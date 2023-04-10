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СМИ: в США изучают сбой в работе "умных бомб" JDAM на Украине - РИА Новости, 10.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 10.04.2023 (обновлено: 17:06 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/jdam-1864255573.html
СМИ: в США изучают сбой в работе "умных бомб" JDAM на Украине
СМИ: в США изучают сбой в работе "умных бомб" JDAM на Украине - РИА Новости, 10.04.2023
СМИ: в США изучают сбой в работе "умных бомб" JDAM на Украине
В США изучают сбой в работе систем наведения "умных" бомб JDAM, который произошел на Украине, среди причин рассматриваются действия российских сил, сообщает... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:32
2023-04-10T17:06
специальная военная операция на украине
украина
сша
в мире
министерство обороны сша
оружие
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В США изучают сбой в работе систем наведения "умных" бомб JDAM, который произошел на Украине, среди причин рассматриваются действия российских сил, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы, которые якобы принадлежат Пентагону. Ранее советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат подтвердил использование "умных" бомб JDAM. JDAM (Joint direct attack munition) - американский высокоточный комплекс с планирующими авиабомбами, выпускаемый Boeing с 1997 года. Разработка была призвана относительно небольшими финансовыми затратами превратить обычные бомбы в эффективное высокоточное оружие. Решение представляет собой обычные свободнопадающие авиабомбы, дооборудованные навесным комплектом из крыльев и хвостового отсека с оперением и навигационной системой. Наведение осуществляется комбинированной инерциальной навигационной системой и спутниковой GPS. Последние версии JDAM также могут оснащаться головками лазерного наведения для поражения нестационарных маневрирующих целей. Носителями JDAM могут выступать все основные боевые самолеты ВВС США, а также французские истребители-бомбрадировщики Mirage, японские Mitsubishi F-2, европейские Panavia Tornado и Eurofighter Tuphoon. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230410/pvo-1864248526.html
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украина, сша, в мире, министерство обороны сша, оружие
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, В мире, Министерство обороны США, Оружие
СМИ: в США изучают сбой в работе "умных бомб" JDAM на Украине

NBC News: умные бомбы JDAM могут не срабатывать из-за российской системы РЭБ

© Фото : BoeingАвиабомба JDAM-ER
Авиабомба JDAM-ER - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : Boeing
Авиабомба JDAM-ER. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В США изучают сбой в работе систем наведения "умных" бомб JDAM, который произошел на Украине, среди причин рассматриваются действия российских сил, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы, которые якобы принадлежат Пентагону.
«
"В документе с пометкой "секретно" рассматривается, почему украинские бомбы, оснащенные системами наведения американского производства JDAM, в последнее время вышли из строя. В нем предполагается, что взрыватели бомб не настроены должным образом и что могут быть проблемы с сигналом GPS, которые могут быть вызваны действиями российских глушилок", - говорится в сообщении канала.
Ранее советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат подтвердил использование "умных" бомб JDAM.
JDAM (Joint direct attack munition) - американский высокоточный комплекс с планирующими авиабомбами, выпускаемый Boeing с 1997 года. Разработка была призвана относительно небольшими финансовыми затратами превратить обычные бомбы в эффективное высокоточное оружие. Решение представляет собой обычные свободнопадающие авиабомбы, дооборудованные навесным комплектом из крыльев и хвостового отсека с оперением и навигационной системой. Наведение осуществляется комбинированной инерциальной навигационной системой и спутниковой GPS. Последние версии JDAM также могут оснащаться головками лазерного наведения для поражения нестационарных маневрирующих целей. Носителями JDAM могут выступать все основные боевые самолеты ВВС США, а также французские истребители-бомбрадировщики Mirage, японские Mitsubishi F-2, европейские Panavia Tornado и Eurofighter Tuphoon.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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