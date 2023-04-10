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Горьковский автозавод подал иск к Volkswagen на 28,4 миллиарда рублей
Горьковский автозавод подал иск к Volkswagen на 28,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 10.04.2023
Горьковский автозавод подал иск к Volkswagen на 28,4 миллиарда рублей
Горьковский автозавод подал иск в Арбитражный суд Нижегородской области к Volkswagen на 28,4 миллиарда рублей, следует из картотеки суда. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:05
2023-04-10T14:05
2023-04-10T14:16
авто
нижегородская область
volkswagen group
группа газ
фольксваген груп рус
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россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Горьковский автозавод подал иск в Арбитражный суд Нижегородской области к Volkswagen на 28,4 миллиарда рублей, следует из картотеки суда.Согласно опубликованным данным, автомобильный завод "ГАЗ" требует взыскать с "Фольксваген акциенгезельшафт" (Volkswagen Aktiengesellschaft) 28,405 миллиарда рублей. Иск был подан 7 апреля.В середине марта арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который требует взыскать с российской "дочки" одного из крупнейших автопроизводителей в мире более 15,5 миллиарда рублей. Обеспечительные меры были наложены, чтобы не допустить уход Volkswagen из страны до разрешения ситуации. Однако 3 апреля суд частично удовлетворил ходатайство "Фольксваген Груп Рус", отменив арест на объекты недвижимого имущества, а также на производственное оборудование и прочее движимое имущество "Фольксваген Груп Рус".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Авто, Нижегородская область, Volkswagen Group, Группа ГАЗ, Фольксваген Груп Рус, Volkswagen Touareg, Россия, Происшествия
Горьковский автозавод подал иск к Volkswagen на 28,4 миллиарда рублей
Автомобильный завод ГАЗ подал 7 апреля иск к Volkswagen на 28,4 миллиарда рублей