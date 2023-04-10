https://ria.ru/20230410/izrail-1864143959.html

В Палестине рассказали, как вынудили Израиль сражаться на фронтах

В Палестине рассказали, как вынудили Израиль сражаться на фронтах - РИА Новости, 10.04.2023

В Палестине рассказали, как вынудили Израиль сражаться на фронтах

Палестинское сопротивление вынудило израильскую армию противостоять противнику на нескольких фронтах в ходе очередной эскалации ситуации вокруг мечети аль-Акса, РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T08:09

2023-04-10T08:09

2023-04-10T08:09

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израиль

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БЕЙРУТ, 10 апр - РИА Новости. Палестинское сопротивление вынудило израильскую армию противостоять противнику на нескольких фронтах в ходе очередной эскалации ситуации вокруг мечети аль-Акса, действия сопротивления представляют собой естественный ответ на агрессию Израиля в отношении религиозных святынь, заявили РИА Новости представители руководства палестинских фракций. "Запуск ракет с территорий юга Ливана, сектора Газа и Голанских высот, обстрел (израильского военного поста - ред.) на Западном берегу реки Иордан и все другие действия сопротивления являются естественным и законным ответом на агрессию Израиля в отношении мечети аль-Акса", - прокомментировал ситуацию источник в руководстве палестинского движения ХАМАС. По его словам, израильская армия "оказалась в сложном положении, поскольку раньше противостояла одному фронту, в то время как сейчас противостоит противникам на многих фронтах внутри страны и за ее пределами". Аналогичную оценку ситуации дал заместитель секретаря палестинской организации "ас-Саика" в Ливане Ахмед аш-Шейх. "Все палестинские фракции сегодня объединились, координация действий против израильской армии между ними осуществляется на высшем уровне… Сопротивление применило новую формулу сдерживания, которая сводится к наличию нескольких объединенных полей сражения", - сказал он. По мнению аш-Шейха, "наличие четырех взаимосвязанных арен действий (Западный берег Иордана, сектор Газа, юг Ливана и Голанские высоты), единство внутреннего фронта подтверждают, что баланс сил действительно изменился, сложилась новая реальность в пользу палестинского народа". Ливанский военный эксперт, бригадный генерал в отставке Амин Хтейт также заявил РИА Новости, что "важнейшее достижение, которого может добиться сопротивление с тактической и стратегической точек зрения, - это наличие нескольких фронтов и взаимосвязанных театров действий". "Израильская армия использует тактику сведения фронтов к одному, чтобы сохранить свою боеспособность, так как ее оборонный потенциал и географические данные не позволяют одновременно открыть более одного фронта. Палестинское сопротивление обнаружило это слабое место", - пояснил он. По мнению ливанского эксперта, реакция Израиля на недавние обстрелы продемонстрировала "слабую способность дать прямой ответ" в подобных условиях. Хтейт также отметил, что ракетные удары палестинского сопротивления по Израилю носят предупредительный характер, но могут "перерасти в боевые". В последние дни ситуация в сфере безопасности в Израиле ухудшилась на фоне продолжающихся терактов, ракетных обстрелов с территории сектора Газа, Ливана и Сирии, а также неспокойной обстановкой на Храмовой горе в Иерусалиме, где регулярно в период священного для мусульман месяца Рамадан происходят столкновения палестинцев с израильской полицией. В ночь на 5 апреля по итогам рейда в аль-Аксу было задержано порядка 350 палестинцев. По сообщениям палестинских СМИ, десятки человек пострадали. Израильские истребители и танки в ночь на 7 апреля нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Ранее армия Израиля заявила, что вслед за ударами по сектору Газа нанесла удары и по территории Ливана, целями в его южных районах стала инфраструктура движения ХАМАС. Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей. Евросоюз ранее осудил всплеск насилия на Ближнем Востоке, призывал все стороны проявлять сдержанность и не допустить эскалации конфликта. В Москве призвали Израиль и Палестину воздерживаться от конфронтационных шагов и вернуться к режиму прекращения огня. Там добавили, что исходят из того, "что залогом долгосрочной стабилизации обстановки может стать только налаживание полноформатного переговорного процесса, направленного на выработку компромиссной формулы палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой основе".

https://ria.ru/20230407/izrail-1863793747.html

https://ria.ru/20230319/dogovor-1858973573.html

https://ria.ru/20230409/izrail-1864026341.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, палестина, ливан, хамас