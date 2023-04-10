Рейтинг@Mail.ru
Дания передаст Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 10.04.2023 (обновлено: 20:53 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/daniya-1864347379.html
Дания передаст Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar
Дания передаст Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar - РИА Новости, 10.04.2023
Дания передаст Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar
Дания сможет передать Киеву 19 французских самоходных артиллерийских установок Caesar в течение месяца, сообщает Датское радио со ссылкой исполняющего... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T20:50
2023-04-10T20:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дания
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797653627_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a687b99e9196c6b2948979fd2cdeb8d6.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Дания сможет передать Киеву 19 французских самоходных артиллерийских установок Caesar в течение месяца, сообщает Датское радио со ссылкой исполняющего обязанности министра обороны королевства Троелс Лунд Поульсен. В январе власти Дании решили передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar, заказанных у Франции. Отмечается, что Поульсен в понедельник прибыл в Одессу и совместно с главой минобороны Алексеем Резниковым провел пресс-конференцию. В марте исполняющий обязанности министра обороны Дании сообщил, что первые танки Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов будут переданы Украине в начале мая. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230104/oskolok-1843016645.html
https://ria.ru/20221230/caesar-1842372671.html
украина
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797653627_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_559fbde071637e1be0f60169654f3978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дания, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дания, НАТО
Дания передаст Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar

В Минобороны Дании сообщили о передаче Украине 19 артиллерийских установок Caesar

© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Mikki SprenkleФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Дания сможет передать Киеву 19 французских самоходных артиллерийских установок Caesar в течение месяца, сообщает Датское радио со ссылкой исполняющего обязанности министра обороны королевства Троелс Лунд Поульсен.
В январе власти Дании решили передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar, заказанных у Франции.
Осколок от снаряда французской гаубицы Caesar - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Рогозин направил ранивший его осколок от снаряда из Caesar послу Франции
4 января, 10:05
Отмечается, что Поульсен в понедельник прибыл в Одессу и совместно с главой минобороны Алексеем Резниковым провел пресс-конференцию.
«
"Поульсен заявил, что ожидается, что Дания сможет доставить пожертвованные Caesar гаубицы в течение месяца", - говорится в сообщении радио.
В марте исполняющий обязанности министра обороны Дании сообщил, что первые танки Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов будут переданы Украине в начале мая.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Самоходная артиллерийская установка Caesar, переданная Украине - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
В Минобороны Франции рассказали о негодности поставленных Киеву САУ Caesar
30 декабря 2022, 02:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДанияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала