Ингушетия получит кредиты на запуск промпредприятий
Ингушетия получит больше 800 миллион рублей кредитов на запуск двух промпредприятий
Банкноты Банка России. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 10 апр - РИА Новости. Ингушетия получит от МСП Банка кредиты на сумму более 800 миллионов рублей, которые пойдут на запуск двух промышленных предприятий в республике, сообщила пресс-служба главы региона.
"Правление АО "МСП Банк" одобрило Ингушетии кредиты на сумму более 800 миллионов рублей. Из них 495 миллионов власти региона направят на запуск завода по производству детских санитарно-гигиенических средств "Бест Бренд" в Назрани и 347 миллионов рублей - на развитие завода алюминиевых сплавов "Риал" в Назрановском районе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Бест Бренд" в условиях низкой конкуренции после ухода с российского рынка иностранного производителя может стать высокорентабельным производством. Это будет первое в СКФО предприятие, выпускающее детские и взрослые подгузники.
"Это продукция, которая пользуется постоянным спросом. В России таких предприятий мало, на Северном Кавказе вообще нет, мы будем первыми. С реализацией особых трудностей не предвидится, уже имеются предварительные договоренности с сетевыми магазинами, такими как "Магнит". Предприятие обещает быть высокорентабельным и будет приносить прибыль не только инвестору, но и в бюджет региона", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
По данным пресс-службы, завод "Риал" также станет первым в регионе промышленным предприятием, производящим алюминиевые сплавы в цилиндрических слитках из лома и отходов. Объем переработки составит 5 тысяч тонн продукции в год.
"Глава Ингушетии подчеркнул, что высоко ценит готовность банка помогать региону льготными кредитами. По его словам, за счет обеспечиваемых банком ресурсов предприятия могут приобретать оборудование, делать капитальный ремонт производственных помещений, а предприниматели реализовать новые инвестиционные проекты в республике", - заметили в пресс-службе.