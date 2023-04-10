https://ria.ru/20230410/gosizmena-1864199735.html
Комитет Госдумы одобрил пожизненное лишение свободы за госизмену
Комитет Госдумы одобрил пожизненное лишение свободы за госизмену - РИА Новости, 10.04.2023
Комитет Госдумы одобрил пожизненное лишение свободы за госизмену
Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять поправки о наказании до пожизненного лишения свободы за государственную измену. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:07
2023-04-10T12:07
2023-04-10T13:26
госдума рф
безопасность
василий пискарев
павел крашенинников
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять поправки о наказании до пожизненного лишения свободы за государственную измену.Кроме того, комитет также одобрил поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.По уголовной статье "Акт международного терроризма" предлагается осуждать на тюремный срок от 12 лет вплоть до пожизненного заключения. Сейчас минимальное наказание — десять лет лишения свободы. В свою очередь, обвиняемым по статье "Террористический акт" предлагается назначать до 20 лет тюрьмы вместо 15. Также планируется повысить минимальную ответственность за вербовку или вовлечение в терроризм с пяти до семи лет лишения свободы. По статье "Организация террористического общества и участие в нем" подсудимых может ждать срок от десяти до 15 лет. Сейчас им грозит от пяти до десяти лет.За осуществление диверсий теперь будет грозить 20 лет вместо 15.Как уточнил во время заседания глава комитета Павел Крашенинников, поправки предлагается рассмотреть на заседании Госдумы в четверг.Депутаты внесли эти поправки в пятницу, сообщал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
https://ria.ru/20230314/ukraina-1857830418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, безопасность, василий пискарев, павел крашенинников
Госдума РФ, Безопасность, Василий Пискарев, Павел Крашенинников
Комитет Госдумы одобрил пожизненное лишение свободы за госизмену
Комитет Госдумы одобрил поправку о пожизненном лишении свободы за госизмену
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять поправки о наказании до пожизненного лишения свободы за государственную измену.
Кроме того, комитет также одобрил поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.
По уголовной статье "Акт международного терроризма" предлагается осуждать на тюремный срок от 12 лет вплоть до пожизненного заключения. Сейчас минимальное наказание — десять лет лишения свободы. В свою очередь, обвиняемым по статье "Террористический акт" предлагается назначать до 20 лет тюрьмы вместо 15. Также планируется повысить минимальную ответственность за вербовку или вовлечение в терроризм с пяти до семи лет лишения свободы. По статье "Организация террористического общества и участие в нем" подсудимых может ждать срок от десяти до 15 лет. Сейчас им грозит от пяти до десяти лет.
За осуществление диверсий теперь будет грозить 20 лет вместо 15.
Как уточнил во время заседания глава комитета Павел Крашенинников
, поправки предлагается рассмотреть на заседании Госдумы в четверг.
Депутаты внесли эти поправки в пятницу, сообщал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
.
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