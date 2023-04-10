https://ria.ru/20230410/epidemii-1864305126.html

Комиссия ГД и Совфеда предложила разработать механизм локализации эпидемий

Комиссия ГД и Совфеда предложила разработать механизм локализации эпидемий - РИА Новости, 10.04.2023

Комиссия ГД и Совфеда предложила разработать механизм локализации эпидемий

Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предложила разработать механизм локализации эпидемиологических рисков до... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T17:13

2023-04-10T17:13

2023-04-10T17:20

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предложила разработать механизм локализации эпидемиологических рисков до возникновения, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине по итогам своей работы за год подготовила доклад, Госдума планирует рассмотреть его 11 апреля, Совфед – 12-го.

https://ria.ru/20230322/epidemii-1859729191.html

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