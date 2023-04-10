https://ria.ru/20230410/kino-1864164118.html

"Джон Уик 4" вновь лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд

"Джон Уик 4" вновь лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 10.04.2023

"Джон Уик 4" вновь лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд

Боевик "Джон Уик 4" вновь лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд. На этот раз сиквел культовой франшизы заработал 92,4 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:07

2023-04-10T11:07

2023-04-10T11:07

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Боевик "Джон Уик 4" вновь лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд. На этот раз сиквел культовой франшизы заработал 92,4 миллиона рублей, сообщает kinobusiness.com (данные неофициальные и предварительные). Киану Ривз играет килера-наемника, который нашел способ порвать с прошлым. Но у него появился влиятельный враг, а друзьям уже нельзя доверять. Антагониста сыграл Билл Скарсгард, известный по роли клоуна Пеннивайза в хорроре "Оно". Второй по количеству сборов стала мелодрама "Мое прекрасное несчастье". Касса — 44,6 миллиона рублей. Звезда диснеевского ситкома "Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди" Дилан Спроус сыграл чемпиона подпольных боев. Персонаж в любовь не верит. Пока в его жизни не появляется загадочная Эбби. "Бронза" у фильма, снятого по мотивам романа Александра Дюма — "Три мушкетёра: Д’Артаньян" с Венсаном Касселем в образе Атоса. Французская картина собрала в прокате 41,8 миллиона рублей. "Коты Эрмитажа" на четвертом месте. Мультфильм получил 27,8 миллиона рублей. В ленте рассказывается о двух друзьях — коте Винсенте и мышке Морисе. Они оказались в Эрмитаже. И второй не против полакомиться шедевром мировой живописи. Замыкают пятерку лидеров "Братья Супер Марио в кино" (страны СНГ без России и Белоруссии) с кассой 27 миллионов рублей. Проект основан на серии видеоигр. В центре сюжета водопроводчик Марио и его брат Луиджи. Они пытаются спасти принцессу.

https://ria.ru/20230406/kino-1863284295.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , киану ривз, венсан кассель