https://ria.ru/20230410/ingushetiya-1864336374.html

Ингушетия получит кредиты на запуск промпредприятий

Ингушетия получит кредиты на запуск промпредприятий - РИА Новости, 10.04.2023

Ингушетия получит кредиты на запуск промпредприятий

Ингушетия получит от МСП Банка кредиты на сумму более 800 миллионов рублей, которые пойдут на запуск двух промышленных предприятий в республике, сообщила... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T19:30

2023-04-10T19:30

2023-04-10T19:30

республика ингушетия

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

мсп банк

россия

скфо

назрань

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НАЛЬЧИК, 10 апр - РИА Новости. Ингушетия получит от МСП Банка кредиты на сумму более 800 миллионов рублей, которые пойдут на запуск двух промышленных предприятий в республике, сообщила пресс-служба главы региона. "Правление АО "МСП Банк" одобрило Ингушетии кредиты на сумму более 800 миллионов рублей. Из них 495 миллионов власти региона направят на запуск завода по производству детских санитарно-гигиенических средств "Бест Бренд" в Назрани и 347 миллионов рублей - на развитие завода алюминиевых сплавов "Риал" в Назрановском районе", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Бест Бренд" в условиях низкой конкуренции после ухода с российского рынка иностранного производителя может стать высокорентабельным производством. Это будет первое в СКФО предприятие, выпускающее детские и взрослые подгузники. "Это продукция, которая пользуется постоянным спросом. В России таких предприятий мало, на Северном Кавказе вообще нет, мы будем первыми. С реализацией особых трудностей не предвидится, уже имеются предварительные договоренности с сетевыми магазинами, такими как "Магнит". Предприятие обещает быть высокорентабельным и будет приносить прибыль не только инвестору, но и в бюджет региона", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. По данным пресс-службы, завод "Риал" также станет первым в регионе промышленным предприятием, производящим алюминиевые сплавы в цилиндрических слитках из лома и отходов. Объем переработки составит 5 тысяч тонн продукции в год. "Глава Ингушетии подчеркнул, что высоко ценит готовность банка помогать региону льготными кредитами. По его словам, за счет обеспечиваемых банком ресурсов предприятия могут приобретать оборудование, делать капитальный ремонт производственных помещений, а предприниматели реализовать новые инвестиционные проекты в республике", - заметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230406/ingushetiya-1863431026.html

https://ria.ru/20230331/ingushetiya-1862109599.html

республика ингушетия

россия

скфо

назрань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика ингушетия, махмуд-али калиматов, мсп банк, россия, скфо, назрань