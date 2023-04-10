https://ria.ru/20230410/donetsk-1864186406.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 10.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска одновременно выпустили по Кировскому и Киевскому районам Донецка девять снарядов калибром 155 и 122 миллиметра, сообщили в представительстве... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:27

2023-04-10T11:27

2023-04-10T11:27

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

киев

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 апр – РИА Новости. Украинские войска одновременно выпустили по Кировскому и Киевскому районам Донецка девять снарядов калибром 155 и 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. В это же время было выпущено четыре снаряда калибра 122 миллиметра по Кировскому району города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230410/ozeryanovka-1864154368.html

https://ria.ru/20230410/ozeryanovka-1864154368.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, киев, нато, сцкк, происшествия