https://ria.ru/20230410/dtp-1864132648.html

В Хабаровском крае запретили пользоваться водой из реки, куда упала фура

В Хабаровском крае запретили пользоваться водой из реки, куда упала фура - РИА Новости, 10.04.2023

В Хабаровском крае запретили пользоваться водой из реки, куда упала фура

Населению запретили пользоваться водой из реки Хор в Хабаровском крае после ДТП с фурой, слетевшей с моста, в которой находился химикат изоцианат, сообщает... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T03:15

2023-04-10T03:15

2023-04-10T05:27

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 10 апр - РИА Новости. Населению запретили пользоваться водой из реки Хор в Хабаровском крае после ДТП с фурой, слетевшей с моста, в которой находился химикат изоцианат, сообщает администрация Хорского городского поселения муниципального района имени Лазо.Авария произошла в минувший вторник. В горную реку Хор недалеко от поселка Новостройка по федеральной автодороге А-370 "Уссури" после столкновения с внедорожником с моста слетела фура. Виновники аварии, со слов очевидцев, были нетрезвы, водитель скрылся. Пассажирку большегруза спасли, она находится в больнице. Фуру извлекли из реки. Тело водителя нашли в кабине. Со слов выжившей женщины, большегруз направлялся из Артема во Владимир с 17 тоннами изоцианата (токсичен) в бочках — в кузове была найдена лишь одна из них. Региональный Роспотребнадзор взял пробы питьевой воды в окрестностях реки Хор. Минприроды региона сообщило агентству в пятницу, что бочки с химикатами найдены, решается вопрос по их подъему и утилизации.Краевой Роспотребнадзор сообщает, что по результатам отобранных проб воды из центральных источников водоснабжения и реки Хор в черте поселка Хор и частных колодцев — "значения показателей качества воды находятся в пределах средних многолетних значений". Администрации муниципального района имени Лазо и ресурсоснабжающей организации МУП "Водоканал муниципального района имени Лазо" выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. Последнее ведомство обязано усилить контроль за качеством исходной воды и воды на выходе в сеть из централизованных систем водоснабжения поселков Хор и Новостройка. Река Хор — не источник питьевого водоснабжения. Как сообщает правительство региона, бочки с химикатами найдены неподалеку от места падения грузовика. Предполагается, что груз находится на глубине шести метров. В районе имени Лазо и ниже по течению реки Хор постоянно делают пробы воды. Угрозы экологии и водоснабжению нет, уточнили краевые власти. Ранее минприроды региона заявляло РИА Новости, что "груз нерастворим в воде, при вступлении в реакцию с водой он образует инертные и небиоразлагаемые твердые вещества, возникновение значительного воздействия на окружающую среду маловероятно".Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура ведет по факту инцидента проверку.

https://ria.ru/20230329/dtp-1861413223.html

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хабаровский край

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хабаровский край, происшествия