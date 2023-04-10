https://ria.ru/20230410/granitsa-1864295148.html
Украина вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы
Украина вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы - РИА Новости, 10.04.2023
Украина вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы
Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов, заявил в понедельник РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:36
2023-04-10T16:36
2023-04-10T16:36
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россия
алексей гончаренко
верховная рада украины
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов, заявил в понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. "Рада прекратила действие или внесла изменения в ряд соглашений: №0181 – прекращение действия соглашения между Украиной и Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов (за основу и в целом – 283 (депутатов – ред.)", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Он добавил, что Украина также вышла из соглашения о проведении согласованной политики с Россией в определении транспортных тарифов.
https://ria.ru/20230410/arestovich-1864136880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украина вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы
Депутат Рады Гончаренко: Украина вышла из соглашения с Россией о пересечении границы