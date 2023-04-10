По волнам: как коммунальный флот Москвы готовится к сезону навигации

С закрытием навигации на зимний период количество коммунальной спецтехники на Москве-реке значительно сокращается. В холодные месяцы по столичной акватории постоянно курсируют только два 40-тонных ледокола "Риф" и "Норд", которые специалисты ГУП "Мосводосток" задействуют для обследования скованной льдом реки.

Остальные же суда коммунального флота отправляются на традиционную "зимовку": с помощью крупногабаритной спецтехники их вытаскивают из воды и отправляют на комплексную диагностику и ремонт, чтобы подготовить к следующему сезону навигации.