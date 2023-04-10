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Комиссия ГД и Совфеда предложила разработать механизм локализации эпидемий - РИА Новости, 10.04.2023
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17:13 10.04.2023 (обновлено: 17:20 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/epidemii-1864305126.html
Комиссия ГД и Совфеда предложила разработать механизм локализации эпидемий
Комиссия ГД и Совфеда предложила разработать механизм локализации эпидемий - РИА Новости, 10.04.2023
Комиссия ГД и Совфеда предложила разработать механизм локализации эпидемий
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предложила разработать механизм локализации эпидемиологических рисков до... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T17:13
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предложила разработать механизм локализации эпидемиологических рисков до возникновения, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине по итогам своей работы за год подготовила доклад, Госдума планирует рассмотреть его 11 апреля, Совфед – 12-го.
https://ria.ru/20230322/epidemii-1859729191.html
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госдума рф, совет федерации рф, сша, украина, здоровье - общество
Госдума РФ, Совет Федерации РФ, США, Украина, Здоровье - Общество
Комиссия ГД и Совфеда предложила разработать механизм локализации эпидемий

Комиссия ГД и Совфеда предложила разработать механизм локализации эпидемий до их появления

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗащитные маски
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предложила разработать механизм локализации эпидемиологических рисков до возникновения, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"(Предлагается – ред.) разработать механизм, позволяющий локализовать эпидемиологические риски до возникновения эпидемий, а также предотвратить введение локдаунов и нарушение обычного режима жизни", - говорится в документе.
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине по итогам своей работы за год подготовила доклад, Госдума планирует рассмотреть его 11 апреля, Совфед – 12-го.
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