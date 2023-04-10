В Самаре завели дело против школьника, напавшего с ножом на одноклассника
В Самаре возбудили дело против школьника после нападения с ножом на одноклассника на уроке
Уголовное дело. Архивное фото
САРАТОВ, 10 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении ученика средней школы Самары по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью однокласснику, на которого он напал с ножом в ходе ссоры на уроке, сообщило областное управление СК РФ.
Ранее в главке МВД сообщили РИА Новости, что в самарской школе ученика 2007 года рождения госпитализировали в больницу после конфликта со сверстником. В правительстве региона отметили, что о ситуации в школе №91, где произошел конфликт между учениками, доложили губернатору Дмитрию Азарову. В мэрии уточнили, что ученик перочинным ножом ранил своего одноклассника.
"Возбуждено уголовное дело в отношении подростка 2007 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"... В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения... Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУМВД России по Самарской области", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, в понедельник во время урока в классе подозреваемый в ходе ссоры с одноклассником достал из кармана перочинный нож и нанес им не менее двух ударов в спину оппоненту, который с травмами госпитализирован в лечебное учреждение.
Прокуратура области в своем телеграм-канале уточнила, что взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, а также организовала прокурорскую проверку по факту инцидента в школе.
"В ходе комплекса надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также сотрудников школы, в которой произошло происшествие, и родителей детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что угрозы жизни пострадавшего нет.