https://ria.ru/20230410/daniya-1864347379.html

Дания передаст Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar

Дания передаст Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar - РИА Новости, 10.04.2023

Дания передаст Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar

Дания сможет передать Киеву 19 французских самоходных артиллерийских установок Caesar в течение месяца, сообщает Датское радио со ссылкой исполняющего... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T20:50

2023-04-10T20:50

2023-04-10T20:53

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Дания сможет передать Киеву 19 французских самоходных артиллерийских установок Caesar в течение месяца, сообщает Датское радио со ссылкой исполняющего обязанности министра обороны королевства Троелс Лунд Поульсен. В январе власти Дании решили передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar, заказанных у Франции. Отмечается, что Поульсен в понедельник прибыл в Одессу и совместно с главой минобороны Алексеем Резниковым провел пресс-конференцию. В марте исполняющий обязанности министра обороны Дании сообщил, что первые танки Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов будут переданы Украине в начале мая. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230104/oskolok-1843016645.html

https://ria.ru/20221230/caesar-1842372671.html

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в мире, украина, дания, нато