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Пушилин создал оргкомитет для формирования Молодежного парламента ДНР

Пушилин создал оргкомитет для формирования Молодежного парламента ДНР - РИА Новости, 10.04.2023

Пушилин создал оргкомитет для формирования Молодежного парламента ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин для формирования Молодежного парламента ДНР создал организационный комитет, председателем назначен начальник управления внутренней... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T16:45

2023-04-10T16:45

2023-04-10T16:45

донецкая народная республика

денис пушилин

владимир бидёвка

кирилл макаров

россия

политика

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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин для формирования Молодежного парламента ДНР создал организационный комитет, председателем назначен начальник управления внутренней политики главы региона Артем Фомин. Помимо Фомина в состав комитета вошли Наталья Сасина, Анастасия Вощинина, Марина Каплянок, Владимир Бидёвка, Олег Ванин, Кирилл Макаров, Сергей Добровольский и Артем Ольхин. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20230410/pushilin-1864164862.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, владимир бидёвка, кирилл макаров, россия, политика