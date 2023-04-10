Рейтинг@Mail.ru
Ингушетия получит кредиты на запуск промпредприятий - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия
Республика Ингушетия
 
19:30 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/ingushetiya-1864336374.html
Ингушетия получит кредиты на запуск промпредприятий
Ингушетия получит кредиты на запуск промпредприятий - РИА Новости, 10.04.2023
Ингушетия получит кредиты на запуск промпредприятий
Ингушетия получит от МСП Банка кредиты на сумму более 800 миллионов рублей, которые пойдут на запуск двух промышленных предприятий в республике, сообщила... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T19:30
2023-04-10T19:30
республика ингушетия
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
мсп банк
россия
скфо
назрань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750650274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60b01e8dbc061648fd68df6fd788d76b.jpg
НАЛЬЧИК, 10 апр - РИА Новости. Ингушетия получит от МСП Банка кредиты на сумму более 800 миллионов рублей, которые пойдут на запуск двух промышленных предприятий в республике, сообщила пресс-служба главы региона. "Правление АО "МСП Банк" одобрило Ингушетии кредиты на сумму более 800 миллионов рублей. Из них 495 миллионов власти региона направят на запуск завода по производству детских санитарно-гигиенических средств "Бест Бренд" в Назрани и 347 миллионов рублей - на развитие завода алюминиевых сплавов "Риал" в Назрановском районе", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Бест Бренд" в условиях низкой конкуренции после ухода с российского рынка иностранного производителя может стать высокорентабельным производством. Это будет первое в СКФО предприятие, выпускающее детские и взрослые подгузники. "Это продукция, которая пользуется постоянным спросом. В России таких предприятий мало, на Северном Кавказе вообще нет, мы будем первыми. С реализацией особых трудностей не предвидится, уже имеются предварительные договоренности с сетевыми магазинами, такими как "Магнит". Предприятие обещает быть высокорентабельным и будет приносить прибыль не только инвестору, но и в бюджет региона", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. По данным пресс-службы, завод "Риал" также станет первым в регионе промышленным предприятием, производящим алюминиевые сплавы в цилиндрических слитках из лома и отходов. Объем переработки составит 5 тысяч тонн продукции в год. "Глава Ингушетии подчеркнул, что высоко ценит готовность банка помогать региону льготными кредитами. По его словам, за счет обеспечиваемых банком ресурсов предприятия могут приобретать оборудование, делать капитальный ремонт производственных помещений, а предприниматели реализовать новые инвестиционные проекты в республике", - заметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230406/ingushetiya-1863431026.html
https://ria.ru/20230331/ingushetiya-1862109599.html
республика ингушетия
россия
скфо
назрань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750650274_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_cb125fe5f24ffb57eaff1bebd41966d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика ингушетия, махмуд-али калиматов, мсп банк, россия, скфо, назрань
Республика Ингушетия, Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов, МСП Банк, Россия, СКФО, Назрань
Ингушетия получит кредиты на запуск промпредприятий

Ингушетия получит больше 800 миллион рублей кредитов на запуск двух промпредприятий

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБанкноты Банка России
Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Банкноты Банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 10 апр - РИА Новости. Ингушетия получит от МСП Банка кредиты на сумму более 800 миллионов рублей, которые пойдут на запуск двух промышленных предприятий в республике, сообщила пресс-служба главы региона.
"Правление АО "МСП Банк" одобрило Ингушетии кредиты на сумму более 800 миллионов рублей. Из них 495 миллионов власти региона направят на запуск завода по производству детских санитарно-гигиенических средств "Бест Бренд" в Назрани и 347 миллионов рублей - на развитие завода алюминиевых сплавов "Риал" в Назрановском районе", - говорится в сообщении.
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Около 2,5 тысячи семей в Ингушетии получат продуктовую помощь в Рамадан
6 апреля, 12:20
Отмечается, что "Бест Бренд" в условиях низкой конкуренции после ухода с российского рынка иностранного производителя может стать высокорентабельным производством. Это будет первое в СКФО предприятие, выпускающее детские и взрослые подгузники.
"Это продукция, которая пользуется постоянным спросом. В России таких предприятий мало, на Северном Кавказе вообще нет, мы будем первыми. С реализацией особых трудностей не предвидится, уже имеются предварительные договоренности с сетевыми магазинами, такими как "Магнит". Предприятие обещает быть высокорентабельным и будет приносить прибыль не только инвестору, но и в бюджет региона", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
По данным пресс-службы, завод "Риал" также станет первым в регионе промышленным предприятием, производящим алюминиевые сплавы в цилиндрических слитках из лома и отходов. Объем переработки составит 5 тысяч тонн продукции в год.
"Глава Ингушетии подчеркнул, что высоко ценит готовность банка помогать региону льготными кредитами. По его словам, за счет обеспечиваемых банком ресурсов предприятия могут приобретать оборудование, делать капитальный ремонт производственных помещений, а предприниматели реализовать новые инвестиционные проекты в республике", - заметили в пресс-службе.
Ингушетия - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Глава Ингушетии объяснил лидерство региона по продолжительности жизни
31 марта, 12:30
 
Республика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовМСП БанкРоссияСКФОНазрань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала