https://ria.ru/20230410/cheburashka-1864233699.html
"Чебурашке" снимут продолжение, заявил Гармаш
"Чебурашке" снимут продолжение, заявил Гармаш - РИА Новости, 10.04.2023
"Чебурашке" снимут продолжение, заявил Гармаш
Актер Сергей Гармаш, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Чебурашка", заявил, что у истории будет продолжение. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:27
2023-04-10T13:27
2023-04-10T13:27
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сергей гармаш
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Актер Сергей Гармаш, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Чебурашка", заявил, что у истории будет продолжение. "Вопрос, который мог бы возникнуть: будет ли продолжение? Будет", - сказал Гармаш на премьере фильма в Геническе Херсонской области. После его слов в зале раздались аплодисменты. Ранее гендиректор "Союзмультфильма" Борис Машковцев сообщил РИА Новости, что киностудия и ВГТРК после успеха "Чебурашки" обсуждают, каким будет их следующий совместный проект. Он отметил, что делиться подробностями пока не будет, "чтобы не давать лишних надежд". Семейную комедию "Чебурашка" о знаменитом анимационном персонаже снял режиссер Дмитрий Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 6,8 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230302/cheburashka-1855367318.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино, россия, сергей гармаш
Культура, Новости культуры, Кино, Россия, Сергей Гармаш
"Чебурашке" снимут продолжение, заявил Гармаш
Актер Сергей Гармаш заявил, что к фильму "Чебурашка" снимут продолжение