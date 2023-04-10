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Адвокат попросил освободить Галявиева от уголовной ответственности - РИА Новости, 10.04.2023
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11:44 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/galyaviev-1864192102.html
Адвокат попросил освободить Галявиева от уголовной ответственности
Адвокат попросил освободить Галявиева от уголовной ответственности - РИА Новости, 10.04.2023
Адвокат попросил освободить Галявиева от уголовной ответственности
Адвокат обвиняемого в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназа Галявиева просит суд руководствоваться результатами первой экспертизы,... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:44
2023-04-10T11:44
происшествия
россия
казань
ильназ галявиев
республика татарстан (татарстан)
стрельба в школе в казани
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КАЗАНЬ, 10 апр – РИА Новости. Адвокат обвиняемого в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназа Галявиева просит суд руководствоваться результатами первой экспертизы, установившей у Галявиева психическое расстройство, и освободить его от уголовной ответственности, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в ходе прений возглавляющий на процессе группу гособвинителей прокурор Татарстана Илдус Нафиков предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима. Адвокат отметил, что в деле Галявиева имеется два заключения экспертов, противоположных друг другу. Согласно первому, подсудимый страдает психическим заболеванием и нуждается в направлении на принудительное лечение, согласно другому - психически здоров. "По мнению защиты, необходимо руководствоваться выводами первичной экспертизы… Полагаю, что Галявиев, страдающий хроническим психическим расстройством - параноидной шизофренией, - подлежит освобождению от уголовной ответственности", - сказал адвокат в ходе прений в Верховном суде Татарстана. По его словам, подсудимый подлежит направлению на принудительное лечение. По версии следствия, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении". Потерпевшими по делу признаны 667 человек (143 из них причинен тяжкий вред здоровью), заявлены гражданские иски на 48 миллионов рублей. Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Окончательное обвинение было предъявлено по четырем статьям УК РФ: об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества. В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.
https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864180981.html
https://ria.ru/20221129/sud-1834956738.html
https://ria.ru/20220706/ataki-1800647913.html
россия
казань
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происшествия, россия, казань, ильназ галявиев, республика татарстан (татарстан), стрельба в школе в казани
Происшествия, Россия, Казань, Ильназ Галявиев, Республика Татарстан (Татарстан), Стрельба в школе в Казани
Адвокат попросил освободить Галявиева от уголовной ответственности

Адвокат попросил отправить Галявиева на принудительное лечение из-за расстройства психики

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкИльназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 10 апр – РИА Новости. Адвокат обвиняемого в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназа Галявиева просит суд руководствоваться результатами первой экспертизы, установившей у Галявиева психическое расстройство, и освободить его от уголовной ответственности, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в ходе прений возглавляющий на процессе группу гособвинителей прокурор Татарстана Илдус Нафиков предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима.
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, в зале заседаний Верховного суда Татарстана - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Массовый убийца Галявиев попросил суд не отправлять его в тюрьму
Вчера, 11:17
Адвокат отметил, что в деле Галявиева имеется два заключения экспертов, противоположных друг другу. Согласно первому, подсудимый страдает психическим заболеванием и нуждается в направлении на принудительное лечение, согласно другому - психически здоров.
"По мнению защиты, необходимо руководствоваться выводами первичной экспертизы… Полагаю, что Галявиев, страдающий хроническим психическим расстройством - параноидной шизофренией, - подлежит освобождению от уголовной ответственности", - сказал адвокат в ходе прений в Верховном суде Татарстана. По его словам, подсудимый подлежит направлению на принудительное лечение.
По версии следствия, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
В Казани судят мужчину, планировавшего убить следователей по делу Галявиева
29 ноября 2022, 11:27
Потерпевшими по делу признаны 667 человек (143 из них причинен тяжкий вред здоровью), заявлены гражданские иски на 48 миллионов рублей.
Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Окончательное обвинение было предъявлено по четырем статьям УК РФ: об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества.
В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
МВД создало пособия по выявлению учеников, планирующих атаки на школы
6 июля 2022, 12:36
 
ПроисшествияРоссияКазаньИльназ ГалявиевРеспублика Татарстан (Татарстан)Стрельба в школе в Казани
 
 
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