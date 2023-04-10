Рейтинг@Mail.ru
По волнам: как коммунальный флот Москвы готовится к сезону навигации - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:00 10.04.2023 (обновлено: 10:29 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/flot-1863722457.html
По волнам: как коммунальный флот Москвы готовится к сезону навигации
По волнам: как коммунальный флот Москвы готовится к сезону навигации - РИА Новости, 10.04.2023
По волнам: как коммунальный флот Москвы готовится к сезону навигации
В конце апреля в Москве стартует сезон навигации, к его открытию технический флот готовили в течение всей зимы. На финальном этапе специализированные суда... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T10:00
2023-04-10T10:29
фото
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
москва-река
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863718430_0:25:3010:1718_1920x0_80_0_0_11b6b487354bf9a36a4e239386989954.jpg
В конце апреля в Москве стартует сезон навигации, к его открытию технический флот готовили в течение всей зимы. На финальном этапе специализированные суда спускают на воду и проводят пуско-наладочные работы. Сайт РИА Новости посмотрел, как коммунальные теплоходы возвращают в привычную стихию, и узнал, чем их экипажи будут заниматься весной и летом.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863718430_0:52:2504:1930_1920x0_80_0_0_2ce0ddb19a55f777ab8e3310e5a94397.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, москва, мосводосток, москва-река, городское хозяйство москвы
Фото, Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток, Москва-река, Городское хозяйство Москвы

По волнам: как коммунальный флот Москвы готовится к сезону навигации

Читать ria.ru в
В конце апреля в Москве стартует сезон навигации, к его открытию технический флот готовили в течение всей зимы. На финальном этапе специализированные суда спускают на воду и проводят пуско-наладочные работы. Сайт РИА Новости посмотрел, как коммунальные теплоходы возвращают в привычную стихию, и узнал, чем их экипажи будут заниматься весной и летом.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанк

С закрытием навигации на зимний период количество коммунальной спецтехники на Москве-реке значительно сокращается. В холодные месяцы по столичной акватории постоянно курсируют только два 40-тонных ледокола "Риф" и "Норд", которые специалисты ГУП "Мосводосток" задействуют для обследования скованной льдом реки.

Остальные же суда коммунального флота отправляются на традиционную "зимовку": с помощью крупногабаритной спецтехники их вытаскивают из воды и отправляют на комплексную диагностику и ремонт, чтобы подготовить к следующему сезону навигации.

Сотрудники ГУП Мосводосток спускают на воду мусоросборное судно во время подготовки к открытию технической навигации на Москве-реке

С закрытием навигации на зимний период количество коммунальной спецтехники на Москве-реке значительно сокращается. В холодные месяцы по столичной акватории постоянно курсируют только два 40-тонных ледокола "Риф" и "Норд", которые специалисты ГУП "Мосводосток" задействуют для обследования скованной льдом реки.

Остальные же суда коммунального флота отправляются на традиционную "зимовку": с помощью крупногабаритной спецтехники их вытаскивают из воды и отправляют на комплексную диагностику и ремонт, чтобы подготовить к следующему сезону навигации.

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
1 из 6
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанк

Как объясняет начальник флота "Мосводостока" Григорий Прямушко, в межнавигационный период специалисты тщательно осматривают корпуса технических судов, обследуют винторулевую группу, при необходимости меняют отдельные детали или проводят комплексный ремонт, а также обновляют внешний вид с помощью покраски.

"На данный момент ремонтные работы выполнены уже на 90%. После спуска на воду на судах дополнительно проведут пуско-наладочные работы. Затем мы приглашаем экспертов Российского классификационного общества и Государственной инспекции по маломерным судам, чтобы получить соответствующие допуски к навигации", — говорит Прямушко.

Сотрудники ГУП Мосводосток спускают на воду мусоросборное судно во время подготовки к открытию технической навигации на Москве-реке

Как объясняет начальник флота "Мосводостока" Григорий Прямушко, в межнавигационный период специалисты тщательно осматривают корпуса технических судов, обследуют винторулевую группу, при необходимости меняют отдельные детали или проводят комплексный ремонт, а также обновляют внешний вид с помощью покраски.

"На данный момент ремонтные работы выполнены уже на 90%. После спуска на воду на судах дополнительно проведут пуско-наладочные работы. Затем мы приглашаем экспертов Российского классификационного общества и Государственной инспекции по маломерным судам, чтобы получить соответствующие допуски к навигации", — говорит Прямушко.

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
2 из 6
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанк

Непосредственный спуск судов на воду — один из финальных этапов подготовки к сезону навигации. Для проведения технологически сложной процедуры специалисты "Мосводостока" привлекают коллег из ГБУ "Гормост", на вооружении которого есть краны большой грузоподъемности. За один день работники флота спускают сразу три судна: буксирный теплоход "Орион", нефтемусоросборщик НС-1 и разъездное судно "Замоскворечье".

Сотрудник ГУП Мосводосток на буксире Риф во время подготовки к открытию технической навигации на Москве-реке

Непосредственный спуск судов на воду — один из финальных этапов подготовки к сезону навигации. Для проведения технологически сложной процедуры специалисты "Мосводостока" привлекают коллег из ГБУ "Гормост", на вооружении которого есть краны большой грузоподъемности. За один день работники флота спускают сразу три судна: буксирный теплоход "Орион", нефтемусоросборщик НС-1 и разъездное судно "Замоскворечье".

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
3 из 6
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанк

По словам Прямушко, летом суда коммунального флота будут работать в круглосуточном режиме, каждое — по своему направлению.

"Часть будет заниматься уборкой природного и бытового мусора на акватории, часть — выемкой грунта и иловых отложений в устьях рек, впадающих в Москву-реку, а также их доставкой в места утилизации", — комментирует начальник флота.

Сотрудники ГУП Мосводосток возле мусоросборного судна, спущенного на воду во время подготовки к открытию технической навигации на Москве-реке

По словам Прямушко, летом суда коммунального флота будут работать в круглосуточном режиме, каждое — по своему направлению.

"Часть будет заниматься уборкой природного и бытового мусора на акватории, часть — выемкой грунта и иловых отложений в устьях рек, впадающих в Москву-реку, а также их доставкой в места утилизации", — комментирует начальник флота.

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
4 из 6
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанк

По итогам сезона навигации 2022 года экипаж флота "Мосводостока" собрал около 600 тонн бытового и природного мусора в зоне своей ответственности.

Сотрудники ГУП Мосводосток спускают грузовой катер Яуза-1 во время подготовки к открытию технической навигации на Москву-реку

По итогам сезона навигации 2022 года экипаж флота "Мосводостока" собрал около 600 тонн бытового и природного мусора в зоне своей ответственности.

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанк

Открытие навигации в столице в 2023 году состоится 24 апреля. По данным комплекса городского хозяйства Москвы, к этому времени коммунальные службы столицы подготовят 44 городских причала: промоют лестничные сходы, облицовку стен, проведут пескоструйную обработку гранитных поверхностей и ограждений и необходимый ремонт конструктивных элементов.

Сотрудники ГУП Мосводосток буксируют грузовой катер Яуза-1 во время подготовки к открытию технической навигации на Москве-реке

Открытие навигации в столице в 2023 году состоится 24 апреля. По данным комплекса городского хозяйства Москвы, к этому времени коммунальные службы столицы подготовят 44 городских причала: промоют лестничные сходы, облицовку стен, проведут пескоструйную обработку гранитных поверхностей и ограждений и необходимый ремонт конструктивных элементов.

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
6 из 6
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниФотоМоскваМосводостокМосква-рекаГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала