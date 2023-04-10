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"Чебурашке" снимут продолжение, заявил Гармаш - РИА Новости, 10.04.2023
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Культура
 
13:27 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/cheburashka-1864233699.html
"Чебурашке" снимут продолжение, заявил Гармаш
"Чебурашке" снимут продолжение, заявил Гармаш - РИА Новости, 10.04.2023
"Чебурашке" снимут продолжение, заявил Гармаш
Актер Сергей Гармаш, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Чебурашка", заявил, что у истории будет продолжение. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:27
2023-04-10T13:27
культура
новости культуры
кино
россия
сергей гармаш
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Актер Сергей Гармаш, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Чебурашка", заявил, что у истории будет продолжение. "Вопрос, который мог бы возникнуть: будет ли продолжение? Будет", - сказал Гармаш на премьере фильма в Геническе Херсонской области. После его слов в зале раздались аплодисменты. Ранее гендиректор "Союзмультфильма" Борис Машковцев сообщил РИА Новости, что киностудия и ВГТРК после успеха "Чебурашки" обсуждают, каким будет их следующий совместный проект. Он отметил, что делиться подробностями пока не будет, "чтобы не давать лишних надежд". Семейную комедию "Чебурашка" о знаменитом анимационном персонаже снял режиссер Дмитрий Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 6,8 миллиарда рублей.
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новости культуры, кино, россия, сергей гармаш
Культура, Новости культуры, Кино, Россия, Сергей Гармаш
"Чебурашке" снимут продолжение, заявил Гармаш

Актер Сергей Гармаш заявил, что к фильму "Чебурашка" снимут продолжение

© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Чебурашка"
Кадр из фильма Чебурашка
© Централ Партнершип (2022)
Кадр из фильма "Чебурашка". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Актер Сергей Гармаш, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Чебурашка", заявил, что у истории будет продолжение.
"Вопрос, который мог бы возникнуть: будет ли продолжение? Будет", - сказал Гармаш на премьере фильма в Геническе Херсонской области. После его слов в зале раздались аплодисменты.
Ранее гендиректор "Союзмультфильма" Борис Машковцев сообщил РИА Новости, что киностудия и ВГТРК после успеха "Чебурашки" обсуждают, каким будет их следующий совместный проект. Он отметил, что делиться подробностями пока не будет, "чтобы не давать лишних надежд".
Семейную комедию "Чебурашка" о знаменитом анимационном персонаже снял режиссер Дмитрий Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 6,8 миллиарда рублей.
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