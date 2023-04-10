https://ria.ru/20230410/formalin-1864213417.html

В пункте выдачи СДЭК в Москве разбили банку с формалином, есть пострадавшие

В пункте выдачи СДЭК в Москве разбили банку с формалином, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.04.2023

В пункте выдачи СДЭК в Москве разбили банку с формалином, есть пострадавшие

Шесть человек обратились за медицинской помощью из-за разбитой емкости с формалином в пункте выдачи посылок компании СДЭК на востоке Москвы, рассказал РИА... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T12:47

2023-04-10T12:47

2023-04-10T12:47

происшествия

москва

сдэк

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Шесть человек обратились за медицинской помощью из-за разбитой емкости с формалином в пункте выдачи посылок компании СДЭК на востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В пункте выдачи СДЭК на Ивантеевской улице сотрудник уронил посылку и разбил содержимое. Людей из помещения эвакуировали", - сказал собеседник агентства. По его словам, "за медицинской помощью обратились шесть человек". "Со слов заявителя, в посылке был формалин. Разбилась емкость объемом один литр", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230315/politsiya-1857999292.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, сдэк