https://ria.ru/20230410/cheburashka-1864233699.html

"Чебурашке" снимут продолжение, заявил Гармаш

"Чебурашке" снимут продолжение, заявил Гармаш - РИА Новости, 10.04.2023

"Чебурашке" снимут продолжение, заявил Гармаш

Актер Сергей Гармаш, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Чебурашка", заявил, что у истории будет продолжение. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:27

2023-04-10T13:27

2023-04-10T13:27

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сергей гармаш

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Актер Сергей Гармаш, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Чебурашка", заявил, что у истории будет продолжение. "Вопрос, который мог бы возникнуть: будет ли продолжение? Будет", - сказал Гармаш на премьере фильма в Геническе Херсонской области. После его слов в зале раздались аплодисменты. Ранее гендиректор "Союзмультфильма" Борис Машковцев сообщил РИА Новости, что киностудия и ВГТРК после успеха "Чебурашки" обсуждают, каким будет их следующий совместный проект. Он отметил, что делиться подробностями пока не будет, "чтобы не давать лишних надежд". Семейную комедию "Чебурашка" о знаменитом анимационном персонаже снял режиссер Дмитрий Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 6,8 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230302/cheburashka-1855367318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, кино, россия, сергей гармаш