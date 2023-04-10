https://ria.ru/20230410/donetsk-1864173928.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 10.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 10.20 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:05
2023-04-10T11:05
2023-04-10T11:05
в мире
кировский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3775498e6a5948f14c039726e5dc8c41.jpg
ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска в 10.20 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.20 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230410/vengriya-1862976372.html
кировский район
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_72ffbecb9b22179fdeafc1ee2aab0b66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк, донецк
В мире, Кировский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров