https://ria.ru/20230410/galyaviev-1864192102.html

Адвокат попросил освободить Галявиева от уголовной ответственности

Адвокат попросил освободить Галявиева от уголовной ответственности - РИА Новости, 10.04.2023

Адвокат попросил освободить Галявиева от уголовной ответственности

Адвокат обвиняемого в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназа Галявиева просит суд руководствоваться результатами первой экспертизы,... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:44

2023-04-10T11:44

2023-04-10T11:44

происшествия

россия

казань

ильназ галявиев

республика татарстан (татарстан)

стрельба в школе в казани

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КАЗАНЬ, 10 апр – РИА Новости. Адвокат обвиняемого в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназа Галявиева просит суд руководствоваться результатами первой экспертизы, установившей у Галявиева психическое расстройство, и освободить его от уголовной ответственности, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в ходе прений возглавляющий на процессе группу гособвинителей прокурор Татарстана Илдус Нафиков предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима. Адвокат отметил, что в деле Галявиева имеется два заключения экспертов, противоположных друг другу. Согласно первому, подсудимый страдает психическим заболеванием и нуждается в направлении на принудительное лечение, согласно другому - психически здоров. "По мнению защиты, необходимо руководствоваться выводами первичной экспертизы… Полагаю, что Галявиев, страдающий хроническим психическим расстройством - параноидной шизофренией, - подлежит освобождению от уголовной ответственности", - сказал адвокат в ходе прений в Верховном суде Татарстана. По его словам, подсудимый подлежит направлению на принудительное лечение. По версии следствия, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении". Потерпевшими по делу признаны 667 человек (143 из них причинен тяжкий вред здоровью), заявлены гражданские иски на 48 миллионов рублей. Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Окончательное обвинение было предъявлено по четырем статьям УК РФ: об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества. В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.

https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864180981.html

https://ria.ru/20221129/sud-1834956738.html

https://ria.ru/20220706/ataki-1800647913.html

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, казань, ильназ галявиев, республика татарстан (татарстан), стрельба в школе в казани