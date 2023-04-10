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Путин поручил выравнить уровень доходов крымчан со средними показателями

Путин поручил выравнить уровень доходов крымчан со средними показателями - РИА Новости, 10.04.2023

Путин поручил выравнить уровень доходов крымчан со средними показателями

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 сентября доложить о мерах по выравниваю уровня доходов жителей Крыма и Севастополя со средними... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T15:06

2023-04-10T15:06

2023-04-10T15:13

республика крым

севастополь

экономика

общество

владимир путин

сергей аксенов (политик)

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 сентября доложить о мерах по выравниваю уровня доходов жителей Крыма и Севастополя со средними показателями по России, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти Республики Крым и г. Севастополя принять комплекс мер, направленных на поэтапное сокращение отклонения уровней доходов населения Республики Крым и г. Севастополя от средних по России, а также от Краснодарского края и Ростовской области. Доклад - до 1 сентября 2023 года, далее - один раз в полгода", - говорится в поручении.Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

https://ria.ru/20220318/krym-1778883428.html

республика крым

севастополь

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республика крым, севастополь, экономика, общество, владимир путин, сергей аксенов (политик), михаил мишустин