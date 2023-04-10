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Комиссия ГД и Совфеда предложила укрепить установленный КБТО правовой режим

Комиссия ГД и Совфеда предложила укрепить установленный КБТО правовой режим - РИА Новости, 10.04.2023

Комиссия ГД и Совфеда предложила укрепить установленный КБТО правовой режим

Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине в итоговом докладе отметила необходимость укрепления международно-правового... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T18:01

2023-04-10T18:01

2023-04-10T18:01

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине в итоговом докладе отметила необходимость укрепления международно-правового режима, установленного Конвенцией о биологическом и токсинном оружии (КБТО), копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине по итогам своей работы за год подготовила доклад, Госдума планирует рассмотреть его 11 апреля, Совфед - 12-го.

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украина, госдума рф, совет федерации рф, сша, в мире