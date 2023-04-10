https://ria.ru/20230410/crypto-1864301693.html

Хакеры украли 15 миллионов долларов у южнокорейской криптобиржи GDAC

Хакеры украли 15 миллионов долларов у южнокорейской криптобиржи GDAC - РИА Новости, 10.04.2023

Хакеры украли 15 миллионов долларов у южнокорейской криптобиржи GDAC

Южнокорейская криптобиржа GDAC подверглась взлому, хакеры вывели различные криптовалюты на сумму более 20 миллиардов вон (15 миллионов долларов), передает... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T17:02

2023-04-10T17:02

2023-04-10T17:20

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Южнокорейская криптобиржа GDAC подверглась взлому, хакеры вывели различные криптовалюты на сумму более 20 миллиардов вон (15 миллионов долларов), передает агентство Рёнхап. "Хакеры похитили у южнокорейской криптобиржи GDAC криптовалюты на сумму более 20 миллиардов вон (15 миллионов долларов)", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает агентство, сумма похищенных криптовалют составляет около 23% от общего объема активов, находящихся на хранении у биржи. Согласно информации агентства, взлом произошел в воскресенье. По данным биржи, некоторые активы, скорее всего, были отправлены на зарубежные криптовалютные биржи. "Услуги GDAC по вводу и выводу средств приостановлены", - отмечает агентство со ссылкой на заявление биржи. Согласно информации агентства, GDAC сообщила о случившемся в полицию.

https://ria.ru/20221229/kriptostolitsa-1841950326.html

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в мире, технологии, южная корея, хакеры, криптовалюта