https://ria.ru/20230410/gershkovich-1864360034.html

Блинкен присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" в России

Блинкен присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" в России - РИА Новости, 10.04.2023

Блинкен присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту американского издания Wall Street Journal Эвану Гершковичу статус "незаконно... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T23:42

2023-04-10T23:42

2023-04-10T23:52

государственный департамент сша

россия

эван гершкович

в мире

сша

энтони блинкен

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

пол уилан

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ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту американского издания Wall Street Journal Эвану Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения, говорится в распространенном в понедельник заявлении госдепартамента."Сегодня госсекретарь Блинкен вынес определение, что Эван Гершкович является незаконно удерживаемым в России лицом. Журналистика не является преступлением", - говорится в заявлении.В госдепе подчеркнули, что намерены оказать Гершковичу и членам его семьи всю необходимую поддержку. Вашингтон также призвал власти РФ "немедленно освободить" как самого журналиста WSJ, так и другого отбывающего наказание в РФ американского гражданина – Пола Уилана.Наделение Гершковича статусом "незаконно удерживаемого" лица, среди прочего, означает, что дело журналиста переходит в ведение спецпосланника президента США по делам заложников. Оно также расширяет полномочия госдепартамента в части оказания давления на страну, где, по мнению Вашингтона, удерживается такое лицо, чтобы добиться его освобождения. Также это дает ведомству полномочия "создавать дипломатические коалиции", "наращивать давление в прессе" и добиваться регулярного консульского доступа.ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.

https://ria.ru/20230402/wsj-1862421693.html

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государственный департамент сша, россия, эван гершкович, в мире, сша, энтони блинкен, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пол уилан