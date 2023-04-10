https://ria.ru/20230410/granitsa-1864295148.html

Украина вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы

Украина вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы - РИА Новости, 10.04.2023

Украина вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы

Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов, заявил в понедельник РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T16:36

2023-04-10T16:36

2023-04-10T16:36

в мире

украина

россия

алексей гончаренко

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155232/93/1552329320_0:0:2227:1253_1920x0_80_0_0_a6bfba3609530054986d18c7e41ab90b.jpg

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов, заявил в понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. "Рада прекратила действие или внесла изменения в ряд соглашений: №0181 – прекращение действия соглашения между Украиной и Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов (за основу и в целом – 283 (депутатов – ред.)", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Он добавил, что Украина также вышла из соглашения о проведении согласованной политики с Россией в определении транспортных тарифов.

https://ria.ru/20230410/arestovich-1864136880.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, россия, алексей гончаренко, верховная рада украины