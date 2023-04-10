https://ria.ru/20230410/jdam-1864255573.html

СМИ: в США изучают сбой в работе "умных бомб" JDAM на Украине

СМИ: в США изучают сбой в работе "умных бомб" JDAM на Украине - РИА Новости, 10.04.2023

СМИ: в США изучают сбой в работе "умных бомб" JDAM на Украине

В США изучают сбой в работе систем наведения "умных" бомб JDAM, который произошел на Украине, среди причин рассматриваются действия российских сил, сообщает... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:32

2023-04-10T14:32

2023-04-10T17:06

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В США изучают сбой в работе систем наведения "умных" бомб JDAM, который произошел на Украине, среди причин рассматриваются действия российских сил, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы, которые якобы принадлежат Пентагону. Ранее советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат подтвердил использование "умных" бомб JDAM. JDAM (Joint direct attack munition) - американский высокоточный комплекс с планирующими авиабомбами, выпускаемый Boeing с 1997 года. Разработка была призвана относительно небольшими финансовыми затратами превратить обычные бомбы в эффективное высокоточное оружие. Решение представляет собой обычные свободнопадающие авиабомбы, дооборудованные навесным комплектом из крыльев и хвостового отсека с оперением и навигационной системой. Наведение осуществляется комбинированной инерциальной навигационной системой и спутниковой GPS. Последние версии JDAM также могут оснащаться головками лазерного наведения для поражения нестационарных маневрирующих целей. Носителями JDAM могут выступать все основные боевые самолеты ВВС США, а также французские истребители-бомбрадировщики Mirage, японские Mitsubishi F-2, европейские Panavia Tornado и Eurofighter Tuphoon. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230410/pvo-1864248526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, сша, в мире, министерство обороны сша, оружие