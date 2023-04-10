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Украина вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы - РИА Новости, 10.04.2023
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16:36 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/granitsa-1864295148.html
Украина вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы
Украина вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы - РИА Новости, 10.04.2023
Украина вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы
Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов, заявил в понедельник РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:36
2023-04-10T16:36
в мире
украина
россия
алексей гончаренко
верховная рада украины
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов, заявил в понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. "Рада прекратила действие или внесла изменения в ряд соглашений: №0181 – прекращение действия соглашения между Украиной и Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов (за основу и в целом – 283 (депутатов – ред.)", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Он добавил, что Украина также вышла из соглашения о проведении согласованной политики с Россией в определении транспортных тарифов.
https://ria.ru/20230410/arestovich-1864136880.html
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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
Украина вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы

Депутат Рады Гончаренко: Украина вышла из соглашения с Россией о пересечении границы

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкДорожные знаки на пункте пропуска на границе России и Украины
Дорожные знаки на пункте пропуска на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Дорожные знаки на пункте пропуска на границе России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов, заявил в понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
"Рада прекратила действие или внесла изменения в ряд соглашений: №0181 – прекращение действия соглашения между Украиной и Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов (за основу и в целом – 283 (депутатов – ред.)", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Украина также вышла из соглашения о проведении согласованной политики с Россией в определении транспортных тарифов.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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В миреУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоВерховная Рада Украины
 
 
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