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Горьковский автозавод подал иск к Volkswagen на 28,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 10.04.2023
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14:05 10.04.2023 (обновлено: 14:16 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/isk-1864248383.html
Горьковский автозавод подал иск к Volkswagen на 28,4 миллиарда рублей
Горьковский автозавод подал иск к Volkswagen на 28,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 10.04.2023
Горьковский автозавод подал иск к Volkswagen на 28,4 миллиарда рублей
Горьковский автозавод подал иск в Арбитражный суд Нижегородской области к Volkswagen на 28,4 миллиарда рублей, следует из картотеки суда. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:05
2023-04-10T14:16
авто
нижегородская область
volkswagen group
группа газ
фольксваген груп рус
volkswagen touareg
россия
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Горьковский автозавод подал иск в Арбитражный суд Нижегородской области к Volkswagen на 28,4 миллиарда рублей, следует из картотеки суда.Согласно опубликованным данным, автомобильный завод "ГАЗ" требует взыскать с "Фольксваген акциенгезельшафт" (Volkswagen Aktiengesellschaft) 28,405 миллиарда рублей. Иск был подан 7 апреля.В середине марта арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который требует взыскать с российской "дочки" одного из крупнейших автопроизводителей в мире более 15,5 миллиарда рублей. Обеспечительные меры были наложены, чтобы не допустить уход Volkswagen из страны до разрешения ситуации. Однако 3 апреля суд частично удовлетворил ходатайство "Фольксваген Груп Рус", отменив арест на объекты недвижимого имущества, а также на производственное оборудование и прочее движимое имущество "Фольксваген Груп Рус".
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авто, нижегородская область, volkswagen group, группа газ, фольксваген груп рус, volkswagen touareg, россия, происшествия
Авто, Нижегородская область, Volkswagen Group, Группа ГАЗ, Фольксваген Груп Рус, Volkswagen Touareg, Россия, Происшествия
Горьковский автозавод подал иск к Volkswagen на 28,4 миллиарда рублей

Автомобильный завод ГАЗ подал 7 апреля иск к Volkswagen на 28,4 миллиарда рублей

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Volkswagen
Автомобиль Volkswagen - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль Volkswagen. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Горьковский автозавод подал иск в Арбитражный суд Нижегородской области к Volkswagen на 28,4 миллиарда рублей, следует из картотеки суда.
Согласно опубликованным данным, автомобильный завод "ГАЗ" требует взыскать с "Фольксваген акциенгезельшафт" (Volkswagen Aktiengesellschaft) 28,405 миллиарда рублей. Иск был подан 7 апреля.
В середине марта арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который требует взыскать с российской "дочки" одного из крупнейших автопроизводителей в мире более 15,5 миллиарда рублей. Обеспечительные меры были наложены, чтобы не допустить уход Volkswagen из страны до разрешения ситуации. Однако 3 апреля суд частично удовлетворил ходатайство "Фольксваген Груп Рус", отменив арест на объекты недвижимого имущества, а также на производственное оборудование и прочее движимое имущество "Фольксваген Груп Рус".
Завод Volkswagen в России - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
СМИ: на заводе Volkswagen в России могут начать выпуск китайских Chery
6 апреля, 09:25
 
АвтоНижегородская областьVolkswagen GroupГруппа ГАЗФольксваген Груп РусVolkswagen TouaregРоссияПроисшествия
 
 
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