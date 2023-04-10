По волнам: как коммунальный флот Москвы готовится к сезону навигации

С закрытием навигации на зимний период количество коммунальной спецтехники на Москве-реке значительно сокращается. В холодные месяцы по столичной акватории постоянно курсируют только два 40-тонных ледокола "Риф" и "Норд", которые специалисты ГУП "Мосводосток" задействуют для обследования скованной льдом реки.
Остальные же суда коммунального флота отправляются на традиционную "зимовку": с помощью крупногабаритной спецтехники их вытаскивают из воды и отправляют на комплексную диагностику и ремонт, чтобы подготовить к следующему сезону навигации.
С закрытием навигации на зимний период количество коммунальной спецтехники на Москве-реке значительно сокращается. В холодные месяцы по столичной акватории постоянно курсируют только два 40-тонных ледокола "Риф" и "Норд", которые специалисты ГУП "Мосводосток" задействуют для обследования скованной льдом реки.
Остальные же суда коммунального флота отправляются на традиционную "зимовку": с помощью крупногабаритной спецтехники их вытаскивают из воды и отправляют на комплексную диагностику и ремонт, чтобы подготовить к следующему сезону навигации.
Как объясняет начальник флота "Мосводостока" Григорий Прямушко, в межнавигационный период специалисты тщательно осматривают корпуса технических судов, обследуют винторулевую группу, при необходимости меняют отдельные детали или проводят комплексный ремонт, а также обновляют внешний вид с помощью покраски.
"На данный момент ремонтные работы выполнены уже на 90%. После спуска на воду на судах дополнительно проведут пуско-наладочные работы. Затем мы приглашаем экспертов Российского классификационного общества и Государственной инспекции по маломерным судам, чтобы получить соответствующие допуски к навигации", — говорит Прямушко.
Как объясняет начальник флота "Мосводостока" Григорий Прямушко, в межнавигационный период специалисты тщательно осматривают корпуса технических судов, обследуют винторулевую группу, при необходимости меняют отдельные детали или проводят комплексный ремонт, а также обновляют внешний вид с помощью покраски.
"На данный момент ремонтные работы выполнены уже на 90%. После спуска на воду на судах дополнительно проведут пуско-наладочные работы. Затем мы приглашаем экспертов Российского классификационного общества и Государственной инспекции по маломерным судам, чтобы получить соответствующие допуски к навигации", — говорит Прямушко.
Непосредственный спуск судов на воду — один из финальных этапов подготовки к сезону навигации. Для проведения технологически сложной процедуры специалисты "Мосводостока" привлекают коллег из ГБУ "Гормост", на вооружении которого есть краны большой грузоподъемности. За один день работники флота спускают сразу три судна: буксирный теплоход "Орион", нефтемусоросборщик НС-1 и разъездное судно "Замоскворечье".
Непосредственный спуск судов на воду — один из финальных этапов подготовки к сезону навигации. Для проведения технологически сложной процедуры специалисты "Мосводостока" привлекают коллег из ГБУ "Гормост", на вооружении которого есть краны большой грузоподъемности. За один день работники флота спускают сразу три судна: буксирный теплоход "Орион", нефтемусоросборщик НС-1 и разъездное судно "Замоскворечье".
По словам Прямушко, летом суда коммунального флота будут работать в круглосуточном режиме, каждое — по своему направлению.
"Часть будет заниматься уборкой природного и бытового мусора на акватории, часть — выемкой грунта и иловых отложений в устьях рек, впадающих в Москву-реку, а также их доставкой в места утилизации", — комментирует начальник флота.
По словам Прямушко, летом суда коммунального флота будут работать в круглосуточном режиме, каждое — по своему направлению.
"Часть будет заниматься уборкой природного и бытового мусора на акватории, часть — выемкой грунта и иловых отложений в устьях рек, впадающих в Москву-реку, а также их доставкой в места утилизации", — комментирует начальник флота.
По итогам сезона навигации 2022 года экипаж флота "Мосводостока" собрал около 600 тонн бытового и природного мусора в зоне своей ответственности.
По итогам сезона навигации 2022 года экипаж флота "Мосводостока" собрал около 600 тонн бытового и природного мусора в зоне своей ответственности.
Открытие навигации в столице в 2023 году состоится 24 апреля. По данным комплекса городского хозяйства Москвы, к этому времени коммунальные службы столицы подготовят 44 городских причала: промоют лестничные сходы, облицовку стен, проведут пескоструйную обработку гранитных поверхностей и ограждений и необходимый ремонт конструктивных элементов.
Открытие навигации в столице в 2023 году состоится 24 апреля. По данным комплекса городского хозяйства Москвы, к этому времени коммунальные службы столицы подготовят 44 городских причала: промоют лестничные сходы, облицовку стен, проведут пескоструйную обработку гранитных поверхностей и ограждений и необходимый ремонт конструктивных элементов.