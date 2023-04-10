https://ria.ru/20230410/ebidoebi-1864298045.html

Суд обязал сеть "Ёбидоёби" сменить название

Суд обязал сеть "Ёбидоёби" сменить название - РИА Новости, 10.04.2023

Суд обязал сеть "Ёбидоёби" сменить название

Сеть по производству суши и роллов "Ёбидоёби" по решению Арбитражного суда Красноярского края должна сменить название, сообщила пресс-служба инстанции. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T16:45

2023-04-10T16:45

2023-04-10T17:53

происшествия

красноярский край

уфас

красноярский краевой суд

федеральная налоговая служба (фнс россии)

россия

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КРАСНОЯРСК, 10 апр — РИА Новости. Сеть по производству суши и роллов "Ёбидоёби" по решению Арбитражного суда Красноярского края должна сменить название, сообщила пресс-служба инстанции."Обозначение "Ёбидоёби" противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, так как оно находится в информационном поле неограниченного числа лиц и с существенной долей вероятности может вызвать ассоциацию с бранной ненормативной лексикой", — говорится в релизе.В компании настаивали, что ее название — транслитерация предложения "День недели — суббота" на японском языке. Однако, решил суд, ответчик не смог доказать, что российские потребители воспринимают наименование именно так. С иском обратилась межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю. Налоговики потребовали сменить фирменное наименование юрлица. Сделать это нужно в течение трех месяцев после вступления решения в силу.Представитель компании заявил, что будет апелляция, менять название юрлица до окончательного решения там не собираются.Подчеркивается также, что в решении суда речь идет только о фирменном наименовании, а не о названии сети суши и роллов.В 2019 году уже проходил похожий процесс, в суд тогда обратилось физическое лицо, а принятое решение было в пользу "Ёбидоёби". С 2016-го в антимонопольную службу поступило всего 23 жалобы от потребителей, указали в компании.

https://ria.ru/20230324/kofe-1860265977.html

https://ria.ru/20230410/nikolaev-1864259667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, красноярский край, уфас, красноярский краевой суд, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия