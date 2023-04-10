https://ria.ru/20230410/dvigatel-1864223323.html

"Росатом" изготовит прототип плазменного двигателя для полетов в космосе

"Росатом" изготовит прототип плазменного двигателя для полетов в космосе - РИА Новости, 10.04.2023

"Росатом" изготовит прототип плазменного двигателя для полетов в космосе

Специалисты предприятия "Росатома" "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" (ТРИНИТИ) в 2024 году, как планируется, изготовят прототип... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:12

2023-04-10T13:12

2023-04-10T13:43

наука

космос - риа наука

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

курчатовский институт

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Специалисты предприятия "Росатома" "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" (ТРИНИТИ) в 2024 году, как планируется, изготовят прототип плазменного ракетного двигателя для космических полетов, сообщила пресс-служба атомной госкорпорации. "В части работ по созданию прототипа плазменного ракетного двигателя в 2022 году в институте создали ускоритель плазмы с системой предварительной ионизации рабочего тела, экспериментально исследовали энергобаланс в плазменном потоке с высоким удельным импульсом и разработали методы повышения ресурса электродов в нем. После завершения всех работ в 2024 году институт изготовит прототип двигателя с повышенными параметрами тяги и удельного импульса", - говорится в сообщении. Плазменный двигатель — разновидность электрического ракетного двигателя, расходуемое вещество которого получает ускорение в состоянии плазмы (ионизированного газа). В отличие от жидкостных двигателей, такие системы не предназначены для вывода грузов на орбиту, поскольку могут работать только в вакууме и сейчас используются, например, для удержания спутников на так называемой точке стояния. Кроме того, за счет уменьшения запасов рабочего тела при сравнительно высокой скорости его истечения они рассматриваются как возможный способ совершения быстрых космических перелетов. Электропитание такого двигателя осуществляется от ядерной энергоустановки. Государственный научный центр "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" входит в научный дивизион "Росатома". Выполняет исследования в области управляемого термоядерного синтеза, физики плазмы, лазерной физики и техники. Уникальная экспериментально-стендовая база ТРИНИТИ позволяет получать результаты, имеющие важное научное и прикладное значение. ТРИНИТИ - один из ключевых исполнителей федерального проекта по термоядерным и плазменным технологиям в рамках комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации" (РТТН), Программа РТТН направлена на укрепление лидирующих позиций России в мировой атомной отрасли, обеспечение энергетической безопасности России, ускорение технологического развития по широкому спектру направлений. Она включает в себя исследования по таким ключевым направлениям, как двухкомпонентная атомная энергетика, развитие экспериментально-стендовой базы, термоядерные и плазменные технологии, новые материалы и технологии для перспективных энергетических систем, референтные (эталонные) энергоблоки АЭС, в том числе атомные станции малой мощности. Заказчик-координатор программы РТТН - "Росатом", научное руководство программой поручено национальному исследовательскому центру "Курчатовский институт".

https://ria.ru/20230410/kosmos-1864131510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курчатовский институт