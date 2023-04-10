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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 10.04.2023
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11:05 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/donetsk-1864173928.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 10.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 10.20 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:05
2023-04-10T11:05
в мире
кировский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
донецк
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска в 10.20 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.20 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230410/vengriya-1862976372.html
кировский район
донецкая народная республика
донецк
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в мире, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк, донецк
В мире, Кировский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска в 10.20 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.20 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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В миреКировский районДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККДонецк
 
 
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