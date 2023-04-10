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В США вынесут приговор россиянину Дубникову, обвиняемому в отмывании денег - РИА Новости, 10.04.2023
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19:52 10.04.2023 (обновлено: 19:56 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/dubnikov-1864339785.html
В США вынесут приговор россиянину Дубникову, обвиняемому в отмывании денег
В США вынесут приговор россиянину Дубникову, обвиняемому в отмывании денег - РИА Новости, 10.04.2023
В США вынесут приговор россиянину Дубникову, обвиняемому в отмывании денег
Вынесение приговора россиянину Денису Дубникову, обвиняемому в США в отмывании денег в интересах киберпреступников, состоится 11 апреля, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T19:52
2023-04-10T19:56
денис дубников
россия
сша
в мире
нидерланды
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Вынесение приговора россиянину Денису Дубникову, обвиняемому в США в отмывании денег в интересах киберпреступников, состоится 11 апреля, заявил РИА Новости официальный представитель окружного прокурора штата Орегон, где рассматривается данное дело, Кевин Сонофф.В августе минувшего года Дубников был экстрадирован из Нидерландов в США, где предстал перед судом в штате Орегон. Американские власти обвиняют гражданина РФ в том, что он, предположительно, был участником схемы по отмыванию денег в интересах группировки киберпреступников. Максимально грозящее ему наказание по данным обвинениям – 20 лет тюрьмы.Позднее россиянин был освобожден из-под стражи до вынесения приговора при условии, что он не будет совершать правонарушений и выезжать за пределы четырех округов Орегона. Дубников также обязался докладывать властям США о смене места своего пребывания и телефонного номера, присутствовать на всех заседаниях по своему делу, а также сдать властям международный паспорт и иные документы, необходимые для выезда за границу.
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денис дубников, россия, сша, в мире, нидерланды
Денис Дубников, Россия, США, В мире, Нидерланды
В США вынесут приговор россиянину Дубникову, обвиняемому в отмывании денег

В США 11 апреля вынесут приговор россиянину Дубникову, обвиняемому в отмывании денег

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Вынесение приговора россиянину Денису Дубникову, обвиняемому в США в отмывании денег в интересах киберпреступников, состоится 11 апреля, заявил РИА Новости официальный представитель окружного прокурора штата Орегон, где рассматривается данное дело, Кевин Сонофф.
«
"Да, мы ожидаем, что приговор будет вынесен в соответствии с графиком", - подтвердил по телефону собеседник агентства. В феврале текущего года россиянин пошел на сделку со следствием и признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег.
В августе минувшего года Дубников был экстрадирован из Нидерландов в США, где предстал перед судом в штате Орегон. Американские власти обвиняют гражданина РФ в том, что он, предположительно, был участником схемы по отмыванию денег в интересах группировки киберпреступников. Максимально грозящее ему наказание по данным обвинениям – 20 лет тюрьмы.
Позднее россиянин был освобожден из-под стражи до вынесения приговора при условии, что он не будет совершать правонарушений и выезжать за пределы четырех округов Орегона. Дубников также обязался докладывать властям США о смене места своего пребывания и телефонного номера, присутствовать на всех заседаниях по своему делу, а также сдать властям международный паспорт и иные документы, необходимые для выезда за границу.
Вход в здание федерального суда - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Дубников не признал вину в американском суде по делу об отмывании денег
18 августа 2022, 01:02
 
Денис ДубниковРоссияСШАВ миреНидерланды
 
 
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