https://ria.ru/20230410/dokumenty-1864333798.html

СМИ сообщили о сложностях с поиском источника утечки документов Пентагона

СМИ сообщили о сложностях с поиском источника утечки документов Пентагона - РИА Новости, 10.04.2023

СМИ сообщили о сложностях с поиском источника утечки документов Пентагона

Найти источник утечки секретных материалов Пентагона может быть сложно, поскольку документы распечатаны и сфотографированы, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T19:14

2023-04-10T19:14

2023-04-10T19:15

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Найти источник утечки секретных материалов Пентагона может быть сложно, поскольку документы распечатаны и сфотографированы, пишет газета Financial Times. Ранее сообщалось, что минюст США расследует утечку секретных документов по Украине и Китаю, которые якобы появились в соцсетях. Financial Times отмечает, что "слив" этих документов посеял хаос и паранойю в Вашингтоне. В минувший четверг СМИ сообщили, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Позже стало известно, что в сети появилась еще партия документов. Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.

https://ria.ru/20230410/utechka-1864175947.html

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в мире, сша, нато, financial times, пентагон