https://ria.ru/20230410/isk-1864248383.html

Горьковский автозавод подал иск к Volkswagen на 28,4 миллиарда рублей

Горьковский автозавод подал иск к Volkswagen на 28,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 10.04.2023

Горьковский автозавод подал иск к Volkswagen на 28,4 миллиарда рублей

Горьковский автозавод подал иск в Арбитражный суд Нижегородской области к Volkswagen на 28,4 миллиарда рублей, следует из картотеки суда. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:05

2023-04-10T14:05

2023-04-10T14:16

авто

нижегородская область

volkswagen group

группа газ

фольксваген груп рус

volkswagen touareg

россия

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Горьковский автозавод подал иск в Арбитражный суд Нижегородской области к Volkswagen на 28,4 миллиарда рублей, следует из картотеки суда.Согласно опубликованным данным, автомобильный завод "ГАЗ" требует взыскать с "Фольксваген акциенгезельшафт" (Volkswagen Aktiengesellschaft) 28,405 миллиарда рублей. Иск был подан 7 апреля.В середине марта арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который требует взыскать с российской "дочки" одного из крупнейших автопроизводителей в мире более 15,5 миллиарда рублей. Обеспечительные меры были наложены, чтобы не допустить уход Volkswagen из страны до разрешения ситуации. Однако 3 апреля суд частично удовлетворил ходатайство "Фольксваген Груп Рус", отменив арест на объекты недвижимого имущества, а также на производственное оборудование и прочее движимое имущество "Фольксваген Груп Рус".

https://ria.ru/20230406/chery-1863381024.html

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Владимир Лаврентьев

авто, нижегородская область, volkswagen group, группа газ, фольксваген груп рус, volkswagen touareg, россия, происшествия