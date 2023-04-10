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Жители Чехии сократили потребление газа и электричества из-за роста цен - РИА Новости, 10.04.2023
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15:22 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/gaz-1864273473.html
Жители Чехии сократили потребление газа и электричества из-за роста цен
Жители Чехии сократили потребление газа и электричества из-за роста цен - РИА Новости, 10.04.2023
Жители Чехии сократили потребление газа и электричества из-за роста цен
Граждане Чехии сократили потребление газа и электричества в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в понедельник... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T15:22
2023-04-10T15:22
экономика
цены на нефть
россия
чехия
украина
владимир путин
чешское радио
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Граждане Чехии сократили потребление газа и электричества в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в понедельник Чешское радио со ссылкой на управление регулирования электроэнергетики. По данным управления регулирования электроэнергетики, в первом квартале 2023 года чехи использовали на 13,3% меньше газа и на 5% меньше электроэнергии, чем в аналогичном квартале предыдущего года, говорится в сообщении. В этом марте видна еще большая экономия по сравнению со средними значениями за март с 2017 по 2021 год: потребление газа оказалось ниже на 17,4%, а электроэнергии на 7%. Как сообщает Чешское радио, эти показатели продолжают тренды прошлого года: потребление газа в 2022 году оказалось самым низким за восемь лет. Главными причинами экономии называют растущие цены на энергоносители. Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021–2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров. Ранее сообщалось, что Чехия полностью прекратила импорт газа из РФ с начала 2023 года. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230405/gaz-1863224342.html
https://ria.ru/20230330/ekonomika-1861809081.html
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экономика, цены на нефть, россия, чехия, украина, владимир путин, чешское радио
Экономика, Цены на нефть, Россия, Чехия, Украина, Владимир Путин, Чешское радио
Жители Чехии сократили потребление газа и электричества из-за роста цен

Жители Чехии сократили потребление газа и электричества из-за роста цен на энергоносители

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Граждане Чехии сократили потребление газа и электричества в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в понедельник Чешское радио со ссылкой на управление регулирования электроэнергетики.
По данным управления регулирования электроэнергетики, в первом квартале 2023 года чехи использовали на 13,3% меньше газа и на 5% меньше электроэнергии, чем в аналогичном квартале предыдущего года, говорится в сообщении.
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В этом марте видна еще большая экономия по сравнению со средними значениями за март с 2017 по 2021 год: потребление газа оказалось ниже на 17,4%, а электроэнергии на 7%.
Как сообщает Чешское радио, эти показатели продолжают тренды прошлого года: потребление газа в 2022 году оказалось самым низким за восемь лет. Главными причинами экономии называют растущие цены на энергоносители.
Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021–2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
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Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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