СМИ сообщили о сложностях с поиском источника утечки документов Пентагона
FT сообщила о сложностях с установлением источника утечки секретных материалов Пентагона
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Найти источник утечки секретных материалов Пентагона может быть сложно, поскольку документы распечатаны и сфотографированы, пишет газета Financial Times.
Ранее сообщалось, что минюст США расследует утечку секретных документов по Украине и Китаю, которые якобы появились в соцсетях.
Financial Times отмечает, что "слив" этих документов посеял хаос и паранойю в Вашингтоне.
«
"Фактор, усложняющий расследование, заключается в том, что документы, которые изучила Financial Times, распечатаны и сфотографированы, что, по словам чиновников, может усложнить отслеживание источника "утечки", - пишет газета.
В минувший четверг СМИ сообщили, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Позже стало известно, что в сети появилась еще партия документов. Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный.
В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.