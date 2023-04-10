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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 10.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:27 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/donetsk-1864186406.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 10.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска одновременно выпустили по Кировскому и Киевскому районам Донецка девять снарядов калибром 155 и 122 миллиметра, сообщили в представительстве... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:27
2023-04-10T11:27
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
киев
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 апр – РИА Новости. Украинские войска одновременно выпустили по Кировскому и Киевскому районам Донецка девять снарядов калибром 155 и 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. В это же время было выпущено четыре снаряда калибра 122 миллиметра по Кировскому району города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230410/ozeryanovka-1864154368.html
https://ria.ru/20230410/ozeryanovka-1864154368.html
донецк
донецкая народная республика
киев
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донецк, донецкая народная республика, киев, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела рынка в Донецке
Последствия обстрела рынка в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела рынка в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 апр – РИА Новости. Украинские войска одновременно выпустили по Кировскому и Киевскому районам Донецка девять снарядов калибром 155 и 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР
Вчера, 09:40
В это же время было выпущено четыре снаряда калибра 122 миллиметра по Кировскому району города.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР
Вчера, 09:40
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКиевНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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