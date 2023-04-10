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Московские таможенники нашли череп в посылке, отправленной в США - РИА Новости, 10.04.2023
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15:34 10.04.2023 (обновлено: 17:40 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/cherep-1864276631.html
Московские таможенники нашли череп в посылке, отправленной в США
Московские таможенники нашли череп в посылке, отправленной в США - РИА Новости, 10.04.2023
Московские таможенники нашли череп в посылке, отправленной в США
Настоящий человеческий череп под видом пластиковой модели попытались отправить посылкой в США, останки изъяли таможенники в логистическом центре в Москве,... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T15:34
2023-04-10T17:40
происшествия
москва
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Настоящий человеческий череп под видом пластиковой модели попытались отправить посылкой в США, останки изъяли таможенники в логистическом центре в Москве, сообщает ФТС России. "Человеческий череп нашли таможенники в посылке, отправленной в США. Необычную находку заметили при сканировании отправлений в логистическом центре "Внуково". В коробке лежал череп с частично разрушенной задней костью и нижняя челюсть", - говорится в телеграм-канале ФТС. Ведомство отмечает, что в декларации отправитель указал, что пересылает "пластиковую анатомическую модель". Тем не менее, эксперты определили, что череп оказался настоящим. Останки изъяли и передали полиции.
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происшествия, москва, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Москва, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Московские таможенники нашли череп в посылке, отправленной в США

Московские таможенники нашли в отправленной в США посылке череп, выдаваемый за пластиковый

© Фото : ФТС РоссииЧеловеческий череп в посылке в США, найденный в логистическом центре Внуково
Человеческий череп в посылке в США, найденный в логистическом центре Внуково - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : ФТС России
Человеческий череп в посылке в США, найденный в логистическом центре Внуково
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Настоящий человеческий череп под видом пластиковой модели попытались отправить посылкой в США, останки изъяли таможенники в логистическом центре в Москве, сообщает ФТС России.
"Человеческий череп нашли таможенники в посылке, отправленной в США. Необычную находку заметили при сканировании отправлений в логистическом центре "Внуково". В коробке лежал череп с частично разрушенной задней костью и нижняя челюсть", - говорится в телеграм-канале ФТС.
Ведомство отмечает, что в декларации отправитель указал, что пересылает "пластиковую анатомическую модель". Тем не менее, эксперты определили, что череп оказался настоящим.
Останки изъяли и передали полиции.
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