https://ria.ru/20230410/drozdenko-1864192722.html

Дрозденко: "Дорога жизни" станет современным мемориальным объектом

Дрозденко: "Дорога жизни" станет современным мемориальным объектом - РИА Новости, 10.04.2023

Дрозденко: "Дорога жизни" станет современным мемориальным объектом

Мемориальный комплекс "Дорога жизни" во Всеволожском районе Ленинградской области модернизируют и сделают современным и удобным, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:48

2023-04-10T11:48

2023-04-10T12:21

ленинградская область

александр дрозденко

всеволожский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Мемориальный комплекс "Дорога жизни" во Всеволожском районе Ленинградской области модернизируют и сделают современным и удобным, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале.Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать проект комплексной модернизации мемориально-ландшафтного комплекса "Дорога жизни", включая объекты культурного наследия, входящие в ансамбль "Зеленый пояс Славы Ленинграда".Перечень поручений был составлен по итогам встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений, состоявшейся 18 января 2023 года."Мы должны сделать "Дорогу жизни" современным мемориальным объектом, достойным поколения внуков и правнуков тех, кто одержал великую Победу, кто отстоял Ленинград, кто освобождал Ленинградскую область. Сохранение памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, о том, что именно наш народ победил нацизм, имеет принципиальное значение сегодня. Потому что за эти же ценности ― за мир, за наши идеалы добра, справедливости – сражаются сегодня наши бойцы в зоне СВО", ― прокомментировал Дрозденко.

https://ria.ru/20230406/lenoblast-1863399451.html

всеволожский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, всеволожский район