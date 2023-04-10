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Комиссия ГД и Совфеда предложила разработать механизм локализации эпидемий
Комиссия ГД и Совфеда предложила разработать механизм локализации эпидемий - РИА Новости, 10.04.2023
Комиссия ГД и Совфеда предложила разработать механизм локализации эпидемий
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предложила разработать механизм локализации эпидемиологических рисков до... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T17:13
2023-04-10T17:13
2023-04-10T17:20
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предложила разработать механизм локализации эпидемиологических рисков до возникновения, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине по итогам своей работы за год подготовила доклад, Госдума планирует рассмотреть его 11 апреля, Совфед – 12-го.
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госдума рф, совет федерации рф, сша, украина, здоровье - общество
Госдума РФ, Совет Федерации РФ, США, Украина, Здоровье - Общество
Комиссия ГД и Совфеда предложила разработать механизм локализации эпидемий
Комиссия ГД и Совфеда предложила разработать механизм локализации эпидемий до их появления