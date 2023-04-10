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Пушилин создал оргкомитет для формирования Молодежного парламента ДНР
Пушилин создал оргкомитет для формирования Молодежного парламента ДНР - РИА Новости, 10.04.2023
Пушилин создал оргкомитет для формирования Молодежного парламента ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин для формирования Молодежного парламента ДНР создал организационный комитет, председателем назначен начальник управления внутренней... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:45
2023-04-10T16:45
2023-04-10T16:45
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир бидёвка
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политика
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин для формирования Молодежного парламента ДНР создал организационный комитет, председателем назначен начальник управления внутренней политики главы региона Артем Фомин. Помимо Фомина в состав комитета вошли Наталья Сасина, Анастасия Вощинина, Марина Каплянок, Владимир Бидёвка, Олег Ванин, Кирилл Макаров, Сергей Добровольский и Артем Ольхин. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20230410/pushilin-1864164862.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, владимир бидёвка, кирилл макаров, россия, политика
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Бидёвка, Кирилл Макаров, Россия, Политика
Пушилин создал оргкомитет для формирования Молодежного парламента ДНР
Пушилин создал оргкомитет с Фоминым во главе для формирования Молодежного парламента ДНР