https://ria.ru/20230410/dubnikov-1864339785.html

В США вынесут приговор россиянину Дубникову, обвиняемому в отмывании денег

В США вынесут приговор россиянину Дубникову, обвиняемому в отмывании денег - РИА Новости, 10.04.2023

В США вынесут приговор россиянину Дубникову, обвиняемому в отмывании денег

Вынесение приговора россиянину Денису Дубникову, обвиняемому в США в отмывании денег в интересах киберпреступников, состоится 11 апреля, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T19:52

2023-04-10T19:52

2023-04-10T19:56

денис дубников

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сша

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Вынесение приговора россиянину Денису Дубникову, обвиняемому в США в отмывании денег в интересах киберпреступников, состоится 11 апреля, заявил РИА Новости официальный представитель окружного прокурора штата Орегон, где рассматривается данное дело, Кевин Сонофф.В августе минувшего года Дубников был экстрадирован из Нидерландов в США, где предстал перед судом в штате Орегон. Американские власти обвиняют гражданина РФ в том, что он, предположительно, был участником схемы по отмыванию денег в интересах группировки киберпреступников. Максимально грозящее ему наказание по данным обвинениям – 20 лет тюрьмы.Позднее россиянин был освобожден из-под стражи до вынесения приговора при условии, что он не будет совершать правонарушений и выезжать за пределы четырех округов Орегона. Дубников также обязался докладывать властям США о смене места своего пребывания и телефонного номера, присутствовать на всех заседаниях по своему делу, а также сдать властям международный паспорт и иные документы, необходимые для выезда за границу.

https://ria.ru/20220818/sud-1810340659.html

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денис дубников, россия, сша, в мире, нидерланды