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Суд обязал сеть "Ёбидоёби" сменить название - РИА Новости, 10.04.2023
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16:45 10.04.2023 (обновлено: 17:53 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/ebidoebi-1864298045.html
Суд обязал сеть "Ёбидоёби" сменить название
Суд обязал сеть "Ёбидоёби" сменить название - РИА Новости, 10.04.2023
Суд обязал сеть "Ёбидоёби" сменить название
Сеть по производству суши и роллов "Ёбидоёби" по решению Арбитражного суда Красноярского края должна сменить название, сообщила пресс-служба инстанции. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:45
2023-04-10T17:53
происшествия
красноярский край
уфас
красноярский краевой суд
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
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КРАСНОЯРСК, 10 апр — РИА Новости. Сеть по производству суши и роллов "Ёбидоёби" по решению Арбитражного суда Красноярского края должна сменить название, сообщила пресс-служба инстанции."Обозначение "Ёбидоёби" противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, так как оно находится в информационном поле неограниченного числа лиц и с существенной долей вероятности может вызвать ассоциацию с бранной ненормативной лексикой", — говорится в релизе.В компании настаивали, что ее название — транслитерация предложения "День недели — суббота" на японском языке. Однако, решил суд, ответчик не смог доказать, что российские потребители воспринимают наименование именно так. С иском обратилась межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю. Налоговики потребовали сменить фирменное наименование юрлица. Сделать это нужно в течение трех месяцев после вступления решения в силу.Представитель компании заявил, что будет апелляция, менять название юрлица до окончательного решения там не собираются.Подчеркивается также, что в решении суда речь идет только о фирменном наименовании, а не о названии сети суши и роллов.В 2019 году уже проходил похожий процесс, в суд тогда обратилось физическое лицо, а принятое решение было в пользу "Ёбидоёби". С 2016-го в антимонопольную службу поступило всего 23 жалобы от потребителей, указали в компании.
https://ria.ru/20230324/kofe-1860265977.html
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, уфас, красноярский краевой суд, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия
Происшествия, Красноярский край, УФАС, Красноярский краевой суд, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Россия
Суд обязал сеть "Ёбидоёби" сменить название

Суд обязал сеть "Ёбидоёби" сменить название из-за несоответствия принципам морали

© Фото : ЁбидоёбиСеть по производству суши и роллов "Ёбидоёби"
Сеть по производству суши и роллов Ёбидоёби - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : Ёбидоёби
Сеть по производству суши и роллов "Ёбидоёби". Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 10 апр — РИА Новости. Сеть по производству суши и роллов "Ёбидоёби" по решению Арбитражного суда Красноярского края должна сменить название, сообщила пресс-служба инстанции.
"Обозначение "Ёбидоёби" противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, так как оно находится в информационном поле неограниченного числа лиц и с существенной долей вероятности может вызвать ассоциацию с бранной ненормативной лексикой", — говорится в релизе.
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В компании настаивали, что ее название — транслитерация предложения "День недели — суббота" на японском языке. Однако, решил суд, ответчик не смог доказать, что российские потребители воспринимают наименование именно так.
С иском обратилась межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю. Налоговики потребовали сменить фирменное наименование юрлица. Сделать это нужно в течение трех месяцев после вступления решения в силу.
Представитель компании заявил, что будет апелляция, менять название юрлица до окончательного решения там не собираются.
Подчеркивается также, что в решении суда речь идет только о фирменном наименовании, а не о названии сети суши и роллов.
В 2019 году уже проходил похожий процесс, в суд тогда обратилось физическое лицо, а принятое решение было в пользу "Ёбидоёби". С 2016-го в антимонопольную службу поступило всего 23 жалобы от потребителей, указали в компании.
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ПроисшествияКрасноярский крайУФАСКрасноярский краевой судФедеральная налоговая служба (ФНС России)Россия
 
 
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