https://ria.ru/20230410/gosizmena-1864199735.html

Комитет Госдумы одобрил пожизненное лишение свободы за госизмену

Комитет Госдумы одобрил пожизненное лишение свободы за госизмену - РИА Новости, 10.04.2023

Комитет Госдумы одобрил пожизненное лишение свободы за госизмену

Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять поправки о наказании до пожизненного лишения свободы за государственную измену. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T12:07

2023-04-10T12:07

2023-04-10T13:26

госдума рф

безопасность

василий пискарев

павел крашенинников

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять поправки о наказании до пожизненного лишения свободы за государственную измену.Кроме того, комитет также одобрил поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.По уголовной статье "Акт международного терроризма" предлагается осуждать на тюремный срок от 12 лет вплоть до пожизненного заключения. Сейчас минимальное наказание — десять лет лишения свободы. В свою очередь, обвиняемым по статье "Террористический акт" предлагается назначать до 20 лет тюрьмы вместо 15. Также планируется повысить минимальную ответственность за вербовку или вовлечение в терроризм с пяти до семи лет лишения свободы. По статье "Организация террористического общества и участие в нем" подсудимых может ждать срок от десяти до 15 лет. Сейчас им грозит от пяти до десяти лет.За осуществление диверсий теперь будет грозить 20 лет вместо 15.Как уточнил во время заседания глава комитета Павел Крашенинников, поправки предлагается рассмотреть на заседании Госдумы в четверг.Депутаты внесли эти поправки в пятницу, сообщал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

https://ria.ru/20230314/ukraina-1857830418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, безопасность, василий пискарев, павел крашенинников