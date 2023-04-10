https://ria.ru/20230410/izrail-1864143959.html
В Палестине рассказали, как вынудили Израиль сражаться на фронтах
В Палестине рассказали, как вынудили Израиль сражаться на фронтах - РИА Новости, 10.04.2023
В Палестине рассказали, как вынудили Израиль сражаться на фронтах
Палестинское сопротивление вынудило израильскую армию противостоять противнику на нескольких фронтах в ходе очередной эскалации ситуации вокруг мечети аль-Акса, РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T08:09
2023-04-10T08:09
2023-04-10T08:09
в мире
израиль
палестина
ливан
хамас
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БЕЙРУТ, 10 апр - РИА Новости. Палестинское сопротивление вынудило израильскую армию противостоять противнику на нескольких фронтах в ходе очередной эскалации ситуации вокруг мечети аль-Акса, действия сопротивления представляют собой естественный ответ на агрессию Израиля в отношении религиозных святынь, заявили РИА Новости представители руководства палестинских фракций. "Запуск ракет с территорий юга Ливана, сектора Газа и Голанских высот, обстрел (израильского военного поста - ред.) на Западном берегу реки Иордан и все другие действия сопротивления являются естественным и законным ответом на агрессию Израиля в отношении мечети аль-Акса", - прокомментировал ситуацию источник в руководстве палестинского движения ХАМАС. По его словам, израильская армия "оказалась в сложном положении, поскольку раньше противостояла одному фронту, в то время как сейчас противостоит противникам на многих фронтах внутри страны и за ее пределами". Аналогичную оценку ситуации дал заместитель секретаря палестинской организации "ас-Саика" в Ливане Ахмед аш-Шейх. "Все палестинские фракции сегодня объединились, координация действий против израильской армии между ними осуществляется на высшем уровне… Сопротивление применило новую формулу сдерживания, которая сводится к наличию нескольких объединенных полей сражения", - сказал он. По мнению аш-Шейха, "наличие четырех взаимосвязанных арен действий (Западный берег Иордана, сектор Газа, юг Ливана и Голанские высоты), единство внутреннего фронта подтверждают, что баланс сил действительно изменился, сложилась новая реальность в пользу палестинского народа". Ливанский военный эксперт, бригадный генерал в отставке Амин Хтейт также заявил РИА Новости, что "важнейшее достижение, которого может добиться сопротивление с тактической и стратегической точек зрения, - это наличие нескольких фронтов и взаимосвязанных театров действий". "Израильская армия использует тактику сведения фронтов к одному, чтобы сохранить свою боеспособность, так как ее оборонный потенциал и географические данные не позволяют одновременно открыть более одного фронта. Палестинское сопротивление обнаружило это слабое место", - пояснил он. По мнению ливанского эксперта, реакция Израиля на недавние обстрелы продемонстрировала "слабую способность дать прямой ответ" в подобных условиях. Хтейт также отметил, что ракетные удары палестинского сопротивления по Израилю носят предупредительный характер, но могут "перерасти в боевые". В последние дни ситуация в сфере безопасности в Израиле ухудшилась на фоне продолжающихся терактов, ракетных обстрелов с территории сектора Газа, Ливана и Сирии, а также неспокойной обстановкой на Храмовой горе в Иерусалиме, где регулярно в период священного для мусульман месяца Рамадан происходят столкновения палестинцев с израильской полицией. В ночь на 5 апреля по итогам рейда в аль-Аксу было задержано порядка 350 палестинцев. По сообщениям палестинских СМИ, десятки человек пострадали. Израильские истребители и танки в ночь на 7 апреля нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Ранее армия Израиля заявила, что вслед за ударами по сектору Газа нанесла удары и по территории Ливана, целями в его южных районах стала инфраструктура движения ХАМАС. Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей. Евросоюз ранее осудил всплеск насилия на Ближнем Востоке, призывал все стороны проявлять сдержанность и не допустить эскалации конфликта. В Москве призвали Израиль и Палестину воздерживаться от конфронтационных шагов и вернуться к режиму прекращения огня. Там добавили, что исходят из того, "что залогом долгосрочной стабилизации обстановки может стать только налаживание полноформатного переговорного процесса, направленного на выработку компромиссной формулы палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой основе".
https://ria.ru/20230407/izrail-1863793747.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, палестина, ливан, хамас
В мире, Израиль, Палестина, Ливан, Хамас
В Палестине рассказали, как вынудили Израиль сражаться на фронтах
Представители палестинских фракций: сопротивление навязало Израилю сражение на фронтах
БЕЙРУТ, 10 апр - РИА Новости. Палестинское сопротивление вынудило израильскую армию противостоять противнику на нескольких фронтах в ходе очередной эскалации ситуации вокруг мечети аль-Акса, действия сопротивления представляют собой естественный ответ на агрессию Израиля в отношении религиозных святынь, заявили РИА Новости представители руководства палестинских фракций.
"Запуск ракет с территорий юга Ливана, сектора Газа и Голанских высот, обстрел (израильского военного поста - ред.) на Западном берегу реки Иордан и все другие действия сопротивления являются естественным и законным ответом на агрессию Израиля в отношении мечети аль-Акса", - прокомментировал ситуацию источник в руководстве палестинского движения ХАМАС.
МИД России призвал Израиль и Палестину вернуться к режиму прекращения огня
По его словам, израильская армия "оказалась в сложном положении, поскольку раньше противостояла одному фронту, в то время как сейчас противостоит противникам на многих фронтах внутри страны и за ее пределами".
Аналогичную оценку ситуации дал заместитель секретаря палестинской организации "ас-Саика" в Ливане Ахмед аш-Шейх. "Все палестинские фракции сегодня объединились, координация действий против израильской армии между ними осуществляется на высшем уровне… Сопротивление применило новую формулу сдерживания, которая сводится к наличию нескольких объединенных полей сражения", - сказал он.
По мнению аш-Шейха, "наличие четырех взаимосвязанных арен действий (Западный берег Иордана, сектор Газа, юг Ливана и Голанские высоты), единство внутреннего фронта подтверждают, что баланс сил действительно изменился, сложилась новая реальность в пользу палестинского народа".
Ливанский военный эксперт, бригадный генерал в отставке Амин Хтейт также заявил РИА Новости, что "важнейшее достижение, которого может добиться сопротивление с тактической и стратегической точек зрения, - это наличие нескольких фронтов и взаимосвязанных театров действий".
Палестина и Израиль договорились о создании механизма по борьбе с насилием
"Израильская армия использует тактику сведения фронтов к одному, чтобы сохранить свою боеспособность, так как ее оборонный потенциал и географические данные не позволяют одновременно открыть более одного фронта. Палестинское сопротивление обнаружило это слабое место", - пояснил он.
По мнению ливанского эксперта, реакция Израиля на недавние обстрелы продемонстрировала "слабую способность дать прямой ответ" в подобных условиях.
Хтейт также отметил, что ракетные удары палестинского сопротивления по Израилю носят предупредительный характер, но могут "перерасти в боевые".
В последние дни ситуация в сфере безопасности в Израиле ухудшилась на фоне продолжающихся терактов, ракетных обстрелов с территории сектора Газа, Ливана
и Сирии
, а также неспокойной обстановкой на Храмовой горе в Иерусалиме
, где регулярно в период священного для мусульман месяца Рамадан происходят столкновения палестинцев с израильской полицией.
В ночь на 5 апреля по итогам рейда в аль-Аксу было задержано порядка 350 палестинцев. По сообщениям палестинских СМИ, десятки человек пострадали.
Израильские истребители и танки в ночь на 7 апреля нанесли удары по объектам движения ХАМАС
в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Ранее армия Израиля заявила, что вслед за ударами по сектору Газа нанесла удары и по территории Ливана, целями в его южных районах стала инфраструктура движения ХАМАС.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан
и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим
хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
Евросоюз ранее осудил всплеск насилия на Ближнем Востоке
, призывал все стороны проявлять сдержанность и не допустить эскалации конфликта.
В Москве
призвали Израиль и Палестину воздерживаться от конфронтационных шагов и вернуться к режиму прекращения огня. Там добавили, что исходят из того, "что залогом долгосрочной стабилизации обстановки может стать только налаживание полноформатного переговорного процесса, направленного на выработку компромиссной формулы палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой основе".
Израиль ответил на пуски ракет Сирией артиллерийским обстрелом