https://ria.ru/20230410/deputat-1864266525.html
Уехавший в Германию пермский депутат заявил о сложении полномочий
Уехавший в Германию пермский депутат заявил о сложении полномочий - РИА Новости, 10.04.2023
Уехавший в Германию пермский депутат заявил о сложении полномочий
Депутат пермской городской думы Сергей Захаров, который переехал в Германию и критиковал проведение специальной военной операции, написал заявление о досрочном... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T15:04
2023-04-10T15:04
2023-04-10T15:09
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ПЕРМЬ, 10 апр - РИА Новости. Депутат пермской городской думы Сергей Захаров, который переехал в Германию и критиковал проведение специальной военной операции, написал заявление о досрочном сложении полномочий, сообщили РИА Новости в думе. В середине ноября 2022 года региональное отделение партии сообщило, что Захаров переехал на постоянное место жительства в Германию и подверг критике решение властей о проведении специальной военной операции. После этого депутат был исключен из фракции партии "Единая Россия" в гордуме. "Заявление (от депутата пермской гордумы Сергея Захарова) о досрочном сложении полномочий поступило. Ориентируемся на Трудовой кодекс РФ: сегодня заявление поступило, в течение трех дней должны его отчислить", — сказали в городской думе. Собеседник агентства пояснил, что после того, как Захаров будет уволен с должности депутата, вопрос о сложении им полномочий также рассмотрит на апрельском пленарном заседании гордума. "Благодарю всех, кто помогал, поддерживал и даже критиковал за мою работу и прошу прощения у тех, чьи наказы не успел выполнить. Не думал, что придется сложить полномочия депутата досрочно", - написал о своем решении Захаров в Instagram* и добавил, что менять свои убеждения не собирается. Захаров родился в семье военного и медика, окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации и Пермский госуниверситет, служил в группе советских войск в Германии. Позднее работал на руководящих должностях пермских предприятий "Трест № 7", "СМУ № 34" и "А-Миг". Захаров избирался в Пермскую гордуму от партии "Единая Россия" по одномандатному округу № 5 (Индустриальный район), однако не являлся членом этой партии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230408/arest-1863980375.html
https://ria.ru/20230404/deputat-1862813464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, Германия, Россия, Единая Россия, В мире, Пермский край, Пермь
Уехавший в Германию пермский депутат заявил о сложении полномочий
Уехавший в Германию пермский депутат Захаров написал заявление о сложении полномочий
ПЕРМЬ, 10 апр - РИА Новости. Депутат пермской городской думы Сергей Захаров, который переехал в Германию и критиковал проведение специальной военной операции, написал заявление о досрочном сложении полномочий, сообщили РИА Новости в думе.
В середине ноября 2022 года региональное отделение партии сообщило, что Захаров переехал на постоянное место жительства в Германию и подверг критике решение властей о проведении специальной военной операции. После этого депутат был исключен из фракции партии "Единая Россия
" в гордуме.
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"Заявление (от депутата пермской гордумы Сергея Захарова) о досрочном сложении полномочий поступило. Ориентируемся на Трудовой кодекс РФ: сегодня заявление поступило, в течение трех дней должны его отчислить", — сказали в городской думе.
Собеседник агентства пояснил, что после того, как Захаров будет уволен с должности депутата, вопрос о сложении им полномочий также рассмотрит на апрельском пленарном заседании гордума.
"Благодарю всех, кто помогал, поддерживал и даже критиковал за мою работу и прошу прощения у тех, чьи наказы не успел выполнить. Не думал, что придется сложить полномочия депутата досрочно", - написал о своем решении Захаров в Instagram* и добавил, что менять свои убеждения не собирается.
Захаров родился в семье военного и медика, окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации и Пермский госуниверситет, служил в группе советских войск в Германии. Позднее работал на руководящих должностях пермских предприятий "Трест № 7", "СМУ № 34" и "А-Миг". Захаров избирался в Пермскую гордуму от партии "Единая Россия" по одномандатному округу № 5 (Индустриальный район), однако не являлся членом этой партии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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