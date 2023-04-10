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Дрозденко: "Дорога жизни" станет современным мемориальным объектом
Дрозденко: "Дорога жизни" станет современным мемориальным объектом - РИА Новости, 10.04.2023
Дрозденко: "Дорога жизни" станет современным мемориальным объектом
Мемориальный комплекс "Дорога жизни" во Всеволожском районе Ленинградской области модернизируют и сделают современным и удобным, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:48
2023-04-10T11:48
2023-04-10T12:21
ленинградская область
александр дрозденко
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Мемориальный комплекс "Дорога жизни" во Всеволожском районе Ленинградской области модернизируют и сделают современным и удобным, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале.Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать проект комплексной модернизации мемориально-ландшафтного комплекса "Дорога жизни", включая объекты культурного наследия, входящие в ансамбль "Зеленый пояс Славы Ленинграда".Перечень поручений был составлен по итогам встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений, состоявшейся 18 января 2023 года."Мы должны сделать "Дорогу жизни" современным мемориальным объектом, достойным поколения внуков и правнуков тех, кто одержал великую Победу, кто отстоял Ленинград, кто освобождал Ленинградскую область. Сохранение памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, о том, что именно наш народ победил нацизм, имеет принципиальное значение сегодня. Потому что за эти же ценности ― за мир, за наши идеалы добра, справедливости – сражаются сегодня наши бойцы в зоне СВО", ― прокомментировал Дрозденко.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр дрозденко, всеволожский район
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Всеволожский район
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Мемориальный комплекс "Дорога жизни" во Всеволожском районе Ленинградской области модернизируют и сделают современным и удобным, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале.
Ранее президент России Владимир Путин
поручил разработать проект комплексной модернизации мемориально-ландшафтного комплекса "Дорога жизни", включая объекты культурного наследия, входящие в ансамбль "Зеленый пояс Славы Ленинграда".
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Перечень поручений был составлен по итогам встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда
и представителями общественных патриотических объединений, состоявшейся 18 января 2023 года.
"Мы должны сделать "Дорогу жизни" современным мемориальным объектом, достойным поколения внуков и правнуков тех, кто одержал великую Победу, кто отстоял Ленинград, кто освобождал Ленинградскую область. Сохранение памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, о том, что именно наш народ победил нацизм, имеет принципиальное значение сегодня. Потому что за эти же ценности ― за мир, за наши идеалы добра, справедливости – сражаются сегодня наши бойцы в зоне СВО", ― прокомментировал Дрозденко.