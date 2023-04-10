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Хакеры украли 15 миллионов долларов у южнокорейской криптобиржи GDAC - РИА Новости, 10.04.2023
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17:02 10.04.2023 (обновлено: 17:20 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/crypto-1864301693.html
Хакеры украли 15 миллионов долларов у южнокорейской криптобиржи GDAC
Хакеры украли 15 миллионов долларов у южнокорейской криптобиржи GDAC - РИА Новости, 10.04.2023
Хакеры украли 15 миллионов долларов у южнокорейской криптобиржи GDAC
Южнокорейская криптобиржа GDAC подверглась взлому, хакеры вывели различные криптовалюты на сумму более 20 миллиардов вон (15 миллионов долларов), передает... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T17:02
2023-04-10T17:20
в мире
технологии
южная корея
хакеры
криптовалюта
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Южнокорейская криптобиржа GDAC подверглась взлому, хакеры вывели различные криптовалюты на сумму более 20 миллиардов вон (15 миллионов долларов), передает агентство Рёнхап. "Хакеры похитили у южнокорейской криптобиржи GDAC криптовалюты на сумму более 20 миллиардов вон (15 миллионов долларов)", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает агентство, сумма похищенных криптовалют составляет около 23% от общего объема активов, находящихся на хранении у биржи. Согласно информации агентства, взлом произошел в воскресенье. По данным биржи, некоторые активы, скорее всего, были отправлены на зарубежные криптовалютные биржи. "Услуги GDAC по вводу и выводу средств приостановлены", - отмечает агентство со ссылкой на заявление биржи. Согласно информации агентства, GDAC сообщила о случившемся в полицию.
https://ria.ru/20221229/kriptostolitsa-1841950326.html
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в мире, технологии, южная корея, хакеры, криптовалюта
В мире, Технологии, Южная Корея, хакеры, Криптовалюта
Хакеры украли 15 миллионов долларов у южнокорейской криптобиржи GDAC

Хакеры взломали южнокорейскую криптобиржу GDAC и украли 15 миллионов долларов

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Южнокорейская криптобиржа GDAC подверглась взлому, хакеры вывели различные криптовалюты на сумму более 20 миллиардов вон (15 миллионов долларов), передает агентство Рёнхап.
"Хакеры похитили у южнокорейской криптобиржи GDAC криптовалюты на сумму более 20 миллиардов вон (15 миллионов долларов)", - говорится в сообщении агентства.
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Как отмечает агентство, сумма похищенных криптовалют составляет около 23% от общего объема активов, находящихся на хранении у биржи. Согласно информации агентства, взлом произошел в воскресенье.
По данным биржи, некоторые активы, скорее всего, были отправлены на зарубежные криптовалютные биржи.
"Услуги GDAC по вводу и выводу средств приостановлены", - отмечает агентство со ссылкой на заявление биржи.
Согласно информации агентства, GDAC сообщила о случившемся в полицию.
Хакер - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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Вчера, 06:20
 
В миреТехнологииЮжная КореяхакерыКриптовалюта
 
 
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