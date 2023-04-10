https://ria.ru/20230410/cherep-1864276631.html

Московские таможенники нашли череп в посылке, отправленной в США

Московские таможенники нашли череп в посылке, отправленной в США - РИА Новости, 10.04.2023

Московские таможенники нашли череп в посылке, отправленной в США

Настоящий человеческий череп под видом пластиковой модели попытались отправить посылкой в США, останки изъяли таможенники в логистическом центре в Москве,... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T15:34

2023-04-10T15:34

2023-04-10T17:40

происшествия

москва

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Настоящий человеческий череп под видом пластиковой модели попытались отправить посылкой в США, останки изъяли таможенники в логистическом центре в Москве, сообщает ФТС России. "Человеческий череп нашли таможенники в посылке, отправленной в США. Необычную находку заметили при сканировании отправлений в логистическом центре "Внуково". В коробке лежал череп с частично разрушенной задней костью и нижняя челюсть", - говорится в телеграм-канале ФТС. Ведомство отмечает, что в декларации отправитель указал, что пересылает "пластиковую анатомическую модель". Тем не менее, эксперты определили, что череп оказался настоящим. Останки изъяли и передали полиции.

https://ria.ru/20230208/vyvoz-1850460472.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, федеральная таможенная служба (фтс россии)