https://ria.ru/20230410/diktant-1864166591.html

Названо самое трудное слово в "Тотальном диктанте"

Названо самое трудное слово в "Тотальном диктанте" - РИА Новости, 10.04.2023

Названо самое трудное слово в "Тотальном диктанте"

Филологи, проверяющие сданные тексты "Тотального диктанта" в Новосибирске, обнаружили девять разных ошибок, допущенных участниками акции в слове "сызмальства",... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T10:47

2023-04-10T10:47

2023-04-10T10:47

общество

новосибирск

россия

новосибирский государственный технический университет

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НОВОСИБИРСК, 10 апр – РИА Новости. Филологи, проверяющие сданные тексты "Тотального диктанта" в Новосибирске, обнаружили девять разных ошибок, допущенных участниками акции в слове "сызмальства", также не повезло животным, которых называли "борсук", "ряпчек" и "муровей". Акция грамотности "Тотальный диктант" состоялась в минувшую субботу в различных городах России и мира. На родине акции в Новосибирске тексты на проверку сдали почти 4,5 тысячи человек. "Пальма первенства (среди наиболее частых ошибок – ред.) в этом году за двумя словами. Это слово "кардинально", которое люди упорно пишут как "координально"… Второе "любимое" слово – это слово "сызмальства". Такое народное, просторечное, разговорное, понятное, но девять вариантов написания мы выявили", - рассказала журналистам руководитель проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова. Руководитель новосибирской городской экспертной комиссии "Тотального диктанта" Марина Шпильман подтвердила, что слово "сызмальства" по количеству допущенных ошибок стало словом дня. "Во-первых, это было раздельное написание. Кто-то писал "с измальства", "с ызмальства". Был даже вариант "с ъ измальства". Конечно, это варианты "сызмальство"… очень много разных вариантов", - рассказала она. Эксперт отметила, что также много пишущих допустили ошибки в слове "извне". Кто-то даже написал его как "из-в-не". Также делали ошибки в слове "понапрасну" и таких, казалось бы, простых словах как "паровоз" (писали "паравоз" и "поравоз"). "Также были ошибки в слове "философский". Очень многие в довольно грамотных в целом работах писали его через "в" - "филосовский". Еще один момент касается имени собственного Дерсу Узала. Здесь было много вариантов, несмотря на то, что имя было выведено на слайд", - рассказала Шпильман. Мандрикова добавила, что экспертов также повеселили варианты написания названий различных животных и птиц. Так участники акции рябчика часто называли "ряпчек", а барсука писали как "борсук" или "барсюк". Также встречались написания "муровей" (вместо муравей), "инот" и "янот" (вместо енота) и несколько "изюбрин" (вместо изюбря). В целом, по словам экспертов "Тотального диктанта", текст для акции в этом году был значительно проще, чем в прошлом, поэтому они ожидают много пятерок.

https://ria.ru/20201213/negramotno-1588684980.html

https://ria.ru/20220511/diktant-1787880043.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, новосибирск, россия, новосибирский государственный технический университет