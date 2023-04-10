https://ria.ru/20230410/dtp-1864135731.html

В Приморье в результате наезда автомобиля пострадали два человека

В Приморье в результате наезда автомобиля пострадали два человека - РИА Новости, 10.04.2023

В Приморье в результате наезда автомобиля пострадали два человека

Два человека пострадали при наезде автомобиля в приморском Лучегорске, по факту проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T03:57

2023-04-10T03:57

2023-04-10T03:57

происшествия

лучегорск

россия

приморский край

toyota corolla

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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Два человека пострадали при наезде автомобиля в приморском Лучегорске, по факту проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что во время Крестного хода автомобиль наехал на двух прихожан в Лучегорске Приморского края. По данным полиции, Toyota Probox наехал на двух пешеходов в районе дома №7 по улице Ленина в приморском поселке Лучегорск. "Установлено, что 60-летняя местная жительница, управляя автомобилем Toyota Probox, совершила наезд на двух женщин - 67 и 65 лет. Пострадавшие с ушибами доставлены в КГБУЗ "Пожарская ЦРБ". Обеим назначено амбулаторное лечение", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что, по утверждению женщины-водителя, она "перепутала педали, свою вину не отрицает". По факту вынесено определение о возбуждении административного расследования по статье 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". По результатам проверки "будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации". Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, автомобилистка наехала на пенсионерок "во время Крестного хода". В воскресенье, 9 апреля, православные встречали Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим.

https://ria.ru/20230406/priangare-1863361713.html

https://ria.ru/20230405/dtp-1863187061.html

лучегорск

россия

приморский край

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происшествия, лучегорск, россия, приморский край, toyota corolla