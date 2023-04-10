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Маршрутка попала в ДТП в Симферополе, двое пострадали - РИА Новости, 10.04.2023
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15:21 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/dtp-1864273222.html
Маршрутка попала в ДТП в Симферополе, двое пострадали
Маршрутка попала в ДТП в Симферополе, двое пострадали - РИА Новости, 10.04.2023
Маршрутка попала в ДТП в Симферополе, двое пострадали
Маршрутка попала в ДТП в Симферополе, пострадали два человека, их госпитализировали, сообщили в пресс-службе МВД Крыма. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T15:21
2023-04-10T15:21
происшествия
симферополь
авто
дтп
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Маршрутка попала в ДТП в Симферополе, пострадали два человека, их госпитализировали, сообщили в пресс-службе МВД Крыма. Причиной аварии стала легковушка, водитель которой при повороте направо не уступил дорогу маршрутному автобусу, и тот был вынужден экстренно тормозить. По факту ДТП начата проверка, в том числе прокуратурой. В надзорном ведомстве уточнили, что легковой автомобиль при осуществлении поворота не предоставил преимущество автобусу и столкнулся с ним. Всего в маршрутке ехало 15 человек.
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Происшествия, Симферополь, Авто, ДТП, Россия, Республика Крым
Маршрутка попала в ДТП в Симферополе, двое пострадали

В Симферополе два человека пострадали при резком торможении автобуса во время ДТП

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Маршрутка попала в ДТП в Симферополе, пострадали два человека, их госпитализировали, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.
«
"В результате резкого торможения автобуса пострадали 2 человека из числа пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетняя, они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Причиной аварии стала легковушка, водитель которой при повороте направо не уступил дорогу маршрутному автобусу, и тот был вынужден экстренно тормозить.
По факту ДТП начата проверка, в том числе прокуратурой.
В надзорном ведомстве уточнили, что легковой автомобиль при осуществлении поворота не предоставил преимущество автобусу и столкнулся с ним. Всего в маршрутке ехало 15 человек.
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ПроисшествияСимферопольАвтоДТПРоссияРеспублика Крым
 
 
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