольных боев. Персонаж в любовь не верит. Пока в его жизни не появляется загадочная Эбби.
"Бронза" у фильма, снятого по мотивам романа Александра Дюма — "Три мушкетёра: Д’Артаньян" с Венсаном Касселем в образе Атоса. Французская картина собрала в прокате 41,8 миллиона рублей.
"Коты Эрмитажа" на четвертом месте. Мультфильм получил 27,8 миллиона рублей. В ленте рассказывается о двух друзьях — коте Винсенте и мышке Морисе. Они оказались в Эрмитаже. И второй не против полакомиться шедевром мировой живописи.
Замыкают пятерку лидеров "Братья Супер Марио в кино" (страны СНГ без России и Белоруссии) с кассой 27 миллионов рублей. Проект основан на серии видеоигр. В центре сюжета водопроводчик Марио и его брат Луиджи. Они пытаются спасти принцессу.
Новые "Три мушкетера": что ждать от фильма с Евой Грин и Венсаном Касселем
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.