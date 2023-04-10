https://ria.ru/20230410/delo-1864318676.html

В Самаре завели дело против школьника, напавшего с ножом на одноклассника

В Самаре завели дело против школьника, напавшего с ножом на одноклассника - РИА Новости, 10.04.2023

В Самаре завели дело против школьника, напавшего с ножом на одноклассника

Следователи возбудили уголовное дело в отношении ученика средней школы Самары по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью однокласснику, на которого он... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T18:06

2023-04-10T18:06

2023-04-10T18:06

происшествия

россия

самара

дмитрий азаров

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

дети

школа

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САРАТОВ, 10 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении ученика средней школы Самары по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью однокласснику, на которого он напал с ножом в ходе ссоры на уроке, сообщило областное управление СК РФ. Ранее в главке МВД сообщили РИА Новости, что в самарской школе ученика 2007 года рождения госпитализировали в больницу после конфликта со сверстником. В правительстве региона отметили, что о ситуации в школе №91, где произошел конфликт между учениками, доложили губернатору Дмитрию Азарову. В мэрии уточнили, что ученик перочинным ножом ранил своего одноклассника. "Возбуждено уголовное дело в отношении подростка 2007 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"... В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения... Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУМВД России по Самарской области", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, в понедельник во время урока в классе подозреваемый в ходе ссоры с одноклассником достал из кармана перочинный нож и нанес им не менее двух ударов в спину оппоненту, который с травмами госпитализирован в лечебное учреждение. Прокуратура области в своем телеграм-канале уточнила, что взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, а также организовала прокурорскую проверку по факту инцидента в школе. "В ходе комплекса надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также сотрудников школы, в которой произошло происшествие, и родителей детей", - говорится в сообщении. Уточняется, что угрозы жизни пострадавшего нет.

https://ria.ru/20230410/malchik-1864185243.html

https://ria.ru/20230410/vladivostok-1864136169.html

https://ria.ru/20230407/uchitelnitsa-1863750894.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, самара, дмитрий азаров, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), дети, школа