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В пункте выдачи СДЭК в Москве разбили банку с формалином, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.04.2023
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12:47 10.04.2023
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В пункте выдачи СДЭК в Москве разбили банку с формалином, есть пострадавшие
В пункте выдачи СДЭК в Москве разбили банку с формалином, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.04.2023
В пункте выдачи СДЭК в Москве разбили банку с формалином, есть пострадавшие
Шесть человек обратились за медицинской помощью из-за разбитой емкости с формалином в пункте выдачи посылок компании СДЭК на востоке Москвы, рассказал РИА... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:47
2023-04-10T12:47
происшествия
москва
сдэк
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Шесть человек обратились за медицинской помощью из-за разбитой емкости с формалином в пункте выдачи посылок компании СДЭК на востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В пункте выдачи СДЭК на Ивантеевской улице сотрудник уронил посылку и разбил содержимое. Людей из помещения эвакуировали", - сказал собеседник агентства. По его словам, "за медицинской помощью обратились шесть человек". "Со слов заявителя, в посылке был формалин. Разбилась емкость объемом один литр", - уточнил собеседник агентства.
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происшествия, москва, сдэк
Происшествия, Москва, СДЭК
В пункте выдачи СДЭК в Москве разбили банку с формалином, есть пострадавшие

Банку с формалином разбили в пункте выдачи посылок в Москве, пострадали шесть человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Шесть человек обратились за медицинской помощью из-за разбитой емкости с формалином в пункте выдачи посылок компании СДЭК на востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В пункте выдачи СДЭК на Ивантеевской улице сотрудник уронил посылку и разбил содержимое. Людей из помещения эвакуировали", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "за медицинской помощью обратились шесть человек".
"Со слов заявителя, в посылке был формалин. Разбилась емкость объемом один литр", - уточнил собеседник агентства.
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