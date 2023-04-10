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Премьер Израиля прокомментировал утечку секретных документов Пентагона - РИА Новости, 10.04.2023
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23:09 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/izrail-1864357961.html
Премьер Израиля прокомментировал утечку секретных документов Пентагона
Премьер Израиля прокомментировал утечку секретных документов Пентагона - РИА Новости, 10.04.2023
Премьер Израиля прокомментировал утечку секретных документов Пентагона
Правительство Израиля не принимало никаких решений касательно поставок летальных вооружений Киеву и продолжает ограничиваться поставками гуманитарной помощи,... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T23:09
2023-04-10T23:09
украина
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
пентагон
нато
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апр - РИА Новости. Правительство Израиля не принимало никаких решений касательно поставок летальных вооружений Киеву и продолжает ограничиваться поставками гуманитарной помощи, заявил во вторник премьер Биньямин Нетаньяху, комментируя утечку секретных документов Пентагона. Ранее в американских СМИ появились публикации со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона, в которых, в частности, рассматриваются сценарии, при которых Израиль согласился бы на поставку летального оружия Украине. "Что касается сообщений о летальном вооружении для Украины, я не знаю, на чем основаны эти сообщения. Мы решили им помогать в гуманитарных вопросах, в делах гражданской обороны "Цева Адом" (израильская система предупреждения о ракетном нападении)... но ни предыдущее правительство, ни мое правительство не принимало решений о летальном вооружении", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции комментируя публикации, ссылающиеся на утекшие в сеть документы, предположительно содержащие секретные сведения Пентагона. Нетаньяху добавил, что не знает каким-образом может быть разрешен конфликт на Украине, и существует ли вообще путь к его разрешению, однако отметил, что сделает "все возможное" для этого, если путь будет найден. В воскресенье телеканал CNN и газета The New York Times сообщили, что в одном из документов под названием "Израиль: пути оказания летальной помощи Украине" говорится, что Тель-Авив "вероятно рассмотрит возможность предоставления летальной помощи (Украине) под усиленным давлением США или в случае предполагаемого ухудшения" отношений с Россией. Нетаньяху в январе заявил, что страна рассматривает возможность поставить Украине систему ПРО "Железный купол". При этом Израиль до сих пор воздерживался от поставок вооружений на Украину. Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран Евросоюза, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то, что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц обещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230410/utechka-1864351806.html
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украина, в мире, израиль, биньямин нетаньяху, пентагон, нато
Украина, В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Пентагон, НАТО
Премьер Израиля прокомментировал утечку секретных документов Пентагона

Нетаньяху отрицает участие Израиля в вооружении Украины, несмотря на утечку документов США

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апр - РИА Новости. Правительство Израиля не принимало никаких решений касательно поставок летальных вооружений Киеву и продолжает ограничиваться поставками гуманитарной помощи, заявил во вторник премьер Биньямин Нетаньяху, комментируя утечку секретных документов Пентагона.
Ранее в американских СМИ появились публикации со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона, в которых, в частности, рассматриваются сценарии, при которых Израиль согласился бы на поставку летального оружия Украине.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Белый дом признал отсутствие единой теории по утечке секретных документов
Вчера, 21:46
"Что касается сообщений о летальном вооружении для Украины, я не знаю, на чем основаны эти сообщения. Мы решили им помогать в гуманитарных вопросах, в делах гражданской обороны "Цева Адом" (израильская система предупреждения о ракетном нападении)... но ни предыдущее правительство, ни мое правительство не принимало решений о летальном вооружении", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции комментируя публикации, ссылающиеся на утекшие в сеть документы, предположительно содержащие секретные сведения Пентагона.
Нетаньяху добавил, что не знает каким-образом может быть разрешен конфликт на Украине, и существует ли вообще путь к его разрешению, однако отметил, что сделает "все возможное" для этого, если путь будет найден.
В воскресенье телеканал CNN и газета The New York Times сообщили, что в одном из документов под названием "Израиль: пути оказания летальной помощи Украине" говорится, что Тель-Авив "вероятно рассмотрит возможность предоставления летальной помощи (Украине) под усиленным давлением США или в случае предполагаемого ухудшения" отношений с Россией.
Нетаньяху в январе заявил, что страна рассматривает возможность поставить Украине систему ПРО "Железный купол". При этом Израиль до сих пор воздерживался от поставок вооружений на Украину. Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран Евросоюза, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то, что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц обещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
В Китае раскрыли, кому нужна утечка документов Пентагона об Украине
Вчера, 11:32
 
УкраинаВ миреИзраильБиньямин НетаньяхуПентагонНАТО
 
 
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