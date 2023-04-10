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Путин поручил выравнить уровень доходов крымчан со средними показателями - РИА Новости, 10.04.2023
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15:06 10.04.2023 (обновлено: 15:13 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/dokhody-1864266987.html
Путин поручил выравнить уровень доходов крымчан со средними показателями
Путин поручил выравнить уровень доходов крымчан со средними показателями - РИА Новости, 10.04.2023
Путин поручил выравнить уровень доходов крымчан со средними показателями
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 сентября доложить о мерах по выравниваю уровня доходов жителей Крыма и Севастополя со средними... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T15:06
2023-04-10T15:13
республика крым
севастополь
экономика
общество
владимир путин
сергей аксенов (политик)
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 сентября доложить о мерах по выравниваю уровня доходов жителей Крыма и Севастополя со средними показателями по России, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти Республики Крым и г. Севастополя принять комплекс мер, направленных на поэтапное сокращение отклонения уровней доходов населения Республики Крым и г. Севастополя от средних по России, а также от Краснодарского края и Ростовской области. Доклад - до 1 сентября 2023 года, далее - один раз в полгода", - говорится в поручении.Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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республика крым, севастополь, экономика, общество, владимир путин, сергей аксенов (политик), михаил мишустин
Республика Крым, Севастополь, Экономика, Общество, Владимир Путин, Сергей Аксенов (политик), Михаил Мишустин
Путин поручил выравнить уровень доходов крымчан со средними показателями

Путин поручил выравнить уровень доходов жителей Крыма со средними показателями по России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 сентября доложить о мерах по выравниваю уровня доходов жителей Крыма и Севастополя со средними показателями по России, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти Республики Крым и г. Севастополя принять комплекс мер, направленных на поэтапное сокращение отклонения уровней доходов населения Республики Крым и г. Севастополя от средних по России, а также от Краснодарского края и Ростовской области. Доклад - до 1 сентября 2023 года, далее - один раз в полгода", - говорится в поручении.
Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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Республика КрымСевастопольЭкономикаОбществоВладимир ПутинСергей Аксенов (политик)Михаил Мишустин
 
 
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