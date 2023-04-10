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"Джон Уик 4" вновь лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 10.04.2023
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Культура
 
11:07 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/kino-1864164118.html
"Джон Уик 4" вновь лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд
"Джон Уик 4" вновь лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 10.04.2023
"Джон Уик 4" вновь лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд
Боевик "Джон Уик 4" вновь лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд. На этот раз сиквел культовой франшизы заработал 92,4 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:07
2023-04-10T11:07
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Боевик "Джон Уик 4" вновь лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд. На этот раз сиквел культовой франшизы заработал 92,4 миллиона рублей, сообщает kinobusiness.com (данные неофициальные и предварительные). Киану Ривз играет килера-наемника, который нашел способ порвать с прошлым. Но у него появился влиятельный враг, а друзьям уже нельзя доверять. Антагониста сыграл Билл Скарсгард, известный по роли клоуна Пеннивайза в хорроре "Оно". Второй по количеству сборов стала мелодрама "Мое прекрасное несчастье". Касса — 44,6 миллиона рублей. Звезда диснеевского ситкома "Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди" Дилан Спроус сыграл чемпиона подпольных боев. Персонаж в любовь не верит. Пока в его жизни не появляется загадочная Эбби. "Бронза" у фильма, снятого по мотивам романа Александра Дюма — "Три мушкетёра: Д’Артаньян" с Венсаном Касселем в образе Атоса. Французская картина собрала в прокате 41,8 миллиона рублей. "Коты Эрмитажа" на четвертом месте. Мультфильм получил 27,8 миллиона рублей. В ленте рассказывается о двух друзьях — коте Винсенте и мышке Морисе. Они оказались в Эрмитаже. И второй не против полакомиться шедевром мировой живописи. Замыкают пятерку лидеров "Братья Супер Марио в кино" (страны СНГ без России и Белоруссии) с кассой 27 миллионов рублей. Проект основан на серии видеоигр. В центре сюжета водопроводчик Марио и его брат Луиджи. Они пытаются спасти принцессу.
https://ria.ru/20230406/kino-1863284295.html
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , киану ривз, венсан кассель
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Киану Ривз, Венсан Кассель
"Джон Уик 4" вновь лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд

"Джон Уик 4" лидирует в прокате в России и СНГ со сборами 92,4 миллиона рублей за уикенд

© 87Eleven Entertainment (2023)Кадр из фильма "Джон Уик 4"
Кадр из фильма Джон Уик 4
© 87Eleven Entertainment (2023)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Боевик "Джон Уик 4" вновь лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд. На этот раз сиквел культовой франшизы заработал 92,4 миллиона рублей, сообщает kinobusiness.com (данные неофициальные и предварительные).
Киану Ривз играет килера-наемника, который нашел способ порвать с прошлым. Но у него появился влиятельный враг, а друзьям уже нельзя доверять. Антагониста сыграл Билл Скарсгард, известный по роли клоуна Пеннивайза в хорроре "Оно".
© Warner Bros. (2022)Кадр из фильма "Мое прекрасное несчастье"
Кадр из фильма Мое прекрасное несчастье
© Warner Bros. (2022)
Кадр из фильма "Мое прекрасное несчастье"
Второй по количеству сборов стала мелодрама "Мое прекрасное несчастье". Касса — 44,6 миллиона рублей. Звезда диснеевского ситкома "Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди" Дилан Спроус сыграл чемпиона подпольных боев. Персонаж в любовь не верит. Пока в его жизни не появляется загадочная Эбби.
"Бронза" у фильма, снятого по мотивам романа Александра Дюма — "Три мушкетёра: Д’Артаньян" с Венсаном Касселем в образе Атоса. Французская картина собрала в прокате 41,8 миллиона рублей.
© Canal+ [fr] (2023)Кадр из фильма "Три мушкетёра: Д’Артаньян"
Кадр из фильма Три мушкетёра: Д’Артаньян
Кадр из фильма "Три мушкетёра: Д’Артаньян"
© Canal+ [fr] (2023)
1 из 3
© Наше Кино, 2022Кадр из мультфильма "Коты Эрмитажа"
Кадр из мультфильма Коты Эрмитажа
Кадр из мультфильма "Коты Эрмитажа"
© Наше Кино, 2022
2 из 3
© Illumination Entertainment (2023)Кадр из мультфильма "Братья Супер Марио в кино"
Кадр из мультфильма Братья Супер Марио в кино
Кадр из мультфильма "Братья Супер Марио в кино"
© Illumination Entertainment (2023)
3 из 3
Кадр из фильма "Три мушкетёра: Д’Артаньян"
© Canal+ [fr] (2023)
1 из 3
Кадр из мультфильма "Коты Эрмитажа"
© Наше Кино, 2022
2 из 3
Кадр из мультфильма "Братья Супер Марио в кино"
© Illumination Entertainment (2023)
3 из 3
"Коты Эрмитажа" на четвертом месте. Мультфильм получил 27,8 миллиона рублей. В ленте рассказывается о двух друзьях — коте Винсенте и мышке Морисе. Они оказались в Эрмитаже. И второй не против полакомиться шедевром мировой живописи.
Замыкают пятерку лидеров "Братья Супер Марио в кино" (страны СНГ без России и Белоруссии) с кассой 27 миллионов рублей. Проект основан на серии видеоигр. В центре сюжета водопроводчик Марио и его брат Луиджи. Они пытаются спасти принцессу.
Кадр из фильма Три мушкетера: Д’Артаньян
Новые "Три мушкетера": что ждать от фильма с Евой Грин и Венсаном Касселем
6 апреля, 08:00
 
КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотретьКиану РивзВенсан Кассель
 
 
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