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Комиссия ГД и Совфеда предложила укрепить установленный КБТО правовой режим - РИА Новости, 10.04.2023
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18:01 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/kbto-1864317258.html
Комиссия ГД и Совфеда предложила укрепить установленный КБТО правовой режим
Комиссия ГД и Совфеда предложила укрепить установленный КБТО правовой режим - РИА Новости, 10.04.2023
Комиссия ГД и Совфеда предложила укрепить установленный КБТО правовой режим
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине в итоговом докладе отметила необходимость укрепления международно-правового... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T18:01
2023-04-10T18:01
украина
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине в итоговом докладе отметила необходимость укрепления международно-правового режима, установленного Конвенцией о биологическом и токсинном оружии (КБТО), копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине по итогам своей работы за год подготовила доклад, Госдума планирует рассмотреть его 11 апреля, Совфед - 12-го.
https://ria.ru/20220410/konventsiya-1782511118.html
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украина, госдума рф, совет федерации рф, сша, в мире
Украина, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, США, В мире
Комиссия ГД и Совфеда предложила укрепить установленный КБТО правовой режим

Комиссия Госдумы и Совфеда предложила укрепить правовой режим, установленный КБТО

© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкПредупреждающая табличка на двери лаборатории
Предупреждающая табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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Предупреждающая табличка на двери лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине в итоговом докладе отметила необходимость укрепления международно-правового режима, установленного Конвенцией о биологическом и токсинном оружии (КБТО), копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"В том, что касается фактов проведения в лабораториях на территории Украины работ в нарушение КБТО, Комиссия подтверждает свою позицию в пользу острой необходимости всеобъемлющего укрепления международно-правового режима, установленного КБТО", - говорится в документе.
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине по итогам своей работы за год подготовила доклад, Госдума планирует рассмотреть его 11 апреля, Совфед - 12-го.
Пятая обзорная конференция государств-участников Конвенции о биологическом оружии во Дворце Наций в Женеве, Швейцария. 19 ноября 2001 год - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия
10 апреля 2022, 03:33
 
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